Anne Jacobs explore l’Allemagne de 1968 dans Café Engel

À Wiesbaden, en 1968, la famille Koch voit son quotidien basculer lorsqu’un cambrioleur s’introduit dans le Café Engel. Encore sous le choc, ses membres entreprennent de remettre de l’ordre dans les lieux. C’est alors qu’Hilde découvre une ancienne photographie remontant aux débuts du café, révélant que l’établissement célèbre ses 75 ans. Une date qui appelle une fête, malgré un contexte loin d’être serein.

Les préparatifs sont en effet perturbés par plusieurs difficultés. Hilde doit faire face à des problèmes de santé, tandis que son fils Andi se laisse happer par l’agitation du mouvement de 1968 à Francfort. Il y rencontre Claudia, dont il tombe amoureux, alors que son passé ressurgit avec l’arrivée inattendue de Margit, son ex-compagne, porteuse d’une révélation qui pourrait fragiliser l’équilibre de la famille et l’avenir du café.

Les éditions HarperCollins vous proposent un extrait en avant-première :

Derrière le nom d’Anne Jacobs se cache une autrice qui publie sous pseudonyme et s’est spécialisée dans les romans historiques et les sagas familiales. Elle a rencontré un large succès avec La Villa aux étoffes, diffusé à plusieurs millions d’exemplaires et traduit à l’international. La série Café Engel s’inscrit dans cette veine, en explorant sur plusieurs générations les liens familiaux et les mutations sociales.

Par Clotilde Martin

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