Printemps du Livre de Montaigu 2026 : le cinéma s’invite au cœur du festival

Ce volet s’ouvrira le vendredi 8 mai à 10h avec la projection du film Frères, en présence de son réalisateur Olivier Casas, qui animera également une master class. Le cinéaste viendra présenter cette œuvre, d’abord sortie en salles avant d’être publiée aux Éditions Flammarion.

À travers une histoire d’enfance marquée par la survie et la quête de liberté, le film explore une fraternité intense, dans un rapport étroit à la nature. La rencontre permettra de revenir sur ce passage du cinéma au livre, et sur la dimension profondément humaine du récit.

Le samedi 10 mai à 14h, place à 38 témoins, projeté en présence de Didier Decoin, président d’honneur du festival. Adapté de son roman, lui-même inspiré de l’affaire Kitty Genovese, le film suit Louise, de retour de Chine, qui découvre qu’un meurtre a eu lieu dans sa rue sans témoin apparent.

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Peu à peu, des fissures apparaissent dans cette version des faits, notamment à travers un rêve troublant, qui suggère que son propre mari pourrait en savoir davantage qu’il ne le dit. Cette projection sera suivie d’un échange autour de l’adaptation littéraire et des zones d’ombre du récit.

Le programme se poursuivra le dimanche 10 mai à 10h avec la projection du film culte Les Aventures de Rabbi Jacob, accompagnée d’une rencontre avec Jean-Philippe Daguerre, auteur et metteur en scène récompensé par cinq Molières pour Du charbon dans les veines.

Il viendra présenter son premier roman, La femme qui n’aimait pas Rabbi Jacob, en écho à cette œuvre emblématique. Ce dialogue entre cinéma populaire et création contemporaine offrira un regard croisé sur les représentations et les héritages culturels.

Enfin, une proposition plus hybride viendra compléter ce focus avec le concert dessiné Nuit Noire, programmé le samedi 9 mai à 18h30. Trois artistes se partageront la scène : Youn Locard pour le dessin en direct, Olo pour la musique et Titwann pour le slam et la narration.

Ensemble, ils embarqueront le public dans une odyssée organique, entre poésie et voyage initiatique, sur les traces de La longue route de Bernard Moitessier.

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Le programme complet de l’édition 2026, ainsi que la liste des auteurs invités, peuvent être consultés ici.

Crédits photo : Printemps du Livre de Montaigu

Par Hocine Bouhadjera

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