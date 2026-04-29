Le plus ancien poème anglais refait surface dans un manuscrit oublié

Deux chercheurs du Trinity College Dublin, Elisabetta Magnanti et Mark Faulkner, ont identifié à la Bibliothèque nationale centrale de Rome une copie du Caedmon’s Hymn, considéré comme le plus ancien poème connu en langue anglaise. Daté entre 800 et 830 et produit à l’abbaye de Nonantola, le manuscrit devient le troisième plus ancien témoin conservé du poème. L’étude a été publiée dans la revue Early Medieval England and its Neighbours.
Le 29/04/2026 à 18:23 par Ewen Berton
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29/04/2026 à 18:23
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Le manuscrit, conservé sous le nom de « Vitt. Em. 1452 », contient une copie de l’Historia ecclesiastica gentis Anglorum de Bède, moine et historien anglo-saxon du VIIIe siècle. Le Caedmon’s Hymn y apparaît en vieil anglais dans le corps même du texte latin. Cette disposition le distingue des deux témoins plus anciens connus, où la version en vieil anglais figure en marge ou à la fin du manuscrit.
Le poème compte neuf vers consacrés à la création du monde. Bède l’attribue à Caedmon, un travailleur agricole lié à l’abbaye de Whitby, dans le Yorkshire du Nord. Le texte a été transmis dans certaines copies de l’histoire ecclésiastique de Bède, rédigée en latin au VIIIe siècle.
Selon l’étude de Early Medieval England and its Neighbours, la copie romaine est le plus ancien exemple connu d’une version en vieil anglais du poème intégrée directement dans le texte latin. Elle est aussi le plus ancien témoin conservé de la recension northumbrienne dite eordu.
Le manuscrit avait été considéré comme perdu ou mal localisé dans une partie de la bibliographie consacrée à Bède. Elisabetta Magnanti a repéré des références contradictoires à son sujet, avant que son existence soit confirmée par la bibliothèque romaine. Une fois le document numérisé, les chercheurs ont pu reconnaître la présence du Caedmon’s Hymn dans le manuscrit.
Le volume a connu une histoire complexe avant d’entrer dans les collections romaines. Produit à Nonantola, il est passé par Rome, puis par plusieurs collections privées, avant d’être acquis par l’État italien et conservé à la Bibliothèque nationale centrale. Cette trajectoire explique en partie les incertitudes qui ont entouré son identification.
Pour les chercheurs, l’intérêt du manuscrit tient moins à la découverte d’un texte inconnu qu’à sa place dans la transmission du poème. La copie romaine apporte un témoin ancien, précisément situé, d’un texte en vieil anglais inséré dans une œuvre latine. Elle complète donc, en tout cas pour le moment, le dossier des premiers témoins du Caedmon’s Hymn et de la circulation du vieil anglais au début du Moyen Âge.
Crédits photo : Folio 129r, Oxford, Bodleian Library, MS Hatton 43 (Bede, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, avec l’Hymne de Cædmon en marge inférieure) — Bodleian Libraries, University of Oxford (CC BY-SA 4.0)
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
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Pendant des siècles, les manuscrits médiévaux ont vécu dans un clair-obscur savant. Consultés par une poignée de spécialistes, protégés par des règles d’accès strictes, ils formaient un continent largement invisible du grand public. La numérisation a commencé à fissurer ce mur. L’intelligence artificielle, désormais, en rebat les cartes. Avec CoMMA, un nouveau cap est franchi.
15/01/2026, 11:43
Il n’était à l’origine qu’un fascicule de 64 pages vendu dix cents sur les présentoirs américains. Près de 90 ans plus tard, Action Comics n°1, paru en 1938, vient d’entrer dans une autre dimension : un exemplaire de ce numéro fondateur, qui marque la toute première apparition de Superman, a été cédé pour 15 millions $ lors d’une vente privée annoncée le 9 janvier. Un record absolu, qui fait de cette bande dessinée l’objet imprimé le plus cher de l’histoire du neuvième art.
12/01/2026, 18:07
Ou comment un geste technique résonne dans tout l’écosystème patrimonial numérisé : depuis le 18 décembre 2025, une case est apparue sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF : Un CAPTCHA. L’objectif affiché est classique « confirmer que vous n’êtes pas un robot » avant de lancer une recherche — mais sa mise en place suscite déjà des discussions au carrefour de l’accès libre, de la charge serveur et de la préservation du patrimoine numérique.
10/01/2026, 16:38
Plus de 70 ans après leur découverte près de la mer Morte, deux fragments de manuscrits antiques longtemps jugés illisibles ont été déchiffrés par Emmanuel Oliveiro, chercheur à l’université de Groningue, aux Pays-Bas. En deux mois de travail, il est parvenu à comprendre un système d’écriture codée utilisé par une communauté juive il y a plus de deux millénaires. Cette avancée révèle des passages à caractère religieux et éclaire certaines pratiques intellectuelles et spirituelles de l’époque.
07/01/2026, 18:00
Depuis plus de six cents ans, il résiste. Le manuscrit de Voynich, conservé à la bibliothèque Beinecke de l’université Yale, est sans doute le livre le plus célèbre que personne ne sait lire. Couvert d’une écriture inconnue, peuplé de plantes impossibles, de diagrammes astrologiques et de scènes énigmatiques, il a traversé les siècles sans livrer son secret, du moins pas encore...
07/01/2026, 16:22
Dans une vitrine du Trinity College de Dublin, le Livre de Kells continue de jouer son double rôle : chef-d’œuvre absolu de l’enluminure médiévale et objet de récit national. Copié et peint autour de l’an 800, ce livre des Évangiles (Matthieu, Marc, Luc, Jean) fascine autant par sa virtuosité graphique que par les zones d’ombre de sa biographie : où, exactement, a-t-il été conçu, et par qui ?
30/12/2025, 18:04
Dans l’univers des bibliothèques patrimoniales, on s’attend rarement à des scènes qui relèvent plus d'Agatha Christie que de la lecture studieuse. Et pourtant. Le 28 novembre dernier, la Cour régionale de Vilnius a confirmé la condamnation de Mikheil Zamtaradze, ressortissant géorgien reconnu coupable d’avoir dérobé 17 éditions rares, estampillées classiques russes du XIXᵉ siècle, à la bibliothèque de l’Université de Vilnius.
20/12/2025, 10:49
Une fuite d’eau au Louvre a, fin novembre, submergé la bibliothèque du département des Antiquités égyptiennes, provoquant des dégâts matériels sur plusieurs centaines d’ouvrages. Survenus le 26 novembre dernier — la date n’est pas neutre — ces dégâts interviennent dans un contexte déjà tendu pour le musée parisien, confronté depuis plusieurs semaines à la fois à un vol spectaculaire et à une série d’incidents structurels inquiétants.
13/12/2025, 08:53
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