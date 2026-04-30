Prix Émile Guimet 2026 : une sélection pour célébrer les littératures asiatiques

Créé en 2017 dans l’esprit de son fondateur Émile Guimet, attaché à la circulation des œuvres et des idées, le prix s’inscrit désormais durablement dans le paysage littéraire français. Il distingue des textes traduits en français, en soulignant autant la vitalité des auteurs que le rôle central des traducteurs, décrits comme de véritables « passeurs de talent ».

La cérémonie sera orchestrée par Laura Adler, présidente du jury. Des extraits du roman lauréat seront lus par Noam Morgensztern, sociétaire de la Comédie-Française.

Trois catégories pour refléter la diversité des écritures

Le Prix Émile Guimet se déploie en trois volets, chacun doté d’une récompense financière et d’un positionnement spécifique.

Catégorie Roman (dotation : 5000 €)

Cette catégorie distingue une œuvre originale d’un auteur ou d’une autrice asiatique, récemment traduite et publiée en France. Elle entend encourager les échanges culturels et promouvoir la littérature asiatique contemporaine.

Sélection 2026 :

Sun Pin, La chimère du fond du lac (éditions L’Asiathèque), traduit du chinois par Brigitte Duzan et Zhang Guochuan

Luo Ying, À la vie à la mort – de Pékin à l’Everest (éditions du Mont-Blanc), traduit du chinois par Geneviève Imbot-Bichet

Antonythasan Jesuthasan, Salamalecs (éditions Zulma), traduit du tamoul par Léticia Ibanez

Catégorie Bande dessinée (dotation : 2500 €)

Créée lors de la 7e édition, cette catégorie met en avant les romans graphiques asiatiques (hors Japon, traité dans la catégorie manga) traduits et publiés en France. Elle vise à faire émerger de nouveaux talents du 9e art.

Sélection 2026 :

Zhang Xiaoyu, Lotus jumeaux (éditions Mosquito), traduit du chinois par Zhao Qingyuan

Ajnai, Les légendes des steppes (éditions Paquet), traduit du chinois par Daphné Huang

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Catégorie Manga (dotation : 2500 €)

Reconduite en partenariat avec l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), cette catégorie distingue un manga d’auteur publié au Japon et traduit en français, ainsi qu’un coup de cœur.

Sélection 2026 :

Marina Lisa Komiya, Les guerres invisibles T.1 (Casterman), traduit par Anaïs Koechlin

Ikka Matsuki, Les nations du soleil sanglant (Akata), traduit par Célia Chinarro

Daiku Igarashi, Sorcières (Delcourt), traduit par Anaïs Fourny

Tome Kei, Mahoromi T.1 (Le Lézard noir), traduit par Adrien Blouët

Tanabe Gou, L’indicible (Ki-Oon), traduit par Sylvain Chollet

Doronoda Inuhiko, Promenons-nous dans l’espace (Glénat), traduit par Karine Rupp Stanko

Kezuka Ryoichiro, Sounds of Vinyl T.1 (Vega-Dupuis), traduit par Satoko Fumijoto et Candice Corbeel

Haruka Kawachi, Le ballet des cœurs (Naban), traduit par David Pollet

Un prix au croisement des enjeux contemporains

Au-delà de la sélection, le Prix Émile Guimet se veut un observatoire des grandes questions qui traversent les sociétés contemporaines. Les œuvres en lice abordent des thématiques telles que la liberté d’expression, les identités collectives, les tensions entre universalité et particularismes, ou encore les enjeux environnementaux.

Le prix entend ainsi distinguer des textes capables de traduire ces problématiques dans une esthétique littéraire « vive et contemporaine », tout en reflétant la diversité des cultures et des générations représentées dans l’aire asiatique.

Présidé par Laura Adler, le jury réunit des personnalités issues du journalisme, de la littérature et des institutions culturelles : Pierre Haski, Nicolas Idier, Claude Leblanc, Yannick Lintz, Line Papin, Jean-Claude Perrier et Constance Rivière.

Le processus de sélection s’appuie également sur un comité de lecteurs constitué en 2025, réunissant douze membres issus à la fois de la société civile, des Amis du musée Guimet et du personnel de l’institution.

Pour le Prix étudiant Inalco manga, le jury est composé de cinq étudiantes spécialisées en études japonaises, coréennes et chinoises : Mona Chaillebey, Nina Clément, Elise Leroy, Erell Lucas et Prisca Sacko.

À LIRE - En 2026, le musée Guimet consacre une année entière à la Corée

Rendez-vous le 3 juin 2026 pour découvrir les lauréats de cette édition, qui confirme le rôle du musée Guimet comme passerelle entre les cultures et les imaginaires.

Lors de l’édition précédente, le Prix Émile Guimet de littérature asiatique avait récompensé Shehan Karunatilaka pour Les Sept Lunes de Maali Almeida (Calmann-Lévy) dans la catégorie roman, ainsi que Lee Dong-Eun et Jeong Yi-Yong pour Hana (Ça et Là) en bande dessinée, tandis que le Prix étudiant Inalco manga était attribué à Taiyô Matsumoto pour Tokyo, ces jours-ci (Kana).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Musée national des arts asiatiques - Guimet

Par Hocine Bouhadjera

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