L'Irlande en invitée d'honneur du 43e Marché de la Poésie

Le 43e Marché de la Poésie se tiendra du 3 au 7 juin 2026 place Saint-Sulpice, à Paris. Organisée par c/i/r/c/é, la manifestation accueillera près de 400 éditeurs et revues de poésie et de création littéraire. L’Irlande en sera l’invitée d’honneur, avec une délégation de neuf poètes. Leslie Kaplan assurera la présidence d’honneur.
Le 29/04/2026 à 14:04 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
29/04/2026 à 14:04
0
Commentaires
0
Partages
Leslie Kaplan, née à New York en 1943, a grandi à Paris dans une famille américaine et écrit en français. Après des études de philosophie, d’histoire et de psychologie, elle a travaillé deux ans en usine et participé au mouvement de Mai 68. Elle publie depuis L’Excès-l’Usine, paru en 1982 chez Hachette/P.O.L, puis repris par P.O.L.
Le programme prévoit des lectures, rencontres, tables rondes, remises de prix, concerts, spectacles, signatures, ainsi qu’un pavillon consacré à la poésie, l'action et la jeunesse. La Périphérie du Marché aura lieu du 15 mai au 30 juin, à Paris, en Île-de-France, en régions et en Europe.
L’ouverture au public est fixée au mercredi 3 juin à 14 h. La première journée commencera par une séquence consacrée à la Slovénie, à l’occasion de la parution de textes de Tomaž Šalamun et Srečko Kosovel aux éditions Fata Morgana. Elle comprendra ensuite une table ronde Poésie / Action / Jeunesse, puis une « Parade Turbulente ». L’inauguration de l’invitation irlandaise est prévue à 17 h, avec Jean-Michel Place, Yves Boudier, Niall Burgess et Leslie Kaplan.
La Scène-Chapiteau accueillera une trentaine d’événements pendant les cinq jours du Marché. Les éditeurs compléteront cette programmation par des lectures et des signatures sur leurs stands. Sont annoncées plus de 400 signatures d’auteur·e·s et environ 500 nouveautés, livres et revues, publiées pour l’occasion. Une journée de formation à la poésie contemporaine, organisée avec le Printemps des poètes, s’adressera aussi aux professionnels.
La délégation irlandaise réunira Cuàn de Búrca, Vona Groarke, Mícheál McCann, Eiléan Ní Chuilleanáin, Annemarie Ní Churreáin, Ailbhe Ní Ghearbhuigh, Mary Noonan, Leanne Quinn et Stephen Sexton. Leur présence donnera lieu à des rencontres informelles, des lectures bilingues et plusieurs événements liés à la culture irlandaise, notamment musicale.
Le jeudi 4 juin, Mícheál McCann et Stephen Sexton participeront à une rencontre avec traduction simultanée. Ils liront ensuite avec Mary Noonan, accompagnés pour les textes français par Gabriel Dufay et Olivia Nicosia. Le vendredi 5 juin, Mary Noonan, Vona Groarke et Leanne Quinn seront réunies pour une rencontre, avant une lecture avec Cuàn de Búrca. La soirée du même jour accueillera Spraoi, formation de musique traditionnelle irlandaise.
Le samedi 6 juin, une rencontre réunira Cuàn de Búrca, Eiléan Ní Chuilleanáin, Annemarie Ní Churreáin et Ailbhe Ní Ghearbhuigh. Une autre séance présentera Ma Verte Erin, visages de la poésie irlandaise d’Oscar Wilde à nos jours, de Jeanne Marie et Francis Combes, publié aux éditions Manifeste. Des lectures en français, en irlandais et en anglais sont prévues. Le programme irlandais inclut aussi une soirée spoken word au Centre Culturel Irlandais et une dernière lecture le dimanche 7 juin avec Cuàn de Búrca, Vona Groarke et Leanne Quinn.
Le pavillon Poésie / Action / Jeunesse proposera des ateliers, lectures et animations destinés aux enfants et adolescents avec des ateliers de poésie et d’illustration, de poésie et chanson, des propositions autour du slam, des lectures musicales et des activités accessibles du très jeune public au lycée. La Scène-Chapiteau accueillera aussi des rendez-vous avec Solène Planchais et Simon Allonneau, Noé Margolis, puis Lisette Lombé.
