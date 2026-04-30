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La Mutinerie : former les lecteurs d’aujourd’hui à devenir les citoyens de demain

Face au recul du temps de lecture chez les adolescents, La Mutinerie défend une conviction simple : l’écriture peut ramener les jeunes vers les livres, mais aussi vers eux-mêmes. Créée par Guillaume Le Cornec, cette structure associe auteurs, établissements scolaires, lieux culturels et scientifiques pour faire des collégiens de véritables coauteurs. À travers ces projets collectifs, la littérature devient un outil de médiation, de confiance et d’apprentissage du monde.

Le 30/04/2026 à 12:52 par Christian Dorsan

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Publié le :

30/04/2026 à 12:52

Christian Dorsan

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Si le cercle familial est prescripteur des lectures, encore faut-il que les parents lisent, internet prend une place de plus en plus importante dans le choix des ados. Plusieurs actions sont pourtant menées pour inciter et promouvoir la lecture. Même si les budgets sont en baisse, ces actions à grande échelle sont nécessaires avec des rencontres d’auteurs, des chèques, etc.

La littérature n’est pas un simple loisir, la lecture de fictions permet de comprendre les subtilités et les nuances de notre époque. En interrogeant le monde, les enfants se l’approprient et l’écriture permet de se révéler. C’est en partant de ce constat que Guillaume Le Cornec a, en 2021, créé la structure La Mutinerie.

Habitué au travail avec les collégiens avec ses précédents polars jeunesse qui sensibilisaient à l’écologie (Enquêtes aux jardins avec La Guilde des Jardins du Roi), il a étendu cette idée en accueillant d’autres auteurs qui vont œuvrer avec des collégiens, mais aussi avec des acteurs de la culture, la science ou du territoire. En peu de temps, cette structure unique est devenue une passerelle experte entre les sciences, la culture, les enjeux environnementaux et les collégiens. Une manière ludique et intelligente, d’appréhender la réalité.

À travers ce travail d’écriture, les collégiens apprennent beaucoup sur leur environnement immédiat et grandissent grâce à leur questionnement. Les projets d’écriture avec des auteurs ont une vertu : l’apprentissage de la vie. Au-delà d’une fierté de contribuer à l’élaboration et la production d’un livre ou d’un podcast, ce travail permet d’ouvrir des horizons, d’apprendre la curiosité et de prendre conscience des thématiques sur lesquelles le groupe planche.

Sur un plan personnel, l’écriture apporte de la confiance, renforce l’estime de soi à l’heure où les réseaux sociaux dénigrent et systématisent. S’emparer des mots, c’est développer un affect avec leurs sens, leurs sons, la structure d’un texte, écrire c’est aussi apprendre à lire. L’aventure d’une écriture collective engendre la créativité et l’écoute, crée des liens et favorise l’entraide, et fabrique de la solidarité.

Le projet de La Mutinerie, on le voit bien, est plus qu’une production littéraire en milieu scolaire, c’est un formidable outil pour former les citoyens de demain. Rencontre avec Guillaume Le Cornec :

ActuaLitté : Comment est née La Mutinerie?

Guillaume Le Cornec : Lorsque j’ai été nommé directeur des collections jeunesse des Éditions du Rocher, il y a une petite dizaine d’années, je me suis immédiatement interrogé sur la meilleure manière de renforcer le lien entre les jeunes et la lecture. Éditer de bons livres allait de soi, mais je sentais que cette seule action serait insuffisante. J’ai donc commencé à prototyper des interfaces de médiation qui rendraient la littérature jeunesse présente dans le plus d’endroits possible et les jeunes de plus en plus curieux.

Cette première brique posée avec succès, notamment grâce à des partenariats noués avec des institutions culturelles créatives et courageuses (merci au Musée des beaux-arts de Lyon, au Musée de Bretagne, au Château des Ducs de Bretagne, au musée de Pont-Aven…), je pouvais passer à la seconde étape de mon idée : faire participer les jeunes à l’élaboration de ces fictions.

