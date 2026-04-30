Librairies “extrémistes” : le ministre de la Culture allemand contredit par la justice

Le tribunal administratif de Berlin, dans une décision rendue ce jeudi 30 avril, a accordé une injonction préliminaire dans le cadre de la procédure ouverte par la librairie berlinoise Zur schwankenden Weltkugel contre Wolfram Weimer, délégué du gouvernement fédéral allemand à la Culture et aux Médias — une fonction souvent comparée au ministre de la Culture français.

La justice administrative interdit donc à Weimer de qualifier la librairie berlinoise d'« extrémiste », un terme qu'il avait utilisé à l'occasion d'un entretien accordé à Die Zeit, le 19 mars 2026. Il s'expliquait alors sur l'exclusion de trois librairies, dont Zur schwankenden Weltkugel, de l'édition 2025 du Deutscher Buchhandlungspreis, récompense institutionnelle qui salue chaque année plusieurs commerces du livre, en leur attribuant par ailleurs une subvention.

Les librairies Zur schwankenden Weltkugel à Berlin, The Golden Shop à Brême et Rote Straße à Göttingen, pourtant distingués cette année par un jury qualifié d'« indépendant », ont été retirées de la liste des lauréates, à la demande du ministère de la Culture.

Ce dernier était resté évasif sur les raisons qui ont motivé ces retraits, évoquant des « éléments relatifs à la protection de la Constitution ». Le ministère aurait en effet déclenché une procédure Haber, laquelle charge l’Office fédéral de protection de la Constitution de vérifier, à la demande de ministères fédéraux, si des organisations ou des personnes sollicitant des fonds publics poursuivent ou soutiennent d’éventuelles visées anticonstitutionnelles.

Une atteinte au droit de la personnalité

Auprès du Zeit, donc, Wolfram Weimer justifiait ainsi cette décision : « Si l'État remet des récompenses et des dotations à partir de l'argent public, alors elles ne peuvent pas revenir à des extrémistes politiques. »

Selon le jugement, la formule « porte atteinte au droit de la personnalité » des requérants, un droit fondamental qui proscrit toute ingérence de la puissance publique au sein de sa vie privée. En effet, souligne un communiqué de presse diffusé par le tribunal, « aucun élément concret » ne permet de justifier cette même qualification.

Au-delà des seuls propos de Weimer auprès du Zeit, le tribunal administratif parait sceptique vis-à-vis de cette même procédure Haber, puisque le ministère « n'a pas été capable de démonter quels éléments avaient motivé » son déclenchement, et qui auraient permis de justifier les propos du ministre, par la même occasion. Le tribunal administratif n'était toutefois pas appelé à se prononcer sur l'opportunité de cette procédure, qui fait l'objet d'une autre action en justice, cette fois portée par les trois librairies visées.

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Le délégué du gouvernement fédéral pour la Culture et les Médias peut interjeter appel de cette décision auprès de la Haute Cour administrative de Berlin-Brandebourg.

Photographie : Wolfram Weimer, en mai 2025 (Martin Rulsch, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

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