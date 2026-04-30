Le livre Chanteurs d'oiseaux adapté au cinéma par Mathieu Robin

Les Hauts-de-France, et plus particulièrement la Baie de Somme, accueilleront prochainement le tournage de Chanteurs d'oiseaux, le futur film de Mathieu Robin. Il réalisera ainsi son premier long-métrage, après avoir participé à l'écriture de L’Incroyable femme des neiges (2025), Le Théorème de Marguerite (2023) ou encore Tant que le soleil frappe (2023).

En tant qu'auteur, Mathieu Robin a publié Ses griffes et ses crocs et Pensée assise aux éditions Actes Sud, en 2015.

L'ouvrage Chanteurs d'oiseaux, pour sa part, a été publié en mai 2023 aux éditions Les Arènes, avant d'être repris en poche en 2025 dans la Collection Proche. Tous formats confondus, le titre s'est écoulé à plus de 20.000 exemplaires (chiffres Edistat).

« On fera des spectacles et le monde entier viendra nous voir. On s'appellera... les Chanteurs d'oiseaux. » Dans un village de la baie de Somme, deux jeunes garçons grandissent bercés par le chant des oiseaux. Ensemble, ils développent un don pour communiquer avec eux. Dans les concours régionaux, ils raflent tous les prix d'imitation. D'abord rivaux, ils finissent par s'allier pour former le premier duo de chanteurs d'oiseaux. – Le résumé de l'éditeur pour Chanteurs d'oiseaux

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Le tournage du film est prévu entre septembre et novembre 2026, dans la Baie de Somme. Le long-métrage est produit par Mandarin & Compagnie, et n'a pas encore de date de sortie à ce jour.

Par Antoine Oury

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