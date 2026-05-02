Eric Halphen : Un sort enviable, un roman noir sur la chute d’un homme

Julien Klein semble avoir tout pour mener une vie stable : une épouse reconnue dans son domaine, deux enfants aux talents affirmés et un quotidien sans heurts majeurs. Pourtant, cet équilibre est fragile. L’un de ses fils, Arthur, vit avec une forme rare d’autisme qui complique ses relations sociales, tandis que son couple vacille jusqu’à la séparation.

Lorsque l’adolescent disparaît soudainement sans laisser de trace, la situation bascule. Cet événement agit comme un déclencheur pour Julien, révélant une dérive plus ancienne, enracinée dans son histoire personnelle. Peu à peu, le personnage s’enfonce dans une logique de rupture et de vengeance, laissant apparaître les tensions souterraines qui structuraient déjà sa vie.

Les éditions Rivages vous proposent un extrait en avant-première :

Eric Halphen a exercé comme juge d’instruction pendant une quinzaine d’années, notamment sur des affaires politico-financières marquantes. Il s’est tourné vers l’écriture avec un premier roman publié à la fin des années 1990, avant de poursuivre une œuvre romanesque ancrée dans le registre du noir. Plusieurs de ses livres mettent en scène des figures issues du monde judiciaire, dont une trilogie parue chez Rivages.

Par Clotilde Martin

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