Qu’ils prennent plaisir à concevoir des récits avec de grandes voix de la littérature contemporaine leur donneraient peut-être envie d’en lire, qui sait ? J’ai donc quitté mes fonctions au Rocher pour me concentrer sur cette tâche et créer La Mutinerie, médiation & littérature. Cinq ans après, le résultat dépasse de loin toutes mes espérances.

Comment s’opère votre choix des thématiques et des établissements scolaires?

Guillaume Le Cornec : La souplesse et la plasticité de la littérature et, singulièrement, de la littérature jeunesse autorisent d’aborder tous les sujets. La curiosité des jeunes est sans limites. Ce double levier nous offre des possibilités dont je ne vois toujours pas les bornes (ce n’est pourtant pas faute d’essayer). Chaque année, de nouvelles trajectoires se dessinent.

Nous les testons et ensuite nous les multiplions. Aux musées, écosystèmes remarquables et grands sites patrimoniaux, que nous avons abordés en premier, sont venus s’ajouter de très nombreux axes de création… Au profit de grands fonds d’archives, de questions sociétales (lutte contre les discriminations et les violences sexuelles et sexistes), de résultats et de programmes de recherches pour l’enseignement supérieur.

Nous explorons également les domaines de l’insertion et de la formation professionnelle, la prévention des risques, les questions européennes, la diplomatie, l’archéologie, la musique classique… Concernant les établissements scolaires, nous travaillons logiquement avec ceux qui sont inscrits sur le territoire des objets culturels ou scientifiques à documenter. Cela permet aux jeunes de (re) découvrir différemment les richesses de leur environnement, de se réapproprier leur lieu de vie et, parfois, de se réconcilier avec lui.

Aborder sa rue, son quartier, sa ville, sa ligne de bus ; le centre de culture scientifique ou la zone Natura 2000 qui sont à proximité avec l’œil du romancier change la perception et la rendent formidablement plus désirable. Quel que soit l’âge de celle ou celui qui se livre à cet exercice ! Faites-en l’expérience, vous verrez ! Quand on est enfant, on s’invente des histoires stupéfiantes au détour d’une impasse, d’un bosquet ou d’un vieux bâtiment…

Pourquoi diable faut-il s’arrêter quand on grandit !? Nous travaillons avec des jeunes qui sont scolarisés de la primaire au Master 2, le plus souvent avec des collégiens. Mais également avec des adultes… Nous intervenons beaucoup en ruralité et dans les quartiers prioritaires avec l’envie d’amener des projets culturels solides et valorisants dans des endroits où la culture est moins présente. Nous sommes également à la tâche dans les villes moyennes et les grandes métropoles…

Les récits sont plutôt policiers, fantastiques…

Guillaume Le Cornec : Pour une partie d’entre eux oui, mais d’autres genres sont convoqués. Le roman-choral, le roman initiatique, le roman social… Là encore, tout est possible, rien ne nous est interdit.

Comment les collégiens vivent-ils cette aventure? Avez-vous des retours de ces expériences?

Guillaume Le Cornec : Chaque fin de projet est l’occasion d’une cérémonie de restitution qui associe l’autrice ou l’auteur, les élèves, les enseignants, les familles, les partenaires des institutions culturelles, les élus et les habitants… Il n’est qu’à voir la fierté de ces jeunes (et de leurs parents) de recevoir puis dédicacer leur livre — ils sont fondés à le faire, ils sont co-auteurs — pour comprendre que quelque chose a changé en eux…

Ils ont grandi, leur confiance s’est renforcée, la plupart ont lu — un peu, beaucoup, passionnément… — et tous se sont prouvé à eux-mêmes qu’ils étaient capables de faire de belles choses… Qu’ils étaient singuliers, créatifs et aptes à évoluer au sein d’un collectif qui a partagé un même objectif : faire un bon bouquin ! La confiance et la bienveillance d’autrui sont des précurseurs d’action.

