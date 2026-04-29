Mort de Roger Establet, figure de la sociologie de l’éducation

Né le 12 mars 1938 à Nice, Roger Establet se forme d’abord à la philosophie. Entré à l’École normale supérieure en 1959, il obtient l’agrégation en 1962 et participe, au milieu des années 1960, au travail collectif mené autour de Louis Althusser sur une relecture de Karl Marx dans Lire Le Capital. Il s’oriente ensuite vers la sociologie, en accordant une place centrale aux enquêtes et aux données empiriques.

Son nom reste étroitement associé à celui de Christian Baudelot. Ensemble, ils publient en 1971 L’École capitaliste en France, ouvrage devenu une référence en sociologie de l’éducation. Le livre analyse la manière dont le système scolaire français contribue à produire des inégalités en orientant précocement les élèves vers des filières hiérarchisées. Son apport tient à l’usage combiné de statistiques sur les parcours scolaires et d’une analyse des programmes d’enseignement.

Leur collaboration se poursuit avec plusieurs livres consacrés à l’école et à la société française. Dans Le niveau monte, en 1989, ils contestent l’idée d’un recul général du niveau scolaire en s’appuyant sur la progression de l’accès aux diplômes et aux savoirs. Avec Allez les filles !, en 1992, ils étudient la réussite scolaire des filles et ce qu’elle révèle des changements sociaux, sans en conclure à la disparition des inégalités.

Roger Establet ne s’est pas limité à la sociologie de l’éducation. Avec Baudelot, il a aussi travaillé sur les générations, l’emploi et le suicide, notamment dans Suicide. L’envers de notre monde, publié en 2006. Dans la continuité du célèbre Suicide d’Émile Durkheim, les deux sociologues y envisagent également le suicide comme un fait social.

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Professeur de sociologie à l’université de Provence jusqu’à sa retraite en 1998, Roger Establet a formé plusieurs générations d’étudiants et de chercheurs. D'après Le Monde, il serait décédé deux semaines après son épouse, l’historienne Colette Establet. Ses travaux demeurent associés à une sociologie attentive aux données, aux institutions et aux effets concrets des inégalités.



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Par Ewen Berton

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