Avec l’association Turbulences, un atelier de lecture et d’écriture destiné à des adultes autistes est organisé sur six mois, sous la direction de Philippe Duban, avec Cécile Richard et Cyrille Martinez. La restitution publique est annoncée aux Chapiteaux Turbulents, dans le cadre de la Périphérie. Des rencontres avec des lycéens du lycée Racine, des scolaires en Seine-et-Marne et des personnes détenues au centre pénitentiaire de Réau sont aussi prévues.
La Périphérie commencera le 15 mai, avant l’ouverture du Marché place Saint-Sulpice, et se terminera le 30 juin. Elle comprendra des rendez-vous à Dublin, Clermont-Ferrand, Limoges, Arles, Nantes, Rouen, Marseille, Lyon, Liège et Bonn, ainsi que dans plusieurs lieux parisiens. Le programme associe lectures, rencontres, ateliers, hommages, soirées musicales et événements liés à l’invitation irlandaise.
À LIRE - Festival du LÀC 2026 : auteurs, jeunesse et quatre prix au programme
Les organisateurs précisent que la programmation du Marché et celle de la Périphérie sont susceptibles d'être modifiées à la dernière minute.
Le programme complet du 43e Marché de la Poésie est disponible ci-dessous :
Crédits illustration : Marché de la Poésie
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Pour sa 36ᵉ édition, les 8, 9 et 10 mai prochains, le Printemps du Livre de Montaigu élargit une nouvelle fois son horizon en proposant un focus dédié au cinéma, en partenariat avec le cinéma Grand Écran de Montaigu-Vendée. Au programme : projections, rencontres et formes hybrides, pour faire dialoguer littérature, adaptation et création visuelle.
29/04/2026, 14:40
Du 5 au 7 juin 2026, la Ferme de Saint-Maurice à Collonge-Bellerive en Suisse accueillera la 5e édition du Festival du LÀC (Lire À Collonge). Gratuit et ouvert au public, cet événement littéraire réunira plus de 100 auteurs autour d’une cinquantaine de rencontres, avec pour fil conducteur la notion de courage. Présidé par Pierre Assouline, le festival s’enrichit cette année d’une ouverture théâtrale et de nouvelles distinctions.
29/04/2026, 09:00
La 44e édition de la Foire du livre de Brive se tiendra du 6 au 8 novembre 2026. Pour cette nouvelle édition, la Ville de Brive a choisi de confier la présidence à Dominique Bona, romancière, biographe et membre de l’Académie française.
28/04/2026, 18:03
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, rencontre avec les Éditions du Jasmin.
28/04/2026, 13:29
Pour sa 36ᵉ édition, les 8, 9 et 10 mai prochains, le Printemps du Livre de Montaigu choisit de larguer les amarres. Le festival littéraire vendéen consacre cette année sa programmation à l’univers maritime, en lien avec les célébrations des 400 ans de la Marine nationale et dans le cadre des commémorations du 8 mai.
27/04/2026, 15:19
Le festival littéraire Place aux Livres se tiendra le 30 mai 2026 dans le 19e arrondissement de Paris. Organisée par l’association Des beaux lendemains, cette deuxième édition réunira 11 auteur·ices autour de 15 rencontres, lectures et ateliers répartis sur quatre sites du quartier de la Place des Fêtes. L’événement, gratuit, s’articule cette année autour du thème du corps.
27/04/2026, 13:53
La 5e édition du festival Passeurs de Livres se tiendra du jeudi 4 au samedi 6 juin 2026 à Alès, avec un prolongement le dimanche 7 juin au musée-bibliothèque Pierre-André-Benoit. Déplacé avenue Carnot, le salon du livre réunira 120 auteurs, plus de 70 éditeurs et 10 associations ou institutions autour du thème « Difficiles libertés ». Rencontres, expositions, ateliers, dictée, projections, banquet et rendez-vous jeunesse sont prévus dans plusieurs lieux de la ville.
