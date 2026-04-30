Romans, albums, BD... Les libraires québécois désignent leurs favoris

Album illustré Québec

Je n'aurai plus peur de Jean-François Sénéchal et Simone Rea (Comme des géants)

« Parfois les mots ne suffisent pas. Les images prennent alors le relais pour exprimer l'inexprimable. Parfois la beauté nous dépasse. Même dans les pires épreuves. Parfois, une nuit blanche sert à écouter et rassurer. Parfois, des trésors de bonté soulèvent des montagnes. » - Chantal Hamel-Kropf, Librairie Ste-Thérèse

Album illustré Hors Québec

Pour toujours : l'enfant, la taupe, le renard, le cheval et la tempête de Charlie Mackesy (trad. Seymourina Cruse, Les Arènes)

« L’équivalent littéraire d’une boisson chaude et d’une couverture quand il fait tempête : un concentré de douceur fait d’aquarelle, d’encre et de phrases poétiques. On doute, on pleure, on rit… On finit avec une certitude : les épreuves passent toujours, et on n’est pas seul·e pour les traverser. » - Sarah Ménard, Librairie La Liberté

Littérature jeunesse Québec

Comment sauver des chevaux sauvages d'Andrée Poulin et Caroline Lavergne (Bayard Canada)

« Au fil de lettres et de dessins aux styles variés, on découvre une cause défendue par des enfants canadiens en 1960 : que le gouvernement renonce à abattre les chevaux sauvages de l’île de Sable. Original, sincère, drôle, touchant… Ça donne envie de changer le monde à son tour, un mot à la fois ! » - Sarah Ménard, Librairie La Liberté

Littérature jeunesse Hors Québec

L'étoile de Mo de Yeonju Choi (trad. Elvire Beaule, Hélium)

« Mo, petit chat au pelage noir et aux chaussettes blanches vit dans la forêt. Un nuit alors que le sommeil le fuit, il aperçoit dans le ciel une lumière souriante. Curieux et intrigué, il s"élance à sa poursuite. L'aventure commence. Un texte rempli de douceur, d'une touche de philosophie et de poésie, imprégné d'un profond amour de la nature et de fantaisie. Bonus, il est accompagné d'illustrations des plus mignonnes. » - Denise Moncion, Librairie Fleury

Littérature adolescente Québec

Les différences invisibles de Maude Nepveu-Villeneuve (Écosociété)

« Clair, précis, bienveillant, mêlant témoignages, vulgarisation scientifique et infographies pour dynamiser la lecture… Ce livre est précieux pour comprendre les neurodivergences, qu’on y reconnaisse des proches ou soi-même. Peut-on le mettre au plus vite entre toutes les mains, s’il vous plaît ? » - Sarah Ménard, Librairie La Liberté

Littérature adolescente Hors Québec

Dans la forêt profonde de Kate Pearsall (trad. Madeleine Nasalik, Robert Laffont)

« Ce roman de Kate Pearsall a tout ce qu'il faut pour plaire: un soupçon de surnaturel, une bonne dose de thriller, une touche d'horreur et de romance. Le tout autour d'une bonne enquête bien ficelée. Les quatre soeurs James, farouches, indépendantes, et solidaires, ont chacune hérité d'un don, comme toutes les femmes de leur lignée. Il y a un an, Linden, a disparu. Lorsqu'elle réapparait, elle n'a plus aucun souvenir de la soirée. La légende de l'homme papillon y est-elle pour quelque chose ? » - Denise Moncion, Librairie Fleury

Roman | Nouvelles | Récit Québec

La mère des larves de Maude Jarry (Ta Mère)

« Avec cette épopée tragi-comique, Maude Jarry rue dans les brancards des violences médicales, de l’injonction à procréer et colle, en passant, un bon coup de coude aux mères abusives. C’est intelligent, drôle, audacieux, à la fois trash et follement poétique : on a là un formidable premier roman ! » - Kareen Guillaume, Librairie Bertrand

Roman | Nouvelles | Récit Hors Québec

Mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle Yon (Éditions du sous-sol)