Pour soi et pour la communauté. Faire de ces jeunes filles et jeunes garçons des gens curieux, conscients et confiants dans leur capacité à créer des choses les poussent à s’impliquer dans la société. La grande variété des tâches que ces jeunes ont à produire durant les mois que dure ce compagnonnage créatif avec l’autrice ou l’auteur permet à chacun de pouvoir s’exprimer en fonction de sa sensibilité… Ce constat est largement validé par les questionnaires que nous faisons passer aux parties prenantes (dont les élèves naturellement) à chaque fin de projet.

Écrire amène-t-il automatiquement à la lecture?

Guillaume Le Cornec : Pas dans 100 % des cas bien sûr, mais, avec désormais près de 6000 jeunes co-autrices et co-auteurs associés à la centaine de projets menés partout en France et en Europe, force est de constater que ça marche quand même plutôt pas mal… Et nous avons de nombreuses idées pour renforcer encore cet aspect, idées qui feront très bientôt l’objet de tests.

La littérature n’est pas qu’un simple passe-temps, vous dites souvent dans vos interventions, que c’est une formation de vie.

Guillaume Le Cornec : La littérature est l’espace du temps long, de la complexité et de la création sans limites. Elle impose le questionnement, la réflexion, l’empathie, la recherche de réponses, l’obligation de travailler, de se documenter.

Elle convoque la logique, la rigueur au service d’une chose qui nous dépasse ; le récit et l’imaginaire. La littérature vous pousse à concevoir — et donc nécessairement à comprendre — des personnages qui ne sont pas vous. Elle est l’essence de l’altérité. La littérature est un antidote à la polarisation. Elle est un des éléments, parmi d’autres, qui pourra peut-être nous sauver de la barbarie et nous redonner le goût de vivre ensemble, malgré nos différences. En tant que qu’utopiste pragmatique, j’y crois profondément.

De quoi être vous le plus fier?

Guillaume Le Cornec : De ces milliers d’enfants qui sont sortis d’eux-mêmes pour se transcender, qui ont accordé leur confiance aux autrices et auteurs de La Mutinerie pour relever le défi d’écrire un bon livre. Ils sont magnifiques, courageux et ils tiennent leur promesse. Je suis aussi immensément fier de travailler avec ces grandes plumes de la littérature contemporaine que j’admire depuis des années. Sans eux, nous ne faisons rien.

Sans leur texte, le monde s’appauvrit. Qu’ils acceptent de mettre leur art au service de la jeunesse est la plus belle chose que j’aurais contribué à faire… Nous ne sommes qu’au début de l’aventure... Je crois que nous avons prouvé avec Marie Paire, mon associée, et toutes les autrices et auteurs qui nous font l’honneur de travailler avec nous, que ce modèle est solide, fonctionnel et qu’il peut maintenant se déployer beaucoup plus largement.

Ces cinq premières années de prototypage et de calage tous azimuts ouvrent la voie à un deuxième cycle, plus étendu et ambitieux. À la rage et à l’égoïsme du monde contemporain, opposons la beauté du collectif et la création partagée pour le monde de demain.

Une période cruciale

Éveiller, se révéler... La Mutinerie est un des exemples de terrain à suivre pour amener les générations à venir à penser par eux-mêmes, développer la curiosité indissociable du discernement, former des adultes en devenir capables d’empathie et de solidarité.

L’adolescence est une période durant laquelle tout se décide, où le plaisir de la lecture peut devenir une saine habitude. Les structures telles que celles de Guillaume Le Cornec ont un rôle déterminant à jouer. Et il ne compte pas s’arrêter là, il foisonne d’idées et d’envie de les partager, car c’est avant tout un homme engagé, soucieux de l’avenir de la société qui sait pertinemment, que demain, se prépare aujourd’hui.

