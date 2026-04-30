La Simarre, éditeur et imprimeur, en liquidation judiciaire

Installées depuis 1981 à Joué-lès-Tours, dans la région Centre-Val de Loire, les éditions La Simarre, en activité depuis 1967, ont été placées en liquidation judiciaire, début avril, par le Tribunal de Commerce de Tours. Un projet de reprise, porté par des salariés, serait engagé.
Le 30/04/2026 à 16:04 par Antoine Oury
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30/04/2026 à 16:04
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Placée en redressement judiciaire en mai 2025, la société familiale La Simarre a été liquidée par le Tribunal de Commerce de Tours le 7 avril dernier. Elle a été créée en 1967 à Tours, et s'était dotée d'une imprimerie en 1972, avant de déménager rue Joseph-Cugnot, à Joué-lès-Tours, en 1981.
D'abord centrée sur les ouvrages médicaux et scientifiques, l'activité de la maison d'édition s'est diversifiée avec des romans ou des recueils de poésie. Parallèlement au développement de son catalogue, La Simarre proposait des services de mise en page, d'impression et de diffusion de livres. Elle s'était aussi spécialisée dans la reproduction de documents anciens et d’illustrations historiques.
En 2011, la structure avait étendu son catalogue en rachetant celui des éditions Christian Pirot, quelques mois après le décès du fondateur, en octobre 2010.
La maison d'édition publiait 30 à 50 titres par an, indiquait Jean-Christophe Lemberton, son directeur général, en 2023 à La Nouvelle République.
À LIRE - Gibert : “Il faut que le groupe perdure, mais pas au détriment des salariés”
Le même quotidien indique, dans un article plus récent, qu'un projet de reprise serait en cours, porté par des salariés.
Nous avons tenté de joindre les éditions La Simarre pour obtenir des précisions, sans obtenir de réponses.
Photographie : illustration, Frédéric BISSON, CC BY 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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L’Espagne envisage d’imposer des frais d’envoi obligatoires pour les achats de livres en ligne. Portée par le ministre de la Culture Ernest Urtasun, la mesure réduirait l’avantage des grandes plateformes et soutiendrait les librairies indépendantes. Le signal est politique, mais il s’appuie déjà sur un précédent français et sur des données de marché qui montrent la progression du canal numérique.
24/04/2026, 10:26
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