27/04/2026, 12:13
Le samedi 23 mai 2026, la Ville de Palaiseau accueillera la troisième édition de Dimension, son salon du livre dédié aux croisements entre science et fiction. L’événement, parrainé par le physicien et philosophe des sciences Étienne Klein, s’inscrit dans la continuité des éditions précédentes, qui ont rencontré un succès notable en 2024 et 2025.
24/04/2026, 14:57
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, la parole aux Éditions Claire Paulhan.
24/04/2026, 11:49
Le festival littéraire Oh les beaux jours ! célèbre sa dixième édition du mardi 26 au dimanche 31 mai 2026, avec une programmation dense qui entend faire dialoguer les livres avec toutes les formes artistiques.
23/04/2026, 17:44
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, focus sur les éditions Douro.
22/04/2026, 18:18
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, détour détendu par les Éditions Sans crispation.
22/04/2026, 16:21
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, Le Baiser du Frelon vient piquer la curiosité.
22/04/2026, 16:20
Le prochain organisateur du grand rendez-vous charentais de la bande dessinée est désormais connu. Le 21 avril 2026, l’Association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême (ADBDA) a annoncé avoir retenu la société Morgane, avec un projet porté par Marie Parisot et Céline Bagot, pour piloter, à partir de 2027, un nouveau festival appelé à succéder à la formule portée jusque-là par 9e Art+.
22/04/2026, 13:05
L’ADAGP et Quai des Bulles ouvrent jusqu’au 8 juin 2026 les candidatures pour le prix Révélation BD. Destinée aux auteurs émergents ayant publié peu d’albums, cette distinction sera remise en octobre à Saint-Malo, lors du festival Quai des Bulles. Doté de 5000 euros et d’un dispositif de valorisation, le prix récompense un auteur issu de la scène française.
20/04/2026, 17:33
Le Palais de la Porte Dorée créera, du 25 au 27 septembre 2026, un nouveau festival littéraire au cœur de la rentrée. Intitulé Maillage, ce rendez-vous déploiera lectures, performances, ateliers et débats dans tout le bâtiment, avec une programmation centrée sur les migrations, la mémoire, l’exil, les identités plurielles et les formes contemporaines du récit.
20/04/2026, 08:11
À Palaiseau, le Salon du Livre DIMENSION revient le 23 mai 2026 avec une ligne claire : croiser la science et la fiction sans sacrifier ni la transmission ni la création. Parrainé par Étienne Klein, le rendez-vous réunira une vingtaine d’invités, des expositions, une projection-débat et des rencontres autour des métiers du livre, dans une formule qui dépasse la simple séance de dédicaces.
18/04/2026, 11:29
La Fondation Jan Michalski, installée à Montricher au pied du Jura suisse, dévoile la 9e édition de son festival Bibliotopia, qui se tiendra du 29 au 31 mai 2026. Ce rendez-vous littéraire, devenu un temps fort de sa programmation multiculturelle, réunira une nouvelle fois des écrivaines et écrivains internationaux autour d’un thème central : la folie, envisagée dans toute sa complexité.
17/04/2026, 18:02
Le Palais de la Porte Dorée lance son festival littéraire. Baptisé Maillage, l’événement tiendra sa première édition du 25 au 27 septembre 2026, en pleine rentrée littéraire. Le projet avait déjà été annoncé dans les colonnes d’ActuaLitté. Cette annonce prend désormais forme, avec un programme étoffé et une première liste d’invités.
17/04/2026, 17:38
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, cap sur les Éditions d’Est en Ouest.
17/04/2026, 11:27
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, la parole est aux éditions Inédits.
16/04/2026, 15:58
Présentée à Paris le 8 avril, la prochaine édition du Printemps du Livre de Montaigu se tiendra les 8, 9 et 10 mai. Une édition légèrement décalée dans le calendrier, mais enrichie d’une journée supplémentaire et placée sous le signe du voyage maritime, avec un certain Didier Decoin, ancien président de l'Académie Goncourt, comme président d'honneur.
14/04/2026, 18:08
L’Association des éditions des Hauts-de-France et le collectif Les libraires d’en Haut organisent, le 9 mai, une journée consacrée à l’édition indépendante. Inscrite en marge du festival régional « Haut les livres ! », cette initiative vise à promouvoir la diversité éditoriale face à la concentration du secteur, en mobilisant librairies et médiathèques autour de sélections d’ouvrages issus de structures indépendantes.