Merci à Guillaume Le Cornec d’avoir le temps de nous répondre.
Vous pouvez le contacter à l’adresse suivante : contact@lamutinerie.net

Crédits photo : La Mutinerie

 

 
 
 

Par Christian Dorsan
Contact : contact@actualitte.com

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Livre jeunesse : ”Les enfants aiment rêver, mais ils aiment aussi comprendre”

Les Éditions Quanto ouvrent un nouveau chapitre de leur histoire éditoriale avec le lancement d’une collection jeunesse, conçue comme une extension naturelle de leur travail autour de la transmission des savoirs. Portée par une approche exigeante, attentive au langage et à la narration, cette collection entend s’adresser aux enfants sans les infantiliser, tout en créant un espace de lecture partagé entre générations.

12/01/2026, 14:26

Autres articles de la rubrique À la loupe

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IA : la présomption d’utilisation des oeuvres attendue à l’Assemblée nationale

Une proposition de loi visant à instaurer une présomption d’utilisation des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle, dans un contexte de débats sur l’entraînement des IA à partir de contenus culturels protégés, doit encore être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Le Syndicat national de l’édition (SNE) souscrit à une tribune collective appelant les députés à examiner sans délai ce texte, déjà adopté par le Sénat. 

28/04/2026, 10:27

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Témoignage : le démantèlement d'une librairie, vu de l'intérieur

Au cœur d'une époque particulièrement anxiogène, la fermeture d'une librairie pourrait passer inaperçue. L'événement n'est toutefois pas anodin, parce que la librairie n'est pas un commerce comme les autres. À l'heure où les difficultés s'accumulent pour le secteur, le témoignage publié ci-dessous vient rappeler ce que ces commerces ont de si spécial, et ce que l'on perd, collectivement, avec l'abaissement définitif du rideau.

28/04/2026, 09:39

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La coopérative éditoriale, réponse à la déferlante Bolloré

La crise ouverte chez Éditions Grasset, après l’éviction d’Olivier Nora dans un contexte de reprise par Vincent Bolloré, suscite une riposte politique et intellectuelle. Trois acteurs liés aux Éditions Syllepse et au Réseau Bastille avancent une hypothèse radicale : transformer l’éditeur en coopérative pour préserver le pluralisme.

27/04/2026, 16:41

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Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?

La question taraude de plus en plus de professionnels du livre, dans le monde entier : comment expliquer la baisse de l'intérêt pour lecture, souvent observée à travers l'ensemble de la population ? Une enquête de l'Ifop, consacrée aux pratiques culturelles des Français, suggère une absence d'envie pour la lecture, plus qu'un manque de temps ou d'argent.

27/04/2026, 16:05

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La crise chez Grasset “révèle des déséquilibres structurels anciens”

Le licenciement d'Olivier Nora par Vincent Bolloré et le mouvement de départ de plusieurs centaines d'auteurs de la maison d'édition Grasset, en guise de protestation, a jeté la lumière sur la fragilité de l'indépendance éditoriale. La Ligue des auteurs professionnels et la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse rappellent, dans un texte publié ci-dessous, que les créateurs restent bien peu protégés face à la puissance des groupes éditoriaux.

27/04/2026, 16:02

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10 idées reçues sur l’édition qui sabordent votre projet de livre

Publier un livre reste entouré d’illusions tenaces, entre promesses de succès fulgurant et doutes paralysants. À rebours de ces représentations, Nathalie Philippe démonte, avec précision et sans complaisance, les principaux mythes qui freinent ou déforment le passage à l’écriture. De la légitimité à l’autoédition, l'éditrice et fondatrice de La Sirène aux Yeux Verts éditions remet l'église au centre du village. 

