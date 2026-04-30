The Sheep Detectives : Hugh Jackman enquêteur chez Leonie Swann

Outre l'interprète du super-héros Wolverine, le casting de The Sheep Detectives réunit Emma Thompson, Nicholas Braun ou encore Nicholas Galitzine. Le long-métrage est réalisé par Kyle Balda, dont l'expérience n'est plus à prouver du côté du film d'animation (Les Minions, Moi, moche et méchant 3, Les Minions 2 : Il était une fois Gru).

Le scénario du film, adapté du roman de Leonie Swann, a été signé par Craig Mazin, scénariste qui a notamment travaillé sur les séries Chernobyl et The Last of Us.

Prévue pour le mois de mai prochain sur certains territoires anglophones, la sortie du film n'est pas encore datée pour la France.

Par Antoine Oury

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