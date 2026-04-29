Traduction BD : le Prix Sophie Castille s’installe en France et lance un appel à candidatures

Créé pour mettre en lumière les traducteurs et traductrices, souvent qualifiés de « héros de l’ombre » du neuvième art, le prix récompense la meilleure traduction en langue française d’une œuvre initialement publiée dans une autre langue.

Il rend hommage à Sophie Castille, ancienne directrice des droits internationaux de Mediatoon et cofondatrice d’Europe Comics, disparue prématurément en 2022, qui avait œuvré à la circulation des œuvres entre les cultures et les marchés éditoriaux.

Un prix international pour la traduction

Lancé en 2023, le Prix Sophie Castille est aujourd’hui décliné dans huit pays et couvre neuf langues : anglais, espagnol/catalan, espagnol, français, grec, italien, polonais, portugais brésilien et slovène. Neuf récompenses sont ainsi attribuées chaque année, avec le soutien de plusieurs partenaires, dont Comics Barcelona, Comicdom Athens, Comicon Napoli, The Comics Beat ou encore le Tinta Festival de Ljubljana.

En France, c’est le SoBD qui assurera l’organisation de cette première édition nationale. Créé en 2011, le salon s’est imposé comme un rendez-vous singulier, à la fois par sa promotion d’une approche critique et savante de la bande dessinée et par son ouverture à la scène internationale, avec la mise à l’honneur annuelle d’un pays étranger.

Pour cette édition française, le jury réunira plusieurs personnalités du secteur :

Marie-Laurence de Rocher (présidente), responsable pédagogique du Mastère Éditeur BD, Comics, Manga à l’Asfored, consultante et ancienne collaboratrice de Sophie Castille sur Europe Comics ;

Frédéric Michel, chroniqueur (France Culture, Avoir-Alire), co-créateur et co-producteur du podcast Dans ma bulle et membre de l’ACBD ;

Nicolas Rodelet, directeur de l’Académie de bande dessinée Delcourt ;

Cynthia Rose, journaliste et écrivaine franco-britannique, spécialisée en critique culturelle (BBC World Service) et correspondante pour The Comics Journal.

Des critères élargis au-delà de la seule traduction

Le prix distingue le traducteur ou la traductrice, mais l’évaluation ne se limite pas à la seule qualité linguistique. Le jury prendra en compte l’ensemble du travail éditorial autour de l’ouvrage.

Parmi les critères retenus figurent la fluidité de la traduction, l’adaptation à la langue d’arrivée, ainsi que la capacité à restituer les dimensions émotionnelles et sémantiques de l’œuvre originale. S’ajoutent également des éléments propres à la bande dessinée : l’intégration graphique du texte, la qualité de fabrication de l’ouvrage, la pertinence du choix éditorial ou encore le rôle du péritexte (préface, notes de traduction, accompagnement critique).

Sont éligibles les œuvres de bande dessinée — BD, romans graphiques ou mangas — traduites en français à partir d’une langue étrangère et publiées au cours des douze derniers mois. Les éditeurs, auteurs et traducteurs sont invités à soumettre leurs dossiers sous forme de PDF via une plateforme dédiée. Les candidatures seront examinées tout au long de l’année. La date limite de dépôt est fixée au 15 septembre 2026.

La remise du prix aura lieu lors du SoBD, qui se tiendra à Paris du 4 au 6 décembre 2026.

Pour l’édition 2025, le Prix Sophie Castille — dans sa déclinaison anglophone — a récompensé les traductrices Robin Lang et Helge Dascher pour leur traduction de The Jellyfish, roman graphique de Boum initialement publié en français sous le titre La méduse. L’ouvrage a été édité en anglais par Pow Pow Press.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Sophie Castille (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com