14/04/2026, 17:46
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les Éditions des Lumières.
14/04/2026, 17:12
Le 30 mai 2026, la Maison de la Poésie de Beuvry accueillera une nouvelle édition des Frondaisons, festival gratuit consacré cette année aux oiseaux. Balades, lectures, ateliers, escape game, poésie contemporaine et propositions festives composeront une journée pensée pour tous les publics. L’événement affirme aussi une ligne écologique, entre écopoésie, attention au vivant et engagement en faveur d’une organisation durable.
14/04/2026, 14:56
L’écriture est une « aventure humaine », elle ne doit pas être un terrain peuplé de solitudes. Aussi, en collaboration avec Normandie Livre et Lecture, le festival Terres de Paroles a élaboré un “contrat d’auteur associé” avec l’écrivain normand Rémi David. Ainsi, il participe à la vie de la structure et aux choix éditoriaux, construit la programmation du festival et bénéficie également d’un soutien à l’écriture. Et parce qu’il est question de soutien, et parce qu’il est question de paroles, voici ses mots.
14/04/2026, 12:52
La quinzième édition de Terres de Paroles se tiendra du 23 au 30 mai 2026 à travers toute la Seine-Maritime. Ce festival emblématique, placé sous le patronage littéraire de Marguerite Yourcenar, propose une immersion unique mêlant littérature et musique. À travers le thème de « l'aventure humaine », l'événement mobilise un vaste réseau de librairies indépendantes et de sites patrimoniaux pour offrir des rencontres accessibles à tous les publics.
14/04/2026, 12:26
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, rencontre avec les éditions Ardavena.
14/04/2026, 12:02
Hiro Mashima revient enfin en France, pour la première fois depuis 2018, pour le plus grand bonheur des fans ! L’auteur de Fairy Tail (trad. Vincent Zouzoulkovsky) et Edens Zero (trad. Thibaud Desbief) sera présent aux Rendez-vous de la BD d’Amiens les 6 et 7 juin.
13/04/2026, 17:06
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, lever de rideau sur ARTDERIEN, au cœur des scènes expérimentales. Par ARTDERIEN.
13/04/2026, 16:34
Après cinq jours d’animations, de rencontres et d’expositions réparties dans près de 25 lieux, le 39e Festival Québec BD s’est refermé sur une forte présence du public. Portée par plus de 110 activités et près de 160 auteur·ices invités, l’édition 2026 confirme l’ancrage du rendez-vous dans la vie culturelle québécoise, tandis que l’équipe prépare déjà le cap symbolique du 40e anniversaire.
13/04/2026, 14:17
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, cap sur les éditions de La Reine Blanche, qui font voyager la littérature espagnole.
13/04/2026, 10:58
Au Livre à Metz, samedi 11 avril, l’« Hommage à Terre Humaine » n’avait rien d’un simple salut patrimonial. Pendant une heure, à Saint-Pierre-aux-Nonnains, l’animateur Antoine Kauffer a remis en circulation une question toujours vive : qu’est-ce qu’une grande collection d’anthropologie, d’ethnologie et de récits de vie peut encore produire aujourd’hui ? Face à lui, Caroline Audibert et Olivier Weber n’étaient pas là pour commenter un mausolée éditorial, mais pour montrer comment cette lignée reste active, nerveuse, poreuse au contemporain.
11/04/2026, 21:22
Il plane sur cette rencontre organisée, dans la cadre de Livre à Metz 2026, une figure qui en impose : celle de Joseph Kessel. Écrivain, grand reporter, homme de guerre et de terrains, il sert ici de fil conducteur. D’origine russe, familier des marges et des conflits, l'auteur de La steppe rouge aurait sans doute reconnu quelque chose de profondément ancien dans la Russie contemporaine.
11/04/2026, 17:55
À la veille de son ouverture, la Foire du livre jeunesse de Bologne accueille une conférence internationale consacrée à la promotion de la lecture. Portée par les éditeurs italiens avec leurs homologues européens et plusieurs organisations mondiales, la rencontre met en regard des programmes déjà déployés en Italie, au Royaume-Uni ou en Corée du Sud, sur fond d’inquiétudes persistantes autour des compétences de lecture.
