Jean-Christophe Grangé, Prix Jean-Jacques Rousseau de l’autobiographie 2026

Le jury du Prix Jean-Jacques Rousseau de l’autobiographie a tranché et départagé les quatre ouvrages finalistes, signés par Jakuta Alikavazovic (Au grand jamais, Gallimard), Catherine Girard (In violenta veritas, Grasset), Léonor de Recondo (Marcher dans tes pas, L’Iconoclaste) et Jean-Christophe Grangé. Ce dernier a finalement emporté la récompense.

Depuis que j'écris des romans, la question qu'on m'a le plus souvent posée est : mais d'où vous viennent des idées pareilles ? Je réponds parfois : l'inspiration... En réalité, je n'en sais rien. Mais la question revient tellement souvent qu'elle m'a forcé à réfléchir. Et si quelque chose de singulier était survenu dans mon existence qui puisse expliquer une inspiration aussi violente ? Je me suis tourné vers l'enfance. Si la mienne a été parfaitement heureuse, elle n'a pas été normale. J'ai grandi, sans le savoir, mais en le pressentant, à l'ombre d'une menace, d'une histoire d'épouvante que personne n'a jamais voulu me raconter. Alors, j'ai creusé. Et je n'ai pas été déçu. Figure maléfique, violence exacerbée, persécution mentale : tout Grangé est là. Aucun doute : avec de telles origines, je ne pouvais pas écrire autre chose... Mais d'où vous viennent des idées pareilles ? Ce livre est la réponse. – Le résumé de l'éditeur pour Je suis né du Diable

La Ville de Deauville accueillera, le 13 juin 2026 aux Franciscaines, la remise du Prix Jean-Jacques Rousseau de l’autobiographie, réunissant auteurs, éditeurs et amoureux de la littérature autour de ce rendez-vous désormais incontournable.

Un jury composé de personnalités du monde littéraire — écrivains, éditeurs, journalistes et universitaires — est chargé de sélectionner les lauréats parmi les ouvrages publiés entre la rentrée littéraire de septembre et le mois de mars. Sa sélection témoigne de la vitalité et de la diversité de l’écriture autobiographique contemporaine.

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Créé en 2010 par André Mir et Romain Estorc, le Prix Jean-Jacques Rousseau distingue chaque année des œuvres autobiographiques en langue française parues au cours de l’année écoulée. Il rend hommage à Jean-Jacques Rousseau, dont Les Confessions constituent une référence fondatrice du genre.

L'année dernière, le Prix Jean-Jacques Rousseau était revenu à Alice Develey pour son ouvrage Tombée du ciel, paru aux éditions L'Iconoclaste.

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Par Dépêche

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