« L’histoire de Betsy ne laisse personne indifférent. C’est un texte poignant et nécessaire que nous offre l’autrice sur la santé mentale, les hérédités familiales, notamment la maladie, et les violences faites aux femmes, le tout dans un style hybride mêlant journalisme et quête de soi. » - Laurence Lesager, Librairie Gallimard

Essai

Devenir fasciste : Ma thérapie de conversion de Mark Fortier (Lux Éditeur)

« Avec un ton pince-sans-rire, Devenir fasciste réussit l'exploit de proposer une thérapie de conversion pour mieux s’immuniser contre toute accoutumance à l’égard d’une substance idéologique hautement toxique. Face au fascisme, on résiste. On ne fait ni le dos rond ni le mort, le temps que ça passe. » - Radjoul Mouhamadou, Librairie La Liberté

Poésie

Uashtenamu | Allumer quelque chose de Marie-Andrée Gill (La Peuplade)

« Entre vitalité sylvestre et majesté du fjord, le recueil de Marie-Andrée Gill se déploie en poèmes-étincelles où la beauté du quotidien éclaire les zones d’ombre. Portée par une langue aux accents de l’oralité mêlant français et innu, sa poésie ouvre, dans l’intime, un espace de résonance universel. » - Andréanne Perron, Librairie Marie-Laura

Bande dessinée Québec

Migrasyon de Jimmy Suzan (La Pastèque)

« Migrasyon, récit autobiographique d'un enfant d'origine haïtienne, est au croisement de plusieurs genres (comic book, manga, cinéma, musique pop). Résultat ? Un récit intime et sensible sur l'immigration servi sur un rythme endiablé, des couleurs chaudes bien senties, un trait dévastateur et une mise en scène exceptionelle. On adore ! » - Louis Poulain, Librairie L’Alphabet

Bande dessinée Hors Québec

Silent Jenny de Mathieu Bablet (Rue de Sèvres)



« Véritable hymne solar punk, Silent Jenny ose le pas de côté et imagine une apocalypse "désirable". À travers le parcours mélancolique d'une femme cherchant les derniers pollinisateurs sur une terre stérile, Bablet propose un monde empreint d'entraide, de bienveillance et d'espoir. De la grande SF. » - Louis Poulain, Librairie l’Alphabet

Organisé par l’Association des libraires du Québec, le Prix des libraires du Québec célèbre des œuvres choisies par des libraires de partout au Québec. Créé en 1994, il met en valeur leur rôle dans la recommandation et la circulation des livres.

Le palmarès 2025 du Prix des libraires du Québec est accessible à cette adresse.

Le Gala du Prix des libraires est aussi l’occasion de souligner le talent exceptionnel des libraires indépendants du Québec. Chaque année, depuis 2013, l’Association des libraires du Québec (ALQ) remet son Prix d’excellence, qui honore un·e libraire en soulignant son travail exceptionnel.

Parmi les critères : la personne lauréate est un·e libraire (exerçant son métier depuis au moins trois ans, possédant son Certificat de qualification professionnelle Libraire et travaillant dans une librairie membre de l’ALQ), qui aura démontré un dynamisme, un esprit d’initiative ou qui aura su créer des liens avec la communauté, contribuant ainsi au rayonnement de cette profession essentielle.

Cette année, le comité de sélection du Prix d'excellence de l'ALQ a eu l'honneur d'évaluer six candidatures remarquables qui témoignent de la vitalité de la profession de libraire.

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Parmi ces profils inspirants, une candidature s'est particulièrement distinguée par son parcours exceptionnel, son engagement inébranlable et sa vision novatrice du métier de libraire.

C'est avec une immense fierté que l'ALQ remet le Prix d'excellence 2026 à Mike C. Vienneau. Libraire depuis trente ans, il se distingue par la qualité de son travail, son sens de la transmission et sa capacité à faire rayonner les livres bien au-delà de la librairie. Par son engagement auprès du public, de ses collègues et du milieu du livre, il contribue activement à valoriser la lecture et la profession de libraire partout au Québec.

Le Prix d'excellence, assorti d'une bourse de 5000 $ du ministère de la Culture et des Communications du Québec, souligne l'impact profond d'une carrière dédiée à faire vivre la littérature au quotidien.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Photographie : Prix des libraires du Québec

Par Dépêche

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