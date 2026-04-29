France Culture arrête La Suite dans les idées, émission historique de Sylvain Bourmeau

France Culture s’apprête à tourner une page. La Suite dans les idées, émission produite par Sylvain Bourmeau depuis 1999, ne sera pas reconduite à la rentrée.
Le 29/04/2026 à 18:18 par Hocine Bouhadjera
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29/04/2026 à 18:18
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Centrée sur les sciences humaines et sociales, l’émission proposait chaque semaine de mettre en débat les travaux récents de chercheurs, sociologues, historiens, politistes ou philosophes. Les épisodes disponibles ces derniers mois témoignent de cette ligne éditoriale : économie politique, histoire sociale, médias, numérique, institutions ou mutations contemporaines figuraient régulièrement au programme.
La direction de France Culture justifie cette décision par une volonté de renouveler l’antenne. Elle indique vouloir « proposer une offre éditoriale toujours plus claire et singulière », rapporte Télérama, estimant que la parole des chercheurs irrigue désormais plusieurs autres rendez-vous de la station, notamment les matinales et les formats d’analyse du soir.
Avec la fin de La Suite dans les idées, c’est un rendez-vous ancien de la station qui disparaît. Sylvain Bourmeau produisait l’émission depuis 1999, après un parcours marqué par plusieurs expériences importantes dans la presse et les médias d’idées. Fondateur et directeur d’AOC, il est également professeur associé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où il co-dirige un master consacré à la politique et à la médiatisation des sciences humaines et sociales.
Son parcours croise plusieurs titres et aventures éditoriales : Les Inrockuptibles, dont il fut directeur adjoint de la rédaction, Mediapart, qu’il a contribué à lancer, puis Libération, où il fut directeur adjoint de la rédaction. AOC rappelle aussi ses activités de producteur, d’auteur et de documentariste.
Officiellement, France Culture inscrit cette suppression dans un mouvement de clarification éditoriale et de renouvellement de ses programmes. Mais selon les éléments rapportés par Libération, qui a révélé l'information, l’émission souffrirait aussi d’une moindre identification par les auditeurs, dans un contexte où les écoutes en podcast deviennent un critère de plus en plus déterminant pour l’avenir des formats radio. La station prépare donc une nouvelle proposition pour la case concernée à la rentrée.
Le média évoque par ailleurs des tensions internes, notamment après les prises de position récentes de Sylvain Bourmeau contre la revue Le Grand Continent. Fin janvier, il a publié dans AOC un texte intitulé Les ingénieurs de la confusion, très critique envers la revue, accusée de participer à la légitimation de certaines idées de droite radicale.
La réponse du Grand Continent a été particulièrement virulente. Dans un long droit de réponse, la revue reproche à Bourmeau une méthode fondée, selon elle, sur l’allusion, l’amalgame et des accusations qu’elle juge infondées. Elle affirme avoir relevé de nombreuses erreurs factuelles et conteste notamment l’idée d’un rapprochement avec l’extrême droite.
Ce conflit a d’autant plus résonné que Le Grand Continent entretient lui aussi des liens avec France Culture : Gilles Gressani, son directeur, intervient régulièrement dans l’écosystème médiatique et intellectuel de la station. France Culture écarte officiellement tout lien direct entre l’arrêt de l’émission et les prises de position publiques de Bourmeau.
Crédits photo : Sylvain Bourmeau (France Culture)
DOSSIER - La Bibliothèque nationale de France (BnF)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Le Festival Séries Mania, à Lille, bat encore son plein, et le groupe France Télévisions en profite pour annoncer quelques-uns de ses prochains programmes diffusés. Parmi eux, deux adaptations très attendues : celle du Rouge et le Noir de Stendhal et du Conte de deux villes de Dickens (trad. Laure Terilli, Archipoche).
27/03/2026, 10:42
La société de production Empreinte Digitale porte la mini-série Le Réseau Corneille, adaptée de l'ouvrage homonyme de Ken Follett (trad. Jean Rosenthal, Le Livre de Poche), pour TF1. Le tournage doit démarrer dans quelques semaines, pour une diffusion attendue sur la première chaine en 2027.
27/03/2026, 09:55
L'éditeur, historien et théologien Jean-François Colosimo se fait documentariste avec Les empires contre-attaquent, réalisé par Nicolas Glimois et présenté dans l'émission « Le monde en face », sur France 5. Il y développe une étude et une réflexion sur le retour des logiques impérialistes, aussi bien du côté des États-Unis que de la Russie, de la Chine, de l’Inde, de l’Iran ou de la Turquie.
26/03/2026, 09:43
Face au vacarme et aux crispations du débat public, Au bonheur des livres invite à retrouver le temps de la réflexion à travers un dialogue entre deux auteurs qui interrogent, chacun à leur manière, notre époque.
25/03/2026, 16:21
Un documentaire inédit consacré à Claude McKay sera diffusé le 12 avril prochain, à 22h40, sur France 5 dans « La case du siècle », et disponible sur france.tv. Réalisé par Matthieu Verdeil, il revient sur le parcours et l’héritage de cet écrivain jamaïcain, figure majeure des mouvements intellectuels noirs du XXe siècle comme la « Négritude », courant littéraire et politique, créé durant l'entre-deux-guerres, rassemblant des écrivains francophones noirs.
25/03/2026, 11:39
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