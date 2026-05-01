Un faussaire, une filature, un rêve d’Amérique : plongée dans six destins croisés

Dans ce recueil, Amor Towles explore une série de situations où des individus, proches ou inconnus, se croisent autour d’un moment suspendu, souvent lié au repas ou à l’attente. Chaque nouvelle met en scène des trajectoires singulières : un paysan russe tourné vers un rêve américain, un écrivain en devenir qui glisse vers la falsification, une jeune femme qui observe en secret un membre de sa famille, ou encore des voyageurs contraints de partager un espace et un temps imprévus. À travers ces figures, l’auteur capte des instants de bascule, où une parole, un silence ou une décision minime suffit à redéfinir une existence.

La ville de New York, omniprésente, agit comme un écrin paradoxal : vaste et anonyme, elle devient ici intime, presque confinée, réduite à ces lieux de rencontre où tout se joue. L’écriture d’Amor Towles, marquée par une ironie discrète, met en lumière les faux-semblants, les ambitions contrariées et les espoirs persistants. Les dialogues, centraux, dessinent des relations fragiles et mouvantes, donnant à voir des vies en équilibre, prêtes à vaciller ou à se révéler dans la banalité d’un échange.

Les éditions Flammarion vous proposent un extrait en avant-première :

Amor Towles est un écrivain américain reconnu pour ses romans à succès, salués tant par la critique que par le public. Il s’est imposé avec des ouvrages comme Les Règles du jeu, récompensé en France par le prix Fitzgerald, puis Un gentleman à Moscou, Lincoln Highway et Eve et Hollywood.

Par Clotilde Martin

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