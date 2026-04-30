Clauses de conscience ou de cession, des “pistes” pour Catherine Pégard

Le limogeage du PDG des éditions Grasset, Olivier Nora, et son remplacement par Jean-Christophe Thiery de Bercegol du Moulin, bras droit de Vincent Bolloré, est la dernière démonstration en date de la puissance du milliardaire, principal actionnaire de Louis Hachette Group.

L'événement a choqué, bien au-delà du seul milieu de l'édition, et poussé certaines figures publiques à réclamer la mise en œuvre de clause de conscience, qui permettrait aux auteurs de récupérer les droits d'exploitation sur leurs œuvres, en cas de changement de propriétaire d'une maison d'édition et lorsque certaines conditions sont réunies.

D'autres pistes ont été évoquées, comme la clause de cession, applicable, comme la clause de conscience, dans le cadre de la convention collective des journalistes, ou l’intuitu personae, une notion selon laquelle un contrat est conclu avec une personne précise — l'éditeur —, dont la réputation et les compétences sont cruciales pour le consentement de l'auteur à céder ses droits d'exploitation.

À LIRE - Conflit idéologique : comment quitter Fayard ou Grasset sans y laisser sa plume ?

Pour l'instant, l'exécutif est resté relativement discret, malgré le séisme provoqué par l'intervention de Bolloré. Le 17 avril dernier, Emmanuel Macron assurait vouloir défendre le « pluralisme éditorial » et indiquait que la clause de conscience représentait « quelque chose qui doit se réfléchir ». Interrogée le mardi 28 avril à l'Assemblée nationale, Catherine Pégard, ministre de la Culture, s'était montrée plus évasive encore, passant carrément à côté du sujet.

Des pistes à étudier « ensemble »

Au Sénat, ce mercredi 29 avril, la ministre de la Culture a eu l'occasion de se rattraper, après une question posée par la sénatrice Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, groupe Socialiste, Écologiste et Républicain), vice-présidente du Sénat et membre de la commission culture, éducation et communication.

« Ça suffit », a commencé cette dernière en attribuant la formule aux 200 auteurs et autrices qui ont tourné le dos à Grasset, mais aussi aux salariés du groupe Hachette et plus largement aux acteurs de la chaine du livre. Qualifiant les événements de « reprise en main de maisons d’édition à des fins politiques et idéologiques », la sénatrice a pointé une « concentration excessive dans l'édition » ainsi que la nécessité d'un « rééquilibrage du contrat de confiance entre auteurs et éditeurs ».

Sylvie Robert avait exploré la piste de la clause de conscience rapidement après le limogeage d'Olivier Nora, qu'elle évoquait auprès de la ministre de la Culture dans un courrier en date du 20 avril. Sa missive est restée sans réponse, raison pour laquelle elle revenait à la charge sur le sujet, ce 29 avril. « L'objectif est de combler un vide juridique et de mieux protéger les auteurs dès lors qu’un changement d’actionnaire compromet manifestement leurs intérêts matériels et moraux et rompt le contrat de confiance qui les lie à leurs éditeurs », a-t-elle développé.

Moins nébuleuse que la veille, la réponse de Catherine Pégard a toutefois commencé avec les mêmes prémisses : « Les grands éditeurs font les grands auteurs, parce qu’ils voient naitre et accompagnent leur talent », a souligné la ministre de la Culture, reconnaissant néanmoins la légitimité « de s’interroger sur la rupture du lien entre les auteurs et leur maison d’édition quand la politique éditoriale est brutalement modifiée ».

À LIRE - Affaire Grasset : les salariés de Hachette dénoncent une liberté éditoriale menacée

Sans trancher entre la clause de conscience ou la clause de cession, « je pense qu’il faut ensemble que nous continuions à étudier ces pistes qui protégeront éditeurs et auteurs », a-t-elle concédé. Elle s'est par ailleurs réjouie « que le groupe Les Indépendants ait demandé l'inscription de la proposition de loi relative au contrat d'édition », déposée par Laure Darcos et Sylvie Robert en avril 2025, pour un passage en première lecture au Sénat.

En réponse à cette intervention, Sylvie Robert a promis « des propositions », indiquant qu'elle comptait donc sur le gouvernement pour les soutenir. À quelques mois des présidentielles, inutile de souligner que l'engagement de l'exécutif sur un dossier impliquant de s'attaquer à de grandes puissances économiques reste plus qu'incertain.

Photographie : Catherine Pégard au Sénat, le mercredi 29 avril (capture d'écran)

DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com