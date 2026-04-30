Clauses de conscience ou de cession, des “pistes” pour Catherine Pégard

La séance des questions d'actualité au gouvernement, ce mercredi 29 avril, a été l'occasion, pour la ministre de la Culture Catherine Pégard, de s'exprimer à nouveau sur l'intervention de Vincent Bolloré dans la ligne éditoriale de la maison Grasset. Elle a admis à cette occasion qu'il était « légitime de s’interroger sur la rupture du lien entre les auteurs et leur maison d’édition quand la politique éditoriale est brutalement modifiée ».
Le 30/04/2026 à 12:51 par Antoine Oury
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30/04/2026 à 12:51
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Le limogeage du PDG des éditions Grasset, Olivier Nora, et son remplacement par Jean-Christophe Thiery de Bercegol du Moulin, bras droit de Vincent Bolloré, est la dernière démonstration en date de la puissance du milliardaire, principal actionnaire de Louis Hachette Group.
L'événement a choqué, bien au-delà du seul milieu de l'édition, et poussé certaines figures publiques à réclamer la mise en œuvre de clause de conscience, qui permettrait aux auteurs de récupérer les droits d'exploitation sur leurs œuvres, en cas de changement de propriétaire d'une maison d'édition et lorsque certaines conditions sont réunies.
D'autres pistes ont été évoquées, comme la clause de cession, applicable, comme la clause de conscience, dans le cadre de la convention collective des journalistes, ou l’intuitu personae, une notion selon laquelle un contrat est conclu avec une personne précise — l'éditeur —, dont la réputation et les compétences sont cruciales pour le consentement de l'auteur à céder ses droits d'exploitation.
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Pour l'instant, l'exécutif est resté relativement discret, malgré le séisme provoqué par l'intervention de Bolloré. Le 17 avril dernier, Emmanuel Macron assurait vouloir défendre le « pluralisme éditorial » et indiquait que la clause de conscience représentait « quelque chose qui doit se réfléchir ». Interrogée le mardi 28 avril à l'Assemblée nationale, Catherine Pégard, ministre de la Culture, s'était montrée plus évasive encore, passant carrément à côté du sujet.
Au Sénat, ce mercredi 29 avril, la ministre de la Culture a eu l'occasion de se rattraper, après une question posée par la sénatrice Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, groupe Socialiste, Écologiste et Républicain), vice-présidente du Sénat et membre de la commission culture, éducation et communication.
« Ça suffit », a commencé cette dernière en attribuant la formule aux 200 auteurs et autrices qui ont tourné le dos à Grasset, mais aussi aux salariés du groupe Hachette et plus largement aux acteurs de la chaine du livre. Qualifiant les événements de « reprise en main de maisons d’édition à des fins politiques et idéologiques », la sénatrice a pointé une « concentration excessive dans l'édition » ainsi que la nécessité d'un « rééquilibrage du contrat de confiance entre auteurs et éditeurs ».
Sylvie Robert avait exploré la piste de la clause de conscience rapidement après le limogeage d'Olivier Nora, qu'elle évoquait auprès de la ministre de la Culture dans un courrier en date du 20 avril. Sa missive est restée sans réponse, raison pour laquelle elle revenait à la charge sur le sujet, ce 29 avril. « L'objectif est de combler un vide juridique et de mieux protéger les auteurs dès lors qu’un changement d’actionnaire compromet manifestement leurs intérêts matériels et moraux et rompt le contrat de confiance qui les lie à leurs éditeurs », a-t-elle développé.
Moins nébuleuse que la veille, la réponse de Catherine Pégard a toutefois commencé avec les mêmes prémisses : « Les grands éditeurs font les grands auteurs, parce qu’ils voient naitre et accompagnent leur talent », a souligné la ministre de la Culture, reconnaissant néanmoins la légitimité « de s’interroger sur la rupture du lien entre les auteurs et leur maison d’édition quand la politique éditoriale est brutalement modifiée ».
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Sans trancher entre la clause de conscience ou la clause de cession, « je pense qu’il faut ensemble que nous continuions à étudier ces pistes qui protégeront éditeurs et auteurs », a-t-elle concédé. Elle s'est par ailleurs réjouie « que le groupe Les Indépendants ait demandé l'inscription de la proposition de loi relative au contrat d'édition », déposée par Laure Darcos et Sylvie Robert en avril 2025, pour un passage en première lecture au Sénat.
En réponse à cette intervention, Sylvie Robert a promis « des propositions », indiquant qu'elle comptait donc sur le gouvernement pour les soutenir. À quelques mois des présidentielles, inutile de souligner que l'engagement de l'exécutif sur un dossier impliquant de s'attaquer à de grandes puissances économiques reste plus qu'incertain.
Photographie : Catherine Pégard au Sénat, le mercredi 29 avril (capture d'écran)
DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Audruicq, commune du Pas-de-Calais, aura le privilège d'accueillir dans quelques semaines une librairie indépendante spécialisée dans les ouvrages jeunesse, également dotée d'une offre en jeux de société. Marik Flament inaugurera Ônirique au début du mois de mai, au 81, rue du Général Leclerc.
24/04/2026, 12:04
En partant vivre en Chine, Margaux Alamartine s’est confrontée à une autre culture, à un autre rapport au temps, à d’autres façons d’interagir et de communiquer. Cette prise de distance par rapport à ce qu’elle connaissait a poussé Margaux à s’interroger sur le rôle de la culture, de l’environnement, du territoire dans les processus interactions et dans nos comportements. A travers le récit de son expérience et de ses travaux de recherche en géographie sociale, Margaux décrypte la manière dont les éléments d'un écosystème interagissent.
24/04/2026, 11:52
David Malouf, mort le 22 avril à 92 ans, occupait une place centrale dans la littérature australienne contemporaine. Romancier, poète, essayiste et librettiste, il a construit une œuvre ample, traversée par Brisbane, l’histoire coloniale et les grands récits fondateurs. De Johnno à Ransom, en passant par Remembering Babylon, son parcours mesurait l’influence mondiale acquise par les lettres australiennes.
24/04/2026, 11:29
L’auteur de bande dessinée Jean-Benoît Meybeck, dit Meybeck, est mort en avril 2026 à l’âge de 53 ans, nous apprend le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs, dont il fut l’une des figures. Le natif de Grenoble laisse derrière lui une œuvre marquée par l’engagement, la transmission et une exigence intellectuelle constante, ainsi qu’un souvenir fort auprès de ses pairs.
24/04/2026, 11:14
L’Espagne envisage d’imposer des frais d’envoi obligatoires pour les achats de livres en ligne. Portée par le ministre de la Culture Ernest Urtasun, la mesure réduirait l’avantage des grandes plateformes et soutiendrait les librairies indépendantes. Le signal est politique, mais il s’appuie déjà sur un précédent français et sur des données de marché qui montrent la progression du canal numérique.
24/04/2026, 10:26
L’écrivain de science-fiction Dominique Douay est mort le 19 avril 2026, à l’âge de 82 ans. Né le 16 mars 1944 à Romans-sur-Isère, il laisse derrière lui une œuvre singulière, marquée par les engagements politiques et les expérimentations formelles qui ont traversé la science-fiction française des années 1970 à aujourd’hui.
23/04/2026, 17:20
Amazon a officialisé, le 14 avril, la construction d’un nouveau centre de distribution à Ensisheim, dans le Haut-Rhin, au terme de plusieurs années de contestation et de recours. Le chantier a démarré la veille, pour une ouverture annoncée fin 2027. Le groupe promet un investissement de plus de 250 millions € et 2000 emplois en CDI.
23/04/2026, 14:34
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