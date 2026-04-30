La Simarre, éditeur et imprimeur, en liquidation judiciaire

Placée en redressement judiciaire en mai 2025, la société familiale La Simarre a été liquidée par le Tribunal de Commerce de Tours le 7 avril dernier. Elle a été créée en 1967 à Tours, et s'était dotée d'une imprimerie en 1972, avant de déménager rue Joseph-Cugnot, à Joué-lès-Tours, en 1981.

D'abord centrée sur les ouvrages médicaux et scientifiques, l'activité de la maison d'édition s'est diversifiée avec des romans ou des recueils de poésie. Parallèlement au développement de son catalogue, La Simarre proposait des services de mise en page, d'impression et de diffusion de livres. Elle s'était aussi spécialisée dans la reproduction de documents anciens et d’illustrations historiques.

En 2011, la structure avait étendu son catalogue en rachetant celui des éditions Christian Pirot, quelques mois après le décès du fondateur, en octobre 2010.

La maison d'édition publiait 30 à 50 titres par an, indiquait Jean-Christophe Lemberton, son directeur général, en 2023 à La Nouvelle République.

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Le même quotidien indique, dans un article plus récent, qu'un projet de reprise serait en cours, porté par des salariés.

Nous avons tenté de joindre les éditions La Simarre pour obtenir des précisions, sans obtenir de réponses.

Photographie : illustration, Frédéric BISSON, CC BY 2.0

Par Antoine Oury

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