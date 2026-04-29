L'Irlande en invitée d'honneur du 43e Marché de la Poésie

Leslie Kaplan, née à New York en 1943, a grandi à Paris dans une famille américaine et écrit en français. Après des études de philosophie, d’histoire et de psychologie, elle a travaillé deux ans en usine et participé au mouvement de Mai 68. Elle publie depuis L’Excès-l’Usine, paru en 1982 chez Hachette/P.O.L, puis repris par P.O.L.

Le programme prévoit des lectures, rencontres, tables rondes, remises de prix, concerts, spectacles, signatures, ainsi qu’un pavillon consacré à la poésie, l'action et la jeunesse. La Périphérie du Marché aura lieu du 15 mai au 30 juin, à Paris, en Île-de-France, en régions et en Europe.

L’ouverture au public est fixée au mercredi 3 juin à 14 h. La première journée commencera par une séquence consacrée à la Slovénie, à l’occasion de la parution de textes de Tomaž Šalamun et Srečko Kosovel aux éditions Fata Morgana. Elle comprendra ensuite une table ronde Poésie / Action / Jeunesse, puis une « Parade Turbulente ». L’inauguration de l’invitation irlandaise est prévue à 17 h, avec Jean-Michel Place, Yves Boudier, Niall Burgess et Leslie Kaplan.

La Scène-Chapiteau accueillera une trentaine d’événements pendant les cinq jours du Marché. Les éditeurs compléteront cette programmation par des lectures et des signatures sur leurs stands. Sont annoncées plus de 400 signatures d’auteur·e·s et environ 500 nouveautés, livres et revues, publiées pour l’occasion. Une journée de formation à la poésie contemporaine, organisée avec le Printemps des poètes, s’adressera aussi aux professionnels.

Neuf poètes pour l’invitation irlandaise

La délégation irlandaise réunira Cuàn de Búrca, Vona Groarke, Mícheál McCann, Eiléan Ní Chuilleanáin, Annemarie Ní Churreáin, Ailbhe Ní Ghearbhuigh, Mary Noonan, Leanne Quinn et Stephen Sexton. Leur présence donnera lieu à des rencontres informelles, des lectures bilingues et plusieurs événements liés à la culture irlandaise, notamment musicale.

Le jeudi 4 juin, Mícheál McCann et Stephen Sexton participeront à une rencontre avec traduction simultanée. Ils liront ensuite avec Mary Noonan, accompagnés pour les textes français par Gabriel Dufay et Olivia Nicosia. Le vendredi 5 juin, Mary Noonan, Vona Groarke et Leanne Quinn seront réunies pour une rencontre, avant une lecture avec Cuàn de Búrca. La soirée du même jour accueillera Spraoi, formation de musique traditionnelle irlandaise.

Le samedi 6 juin, une rencontre réunira Cuàn de Búrca, Eiléan Ní Chuilleanáin, Annemarie Ní Churreáin et Ailbhe Ní Ghearbhuigh. Une autre séance présentera Ma Verte Erin, visages de la poésie irlandaise d’Oscar Wilde à nos jours, de Jeanne Marie et Francis Combes, publié aux éditions Manifeste. Des lectures en français, en irlandais et en anglais sont prévues. Le programme irlandais inclut aussi une soirée spoken word au Centre Culturel Irlandais et une dernière lecture le dimanche 7 juin avec Cuàn de Búrca, Vona Groarke et Leanne Quinn.

Jeunesse, publics ciblés et Périphérie

Le pavillon Poésie / Action / Jeunesse proposera des ateliers, lectures et animations destinés aux enfants et adolescents avec des ateliers de poésie et d’illustration, de poésie et chanson, des propositions autour du slam, des lectures musicales et des activités accessibles du très jeune public au lycée. La Scène-Chapiteau accueillera aussi des rendez-vous avec Solène Planchais et Simon Allonneau, Noé Margolis, puis Lisette Lombé.

Avec l’association Turbulences, un atelier de lecture et d’écriture destiné à des adultes autistes est organisé sur six mois, sous la direction de Philippe Duban, avec Cécile Richard et Cyrille Martinez. La restitution publique est annoncée aux Chapiteaux Turbulents, dans le cadre de la Périphérie. Des rencontres avec des lycéens du lycée Racine, des scolaires en Seine-et-Marne et des personnes détenues au centre pénitentiaire de Réau sont aussi prévues.

La Périphérie commencera le 15 mai, avant l’ouverture du Marché place Saint-Sulpice, et se terminera le 30 juin. Elle comprendra des rendez-vous à Dublin, Clermont-Ferrand, Limoges, Arles, Nantes, Rouen, Marseille, Lyon, Liège et Bonn, ainsi que dans plusieurs lieux parisiens. Le programme associe lectures, rencontres, ateliers, hommages, soirées musicales et événements liés à l’invitation irlandaise.

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Les organisateurs précisent que la programmation du Marché et celle de la Périphérie sont susceptibles d'être modifiées à la dernière minute.



Le programme complet du 43e Marché de la Poésie est disponible ci-dessous :

Crédits illustration : Marché de la Poésie

Par Dépêche

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