26/04/2026, 19:03

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“Défendre le livre c’est défendre la liberté de penser et de créer”

L'industrie du livre deviendra-t-elle enfin un échosystème ? Un espace collectif, commun, en mesure de faire corps pour assurer sa pérennité. Jérôme Sion, président de L'Agence Unique, Occitanie Culture adresse à ActuaLitté une tribune exhortant les professionnels à « garantir leur liberté collective ». Une adresse autant qu'un espoir.

24/04/2026, 20:32

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Le 23 avril, journée mondiale du livre : il faut célébrer “le droit d’y accéder”

Ce 23 avril marque la journée mondiale du livre, l'occasion d'en ouvrir un et de profiter des bienfaits de la lecture. Mais cette activité reste très limitée pour les personnes atteintes d'une déficience visuelle, qui ne peuvent pas lire des ouvrages imprimés d'une manière standardisée. La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France rappelle, dans un texte reproduit ci-dessous, les obstacles auxquels ils font face, ainsi que le manque de volonté politique pour lever ces barrières.

23/04/2026, 15:56

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Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs

Partir, oui, mais où ? La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) annonce son soutien aux nombreux auteurs et autrices souhaitant quitter leur maison pour rejoindre les « 4000 maisons d’édition indépendantes » et faire vivre autrement le livre et la création. Quitter les grandes maisons pour une édition plus indépendante : tel est le pari de la Fill.

22/04/2026, 12:08

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Artistes-auteurs : le ministère de la Culture “dénature le sens” du vote de l’Assemblée nationale

En janvier, l’intersyndicale réunissant une trentaine d’organisations réagissait déjà à un courrier de l’URSSAF : « Artistes-auteurs : ce qui change pour votre protection sociale en 2026 ! ». Quelques mois plus tard, le ministère de la Culture présente un projet de décret d’application de la réforme, vivement contesté par les organisations, qui y voient un détournement du vote des députés. Le texte de l'organisation est reproduit en intégralité ci-dessous.

22/04/2026, 11:06

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Esthétique du dévoilement : faire politiquement de la littérature

Le travail de Michael Roch s’inscrit dans celui d'une génération d’auteurs cherchant à renouveler les formes narratives pour mieux rendre compte des réalités politiques et culturelles du monde contemporain. Dans ce texte, il défend une « esthétique du dévoilement » qui rompt avec les formes héritées et revendique une littérature qui nomme, explicite et engage le lecteur face aux mécanismes de domination.

21/04/2026, 16:22

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Contrats d’auteur : les écrivains réclament une réforme face à la concentration

Le Conseil permanent des écrivains (CPE) alerte sur les effets de la concentration croissante dans l’édition, relancée par l’éviction d’Olivier Nora chez Grasset. Dans une tribune reproduite ci-dessous, l’organisation appelle à adapter le cadre légal et à rouvrir les discussions avec les éditeurs, notamment sur les contrats d’auteur, la durée des cessions de droits et le respect du droit moral.

21/04/2026, 16:03

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“L’enfance est précieuse et fragile, la littérature essentielle” : les auteurs Grasset Jeunesse inquiets

Un collectif d'auteurs des éditions Grasset Jeunesses se mobilise à travers une tribune pour soutenir « la liberté de création [qui] est indispensable aux bons livres ». Alors que la maison fait l'objet d'une attention médiatique à la hauteur de ce qu'elle traverse, ActuaLitté publie leur texte en intégralité.

21/04/2026, 15:31

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Clause de conscience : “Il s’avère impératif que le gouvernement s'engage”

Exclusif – Vice-présidente du Sénat, membre de la commission culture, éducation et communication, la sénatrice Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) appelle aussi de ses vœux, après les événements au sein du groupe Hachette, à la création d'une clause de conscience pour les auteurs. Mais cet ajout au contrat d'édition ne pourra se faire rapidement qu'avec le soutien du gouvernement, qu'elle interpelle par un courrier à Catherine Pégard, ministre de la Culture. Il est reproduit ci-dessous, en intégralité.