09/04/2026, 13:04
Le comité organisateur du Festival du livre indépendant et politique (FLIP) annonce une deuxième édition les 6 et 7 juin 2026 à Marseille, à la Brasserie communale et à SOMA, sur le cours Julien. Le rendez-vous se tiendra en extérieur, de 11h à 19h, avec accès gratuit, sans inscription. 31 maisons d’édition indépendantes sont attendues, ainsi que plusieurs tables rondes. La programmation de cette année s’articule autour du thème « écologie et luttes des classes ».
08/04/2026, 17:38
Autres articles de la rubrique Sortir
À la bibliothèque Saint-Jean, Marie Schermesser fera vivre les textes de Lenore Kandel, mercredi 6 mai de 18h30 à 19h30, figure féminine marquante de la Beat Generation. Aux côtés d’Anaïs Petiet et de Félix Gravrand, elle proposera une traversée poétique portée par le chant et les instruments, révélant une œuvre sensuelle, mystique et audacieuse. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
28/04/2026, 14:47
Le Studio Ghibli présentera le 8 juillet 2026 un court métrage inédit exclusivement au Ghibli Park, près de Nagoya. Réalisé par Goro Miyazaki et Akihiko Yamashita, Une nuit dans la vallée des sorcières sera projeté dans l’Orion, au Grand Entrepôt. L’annonce confirme au passage la bscule dans l'économie de la rareté : associer une œuvre nouvelle à un lieu, à une billetterie et à une expérience de visite.
27/04/2026, 11:49
À la médiathèque du Bachut, l’Après-Midi de la Littérature Queer prendra place samedi 6 juin, de 14 h à 19 h, avec un programme vif tourné vers les lectures, les discussions et les dédicaces. Quatre auteur·ices seront au rendez-vous : Lydie Tabarin, Camille Corcéjoli, Aline Laurent-Mayard et Lucie Bryon. L’événement ouvrira l’agenda culturel de la Quinzaine des fiertés à Lyon. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
24/04/2026, 11:33
L'école des loisirs, avec le distributeur Little KMBO, annonce la sortie au cinéma, le 16 septembre prochain, d'un programme d'animation reprenant les esthétiques et les récits de cinq titres emblématiques du catalogue de la maison. Chien bleu, de Nadja, mais aussi La brouille, de Claude Boujon ou encore Clarissa et Septimus, par Amélie Graux, font partie des albums portés à l'écran.
24/04/2026, 09:17
Qu’importe la forme qu’elles décident de prendre, il y a des histoires qu'on écrit parce qu'on ne peut pas faire autrement. UNDA est de celles-là. « Ceci n'est pas un livre », n’aurait pas pu dire Magritte. C'est un court-métrage… En l’an 2078, Ava, enceinte et rongée par une claustrophobie inexplicable, se soumet à un protocole inédit : plonger dans les strates de sa mémoire génétique pour traquer l’origine d’une peur qui menace désormais son enfant à naître…
23/04/2026, 12:25
À Milly-la-Forêt dans l’Essonne, la Maison Jean Cocteau a rouvert ses portes le 18 avril 2026, relançant la vie de ce lieu où le poète vécut de 1947 à 1963. Au centre de cette réouverture, une exposition inédite, Colette, une grande sœur, est présentée jusqu'au 1er novembre 2026. Elle revient sur la relation d’amitié et de complicité artistique et intellectuelle qui unit Jean Cocteau à Colette, des années 1900 jusqu’à la mort de cette dernière, en 1954.
22/04/2026, 14:53
Warner Bros. a officialisé lors du CinemaCon 2026, à Las Vegas, le casting de The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, nouveau film situé dans l’univers de Tolkien. Prévu pour une sortie en salles le 15 décembre 2027 en France, ce long métrage réalisé par Andy Serkis est notamment marqué par Jamie Dornan qui incarnera Aragorn, rôle précédemment tenu par Viggo Mortensen dans la trilogie originale.
