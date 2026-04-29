La Monnaie de Paris célèbre les 25 ans de l'adaptation du Seigneur des Anneaux

Annoncée en partenariat avec Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, cette série entend capter « l’éclat de la trilogie » à travers des monnaies en argent et en or, proposées en deux temps : une première vague lancée au printemps, suivie d’une seconde à l’automne .

Une immersion dans la Terre du Milieu

Dès les premières pièces, la collection revendique une ambition narrative. Les scènes et personnages emblématiques de la saga - de Gandalf affrontant le Balrog à Gollum, en passant par Aragorn ou la Communauté de l’Anneau - sont déclinés en monnaies de 10 euros en argent, parfois rehaussées de couleurs. Tirées à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires, ces pièces constituent l’entrée de gamme d’une série pensée comme un ensemble cohérent .

Le graveur général de la Monnaie de Paris, Joaquin Jimenez, insiste : « C’est aujourd’hui une chance particulière […] de pouvoir réaliser des compositions avec l’héritage de Tolkien, adapter les personnages et l’univers de Peter Jackson sur un médium différent, nouveau, vivant. »

Au-delà des personnages, certains formats mettent à l’honneur les lieux mythiques de la saga. Les pièces de 50 euros en argent colorisé proposent ainsi un parcours visuel de la Comté à Mordor, en passant par Fondcombe ou Minas Tirith, dans une approche plus panoramique de la Terre du Milieu.

Une montée en gamme jusqu’à l’or

La collection s’étend progressivement vers des pièces plus rares et plus onéreuses. Des monnaies en or - de 100 à plus de 500 euros - complètent l’ensemble, frappées en quantités limitées et destinées aux collectionneurs. L’Anneau unique, motif central de l’œuvre, figure notamment sur certaines pièces, gravé avec les inscriptions caractéristiques du récit.

La Monnaie de Paris revendique ici un travail d’orfèvre, au croisement du patrimoine et de la culture populaire. Son président-directeur général, Marc Schwartz, souligne cette volonté de dialogue entre les univers : « Cette collection montre plus que jamais notre volonté de faire coexister différents récits, historiques comme fantastiques, afin de toucher un large public. »

L’institution rappelle à cette occasion son ambition de « faire découvrir l’art de la numismatique au plus grand nombre », en s’appuyant sur des franchises populaires capables de toucher des publics au-delà des cercles de collectionneurs .

Créée au IXe siècle, la Monnaie de Paris poursuit sa politique mêlant tradition et innovation, entre production monétaire, objets d’art et collaborations culturelles. Avec cette incursion dans l’univers de Tolkien, elle s’inscrit dans une tendance plus large de croisement entre patrimoine, industrie culturelle et produits dérivés.

Crédits photo : Monnaie de Paris

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com