21/04/2026, 08:35

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Les festivals littéraires montent au créneau après le départ d’Olivier Nora

Les responsables de festivals et manifestations littéraires réunis au sein du réseau RELIEF prennent la parole après l’éviction d’Olivier Nora. Dans un texte collectif, ils expriment leur attachement au rôle des éditeurs dans la chaîne du livre et leur inquiétude face aux conséquences pour les équipes. Ils rappellent l’importance du lien construit avec les auteurs et le public, dans un contexte de fragilisation de la lecture. Une prise de position qui souligne aussi les équilibres du monde éditorial contemporain.

20/04/2026, 16:12

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Grasset : face à “la mise au pas”, la CFDT réclame des “garanties d'indépendance éditoriale”

L'interventionnisme de Vincent Bolloré dans les entreprises dont il est le propriétaire n'est pas une nouveauté. Mais, en limogeant le PDG des éditions Grasset, le milliardaire réactionnaire a rendu plus visibles les risques que fait courir la financiarisation de l'édition sur l'organisation des maisons et leur production. Dans un texte reproduit ci-dessous, la CFDT Livre-Édition appelle le Syndicat national de l'Édition et les pouvoirs publics à agir, sans tarder.

20/04/2026, 11:52

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“Entendre le peuple ? Mais à quoi bon : nous savions très bien ce qu’il lui fallait”

Sous couvert de réforme administrative, la transformation annoncée de la Sécurité sociale des artistes-auteurs ravive un vieux soupçon : celui d’un pouvoir qui consulte sans jamais infléchir ses décisions. Entre continuité assumée des pratiques, marginalisation des représentants élus et contournement du cadre législatif, le récit d’une modernisation tourne à la critique d’un système fermé sur lui-même. Lady En Passant quelque chose à nous en dire.

19/04/2026, 14:34

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Grasset à l'ère Bolloré : “Ce n’est pas une coïncidence, c’est une méthode”

ANALYSE – La séquence ouverte par la reprise en main de Grasset, au sein d’un groupe lui-même intégré à l’écosystème constitué par Vincent Bolloré, s’inscrit dans une logique désormais identifiée au-delà du seul cas français. Le rapport Right to Write de la Fédération des scénaristes d’Europe décrit précisément ces configurations, où concentration des médias, recomposition des directions culturelles et transformation des conditions éditoriales convergent vers un même objectif : encadrer les récits en circulation dans l’espace public.

19/04/2026, 12:26

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“Le livre ne produit plus de la pensée, il produit un message”

Concentration capitalistique, soupçons d’alignement idéologique et rupture avec une tradition éditoriale pluraliste : la mise à l’écart d’Olivier Nora après vingt-six ans à la tête de Grasset agit comme un révélateur. Thibault Leonard, fondateur de Primento, analyse cette recomposition du paysage du livre interrogeant l’indépendance des catalogues et, au-delà, le rôle démocratique de l’édition. 

19/04/2026, 12:02

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“Ce que l’affaire Olivier Nora m’inspire en tant qu’éditrice indépendante”

« Après Grasset, à qui le tour ? » La question que pose Sophie Caillat, présidente des éditions du Faubourg, maison indépendante, a quelque chose de piquant. Mais elle donne surtout l’occasion de partager quelques remarques, formulées dans un post et que nous reproduisons ici avec son autorisation. 

18/04/2026, 10:51

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Grasset, ou la “prédation” des actionnaires

Après l’éviction d’Olivier Nora de la tête de Grasset, la Société des Gens de Lettres dénonce une emprise croissante des actionnaires sur les orientations éditoriales. Dans un communiqué offensif, l’organisation alerte sur un risque systémique pour la liberté de création et appelle à des mesures d’urgence, de la clause de conscience à une régulation accrue du secteur.

18/04/2026, 10:26

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Roland Topor : derrière l’humour noir, l’exil

Avec la réédition de La Plus Belle Paire de seins du monde, publiée par L’Arbre vengeur, l’occasion est donnée de redécouvrir, derrière le farceur génial, un écrivain de l’exil, du masque et de l’inquiétude. Par Charles Garatynski.