20/04/2026, 15:38
Romans, pièces de théâtre, bande dessinée ou récits documentaires : la sélection officielle du Festival de Cannes 2026 est, comme à l'accoutumée, riche en adaptations. Plusieurs films puisent directement dans des œuvres existantes, ou s’en inspirent librement. De Federico García Lorca à Laurent Mauvignier, en passant par la BD contemporaine ou une référence au Petit Prince, les sources sont multiples.
20/04/2026, 15:30
Longtemps figée dans l’image d’une épistolière classique, Madame de Sévigné retrouve au musée Carnavalet une densité inattendue. L’exposition que Paris lui consacre pour les 400 ans de sa naissance la replace dans le tumulte du XVIIe siècle : une femme libre, une observatrice aiguë du pouvoir, une habitante du Marais dont les lettres racontent autant une vie qu’une ville.
18/04/2026, 11:21
La Bibliothèque nationale de France (BnF) consacrera, à l’automne 2026, sa première grande exposition à Georges Perec, figure majeure de la littérature française du XXe siècle et membre emblématique de l’Oulipo. Intitulée Georges Perec. Modes d’emploi, elle se tiendra sur le site François-Mitterrand, en Galerie 1, du 13 octobre 2026 au 14 février 2027.
15/04/2026, 15:12
Les Hôtels Littéraires consacrent une exposition à Marcel Proust à travers celles qui ont profondément marqué sa vie et son œuvre. Intitulée Proust et les femmes de sa vie : muses et héroïnes, cette présentation s’appuie notamment sur des pièces prêtées par le collectionneur brésilien Pedro Corrêa do Lago, lauréat du prix Céleste Albaret en 2023, parmi lesquelles figurent photographies et lettres manuscrites issues de sa collection privée.
14/04/2026, 11:54
La galerie Daniel Maghen présente du 22 avril au 16 mai 2026 une exposition consacrée à Patrick Prugne et Riff Reb’s. Organisée autour de l’album Cheyenne pour le premier et Kernok le Pirate pour le second, elle réunit planches originales et illustrations inédites, ainsi que des œuvres antérieures pour Riff Reb’s. Un vernissage est prévu le 23 avril à 19 heures, suivi d’une dédicace de Patrick Prugne le 25 avril.
13/04/2026, 12:10
À la médiathèque Verlaine, à Metz, l’invité d’honneur jeunesse du Livre à Metz 2026 s’expose en grand format. Jusqu'au 26 avril, Ronan Badel investit les espaces de la BMM avec une sélection de dessins originaux et de reproductions, offrant une plongée directe dans l’univers graphique de l’un des illustrateurs les plus reconnaissables de la littérature jeunesse contemporaine.
12/04/2026, 18:07
Samedi 11 avril 2026, le Livre à Metz ne s’est pas contenté de parler de littérature : le festival a aussi ouvert un écran. En soirée, au cinéma d'art et d'essai du centre-ville, Cinéma Klub Metz, il programmait Dersou Ouzala, film d’Akira Kurosawa sorti en 1975, pour une projection présentée par le sociologue David Le Breton. Le choix n’avait rien d’anecdotique dans une édition placée sous le signe de « Habiter le monde ».
12/04/2026, 12:21
Du 15 mai 2026 au 3 janvier 2027, le [mac], musée d’art contemporain de Marseille présente AFRICA, une exposition de Louisa Babari. Photographies, collages, photomontages et créations sonores y composent un ensemble consacré aux imaginaires antiques de l’Afrique du Nord. Le projet, gratuit, se prolonge par une œuvre sonore diffusée dans l’espace public à partir de septembre 2026.
09/04/2026, 14:36
À l’approche de la publication de l’étude 2026 du Centre national du livre sur les pratiques de lecture des jeunes, la Fnac lance une campagne nationale pour promouvoir la lecture. Les 11 et 12 avril, ses magasins de Ternes et de Bercy Village, à Paris, accueilleront des animations gratuites, entre ateliers, rencontres d’auteurs et événements dédiés au polar.
