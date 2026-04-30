Squeezie, le portrait du youtubeur français

Le récit revient sur les débuts de Lucas, un jeune garçon qui joue en cachette sur l’ordinateur familial. Un événement va pourtant changer la donne : un cadeau offert par son père, qui ouvre la voie à une trajectoire inattendue. De simple amateur de jeux vidéo, il va peu à peu se faire une place sur Internet, jusqu’à devenir une personnalité incontournable pour toute une génération.

Le livre suit cette évolution, depuis les premières vidéos réalisées dans une chambre jusqu’à des projets d’une tout autre ampleur. L’itinéraire met en lumière les différentes facettes de Squeezie, entre création numérique, exposition médiatique et expériences marquantes, comme sa présence sur des événements emblématiques. L’ensemble dresse le portrait d’un parcours atypique, représentatif des nouvelles formes de célébrité liées au web.

Les éditions HugoPublishing vous proposent un extrait en avant-première :

Françoise Ancey, qui signe cet ouvrage, écrit également sous le pseudonyme de @Louise Vercors. Elle est connue pour ses documentaires destinés à la jeunesse, mais aussi pour son travail de prête-plume auprès d’influenceurs. Elle conçoit par ailleurs des contenus de culture générale, ainsi que des quiz et des jeux destinés à un large public.

Par Clotilde Martin

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