17/04/2026, 18:04

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Fayard, Grasset : les libraires dénoncent la “mise au pas” d'Hachette par Vincent Bolloré

Après Fayard, Grasset : le limogeage d’Olivier Nora cristallise les inquiétudes d’une profession confrontée à une transformation brutale du groupe Hachette. Dans cette tribune, le syndicat des libraires dénoncent une reprise en main idéologique et ses effets sur l’équilibre du secteur. Au-delà d’un départ, c’est toute la chaîne du livre qui se dit fragilisée.

16/04/2026, 18:13

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“Entre grands groupes et précarité, le choix est devenu impossible”

La branche Métiers du livre de SUD Culture Solidaires publie une tribune offensive dans le contexte de la crise chez Grasset. Le syndicat y dénonce une concentration accrue du secteur, qu’il associe à un « tournant politique et économique » depuis la prise de contrôle d’Hachette par Vincent Bolloré. Évoquant une dégradation des conditions de travail et une évolution des lignes éditoriales, il appelle l’ensemble des professionnels du livre à se mobiliser collectivement.

16/04/2026, 18:05

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Vous qui quittez les maisons du groupe Bolloré, “réservez vos écrits à des éditeurs indépendants”

Alors que les réactions d’auteurs et d’éditeurs se multiplient dans le secteur après l'éviction d'Olivier Nora par le groupe Bolloré, Étienne Galliand, éditeur indépendant, prend la plume. Il revient sur sa rencontre avec André Schiffrin, figure majeure de la critique de la financiarisation de l’édition, et livre un texte à la fois personnel et engagé en faveur de l’édition indépendante. L'éditeur alerte sur les dérives actuelles et invite les auteurs à soutenir concrètement le monde de l'édition.

16/04/2026, 15:48

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Auteurs et groupe Hachette : partir est possible, mais juridiquement contraint

Bolloré a encore frappé. Mardi 14 avril restera dans les annales du groupe Hachette Livre : Olivier Nora, homme « charismatique » comme le souligne Le Monde, à sa tête depuis plus de vingt ans, s’est fait évincer par le groupe Bolloré. Un très grand nombre d’auteurs et d’éditeurs ont vite réagi et montré publiquement leur soutien et leur mécontentement : ils veulent partir. Mais ce n’est pas si simple que ça…

16/04/2026, 10:49

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“74 % des Français considèrent les hommes politiques comme corrompus”

Comment, diable, peut-on se lever un matin et, « en se rasant », avoir l’idée de créer un jeu sur la politique, à l’heure où (presque) plus personne n’y croit ? Oser s’amuser de la rubrique « faits divers » de la vie publique, alors que, H24 7/7, le monde entier la commente sur le zinc des plateaux et des réseaux ? Et qui plus est, préciser en gros et en gras, que ce nouveau jeu satirique ne s’adresse qu’« aux pourris uniquement » ?

16/04/2026, 10:32

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Axel Springer, Hachette, Carlson : l’édition bascule dans la dimension politique

Des États-Unis à l’Allemagne, la publication de livres ne relève plus seulement d’une logique de catalogue. Avec la filiale lancée par Tucker Carlson, l’expansion d’Axel Springer dans la presse anglophone et la reprise en main d’Hachette en France, une même tendance se dessine : des lignes politiques plus visibles autour de communautés déjà constituées.

15/04/2026, 15:43

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Sophie de Closets, Olivier Nora : qui sera la prochaine “victime” de Sarkozy chez Hachette ?

Le départ d’Olivier Nora éclaire une séquence de tensions anciennes entre pouvoir politique et direction éditoriale au sein du groupe Hachette. À travers les relations conflictuelles entretenues avec Nicolas Sarkozy, puis les recompositions imputées à Vincent Bolloré, se dessine un affrontement durable autour de l’indépendance des maisons d’édition, entre influence, gouvernance et liberté de publication.