08/04/2026, 15:40
Bong Joon-ho, estimé réalisateur de Parasite (2019) et Mickey 17 (2025, d'après un livre d'Edward Ashton), s'essaye au film d'animation avec Ally, dont la sortie est prévue en 2027. Ce long-métrage lui a été inspiré par un beau-livre de Claire Nouvian, Abysses, paru en 2006 aux éditions Fayard.
03/04/2026, 12:13
Le Musée Regards de Provence, à Marseille, présente du 24 mars au 20 septembre 2026 l’exposition « Dubout. L’art de tout dessiner ». Elle revient sur le parcours du dessinateur Albert Dubout (1905-1976), à l’occasion du cinquantenaire de sa disparition, et rassemble ses travaux dans plusieurs domaines, du dessin de presse à la peinture, en passant par l’illustration et l’affiche.
31/03/2026, 17:21
DÉCRYPTAGE - On croyait la Terre du Milieu définitivement cartographiée par le cinéma, balisée par ses cavaliers, ses tours et ses grandes charges héroïques. Et voilà qu’un film nouveau choisit de revenir là où tout vacille : dans les chemins de traverse, les tertres, les ombres et les voix anciennes. Comme si Hollywood, après avoir tant exploité Tolkien, redécouvrait soudain que le vrai vertige ne naît pas du fracas, mais du frisson.
29/03/2026, 01:00
Il y a des films qui cessent d’être seulement des films pour devenir des objets de circulation massive, presque des monnaies d’échange entre plateformes, catalogues et fandoms. Demon Slayer: Mugen Train atteint ce stade. L’ancien colosse du box-office animé entre dans l’ère du gratuit, et ce glissement n’a rien d’anodin : derrière la promesse du visionnage libre, c’est toute la mécanique contemporaine de la valeur culturelle qui se laisse entrevoir.
28/03/2026, 06:00
Avec Par-delà Les Mille et Une Nuits. Histoires des orientalismes, le Louvre-Lens propose une exposition, du 25 mars au 20 juillet, qui ne se contente pas de présenter des œuvres venues d’Orient ou inspirées par lui. Elle s’attache à une question plus complexe et plus féconde : comment l’Orient a-t-il été raconté, construit, transformé en Europe, du Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui ?
26/03/2026, 17:50
Du 18 avril au 30 août 2026, la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts, présente une exposition gratuite consacrée à La Bibliomule de Cordoue, bande dessinée de Wilfrid Lupano et Léonard Chemineau. Imaginé par Timothée Boucher avec l’association On a Marché sur la Bulle, le parcours réunit planches originales, installations et dispositifs participatifs autour du livre et de la transmission des savoirs.
25/03/2026, 17:16
Plus de dix ans après Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées (2014) et vingt ans après Le Retour du roi (2003), le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson repart en Terre du Milieu avec The Lord of the Rings : Shadow of the Past. Encore sans date de sortie, ce nouveau long-métrage sera coécrit par Stephen Colbert, animateur de The Late Show sur CBS et grand amateur de l'univers de J.R.R. Tolkien.
25/03/2026, 16:04
À Angoulême, la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image ouvrira, le 18 mai prochain, l'exposition « LGBTQomics : lettres d'amour à la bande dessinée ». Labellisée « Exposition d’intérêt national » par le ministère de la Culture, elle explorera les œuvres et artistes qui rendent visibles toutes les identités sexuelles et de genre.
25/03/2026, 10:29
À La Colline, à Paris, Pauline Bureau présente Entre parenthèses, adaptation du récit La Petite Fille sur la banquise d’Adélaïde Bon (Grasset), du 27 mars au 19 avril 2026. Le spectacle suit une femme confrontée à la réouverture d’une plainte déposée dans son enfance pour agression sexuelle, en articulant enquête intime, investigation policière et enjeux de reconnaissance des violences.
23/03/2026, 18:22
Du 5 mai au 18 octobre 2026, la Bibliothèque nationale de France (BnF) consacrera une exposition à la presse alternative des années 1970. Présenté allée Julien-Cain dans le site François-Mitterrand de la BnF, à partir de 170 documents issus de ses collections, ce parcours retracera l’essor, les formes et le déclin de cette « presse parallèle » née dans le sillage de Mai 68. L’événement vise à mettre en lumière un phénomène longtemps marginalisé, en valorisant un fonds aujourd’hui reconnu comme patrimoine.
23/03/2026, 11:47
La série d’action Black Torch, tirée du manga de Tsuyoshi Takaki, fera prochainement son arrivée en version animée. Diffusion mondiale prévue sur Crunchyroll, avec une sortie annoncée pour juillet 2026 — hors Asie.
19/03/2026, 17:33
La réalisatrice Anne Fontaine prépare une nouvelle adaptation cinématographique, Le Serpent majuscule, tirée du premier roman de Pierre Lemaitre. Le projet réunit un casting composé d’Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde et Raphaël Personnaz.
18/03/2026, 18:17
Le 27 mai, les salles françaises accueilleront Le Dernier Souffle d’un Yakuza, titre français de Housenka, premier long métrage de Baku Kinoshita. L’annonce émane du distributeur All The Anime France, qui précise une sortie en VF et VOSTFR. Derrière ce lancement, il y a un pari singulier : faire entrer dans le circuit français un film d’animation japonaise adulte, funèbre et sans tapage.
18/03/2026, 16:35
Roman de Valentine Goby paru en 2011 aux Éditions Albin Michel, Banquise s'exporte sur les grands écrans, confié aux bons soins d'Emmanuel Courcol (En fanfare). La sortie du long-métrage est prévue pour le 18 novembre 2026 par le distributeur Diaphana.
17/03/2026, 10:10
Le long-métrage d'animation In Waves, adapté de la bande dessinée homonyme d'AJ Dungo (trad. Basile Béguerie, Casterman), sera en salles le 1er juillet 2026, selon son distributeur, Diaphana. Diplômée des Gobelins en 2009 et de La Poudrière en 2011, la réalisatrice du film, Phuong Mai Nguyen, a déjà à son actif la série animée Culottées, coréalisée avec Charlotte Cambon d'après les BD de Pénélope Bagieu.
17/03/2026, 09:20
Au printemps 2026, la Bibliothèque nationale de France consacre une exposition aux carnets d’Henri Gaudin. Du 12 mai au 12 juillet, la galerie des Donateurs du site François-Mitterrand présente ces cahiers de travail, mêlant esquisses, notes et réflexions, réalisés par l’architecte entre 1969 et 2012. Récemment entrés dans les collections de l’institution, ces documents offrent un aperçu rare du processus créatif d’Henri Gaudin (1933-2021), figure marquante de l’architecture contemporaine française.
16/03/2026, 15:03
La rencontre entre Franz Kafka et Dora Diamant, à l’été 1923 sur les rives de la mer Baltique, est au cœur de Dora et Franz, sauver le jour, un spectacle écrit et mis en scène par Caroline Arrouas. Présentée du 30 mars au 11 avril 2026 à l’Espace Grüber Hall du Théâtre national de Strasbourg, cette création propose de revisiter l’une des dernières histoires d’amour de l’écrivain pragois, dans une forme mêlant théâtre, musique klezmer et fragments de textes.
13/03/2026, 12:38
L'autrice-compositrice Billie Eilish ferait ses premiers pas au cinéma dans une adaptation de La Cloche de détresse, œuvre la plus connue de la romancière et poétesse américaine Sylvia Plath. L'interprète de « Birds of a Feather » serait tout en haut de la liste des candidates constituée par la réalisatrice Sarah Polley.
12/03/2026, 09:49
L'acteur américain Arnold Schwarzenegger affirme qu'un nouveau film adapté des romans de Robert E. Howard est en préparation, dans lequel il manierait à nouveau l'épée de Conan le Barbare. King Conan le montrerait en roi déchu, après quatre décennies de règne.
11/03/2026, 12:11
Du 19 au 25 mars 2026, la galerie Robillard à Paris présente Un air de famille, une exposition consacrée au travail de l’illustrateur belge Quentin Gréban. L’événement réunit les illustrations originales de son album Grands-Parents, récemment publié aux éditions Mijade, ainsi qu’une sélection d’œuvres issues de ses livres consacrés aux relations familiales. Un vernissage en présence de l’artiste est organisé le 18 mars à partir de 18h.
10/03/2026, 10:27
Top ArticlesUne faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Commenter cet article