15/04/2026, 11:22

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Zapping : j'ai sauté les pages... d'un livre audio (et ça mérite d'être raconté)

Sauter des pages dans un livre papier relevait déjà d’une petite entorse à la lecture classique – bien que cautionnée par Daniel Pennac. Avec le livre audio, ce geste devient invisible, presque banal. Pourtant, avancer dans un récit, ignorer des passages ou accélérer l’écoute transforme profondément notre rapport au texte, entre liberté nouvelle et fragmentation de l’expérience narrative.

14/04/2026, 16:18

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Écrans, parents, école... Comment expliquer le déclin de la lecture chez les jeunes ?

Le Centre national du livre a présenté, ce mardi 14 avril, les résultats de son étude consacrée aux pratiques de lecture des jeunes Français, âgés de 7 à 19 ans. Si le nombre de jeunes lecteurs reste stable cette année, l'activité décline avec l'âge, en particulier chez les garçons, tandis que l'attention des jeunes lecteurs est captée par les écrans. Pour la présidente du Centre national du livre, Régine Hatchondo, il est temps de « massifier » les actions de promotion de la lecture, alors que les dépenses publiques sur le sujet sont en baisse.

14/04/2026, 14:59

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Jessica Mazencieux : “Dieu a un plan. Pas de chance, moi aussi.”

Dieu a un plan, moi j’ai une réunion à 14 heures de Jessica Mazencieux ne s’impose pas par une ambition formelle démonstrative, mais par une énergie immédiate, presque brute, qui traverse chaque page. Une voix s’y fait entendre — au sens propre comme au sens figuré — et c’est sans doute là que réside sa première force : une sincérité rarement prise en défaut. Probablement l'histoire d'un parcours éditorial qui n'y est pas non plus étrangère.

14/04/2026, 14:50

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La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire”

Durant une trentaine d’années passées dans le monde du livre, Laurence H. aura exercé différents métiers en diffusion, distribution et peut-être d’autres encore. Depuis quelque temps, elle a rejoint le monde professionnel du spectacle vivant. Mais elle renoue parfois, et volontiers, avec l’édition. « Et vous êtes un de ces liens », écrit-elle à ActuaLitté. Elle nous adresse un texte, « une saute d’humeur en quelque sorte ».

14/04/2026, 14:31

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Ebook : Thotario instaure un droit de suite pour les oeuvres numériques

Le numérique a transformé l’accès aux œuvres, mais a figé leur circulation économique. Livres numériques et jeux vidéo restent enfermés dans des droits d’usage, sans véritable marché secondaire. En s’appuyant sur un système de revente encadrée et de rémunération continue des créateurs, Thotario propose un modèle inédit, à la croisée du droit, de la technologie et des usages culturels. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.

14/04/2026, 12:23

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Francophonie : le braille devient un enjeu mondial d’accès à la lecture

La francophonie affiche une croissance soutenue à l’échelle mondiale, mais se confronte à un défi majeur : garantir un accès réel à la lecture et à l’écriture pour tous. Portée par des initiatives internationales autour du braille et de l’inclusion, une nouvelle dynamique s’organise. Institutions, enseignants et réseaux émergents redéfinissent les conditions d’une langue véritablement accessible.

14/04/2026, 09:43

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Prix Les Visionnaires : “On sort grandis et nourris de ce débat”

Ce samedi 11 avril, à Saint-Quentin-en-Yvelines, le Prix du livre Les Visionnaires a été décerné à Gabrielle Filteau-Chiba pour son roman Hexa (Stock). Le texte a été choisi parmi une sélection de trois ouvrages par le public et par un jury, lequel a échangé et confronté ses avis pendant près de deux heures avant de se prononcer. Nous avons pu assister, en toute discrétion, à ces délibérations.

13/04/2026, 16:57

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Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs
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