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Écrire avec une IA : au Japon, les prix s’adaptent

Au Japon, le prix Hoshi Shinichi, consacré aux récits courts nourris par l’imaginaire scientifique, est devenu l’un des laboratoires les plus avancés de la littérature à l’heure de l’intelligence artificielle. La 13e édition du prix a vu les œuvres utilisant l’IA prendre une place inédite : dans la catégorie générale, trois des quatre textes récompensés auraient eu recours à l’intelligence artificielle. 

Le 29/04/2026 à 17:40 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

29/04/2026 à 17:40

Hocine Bouhadjera

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Le prix Hoshi Shinichi n’est pas un concours littéraire tout à fait comme les autres. Organisé par le groupe Nikkei, il porte le nom de Shinichi Hoshi (1926-1997), figure majeure du short short japonais (forme japonaise de micro-nouvelle popularisée par ce dernier), connu pour ses récits mêlant science-fiction, humour, satire sociale et chute finale.

Le prix revendique un terrain particulier : la « littérature à inspiration scientifique », fondée sur l’idée que l’imagination scientifique peut nourrir des récits capables de stimuler à la fois la littérature et la pensée du futur.

Pour sa 13e édition, le prix a reçu 2107 textes, dont 1923 dans la catégorie générale et 184 dans la catégorie junior. Le Grand Prix général a été attribué à La Tour du génome (Genome no tō) de Shamizui, tandis que trois autres œuvres ont été distinguées dans la même catégorie : Parallel Self Mediation Inc., Erinnerung et L’Indépendant corrélateur. 

Un prix qui accepte l’IA depuis longtemps

La présence de textes produits avec ou par l’IA n’est pas une anomalie dans l’histoire du prix Hoshi Shinichi : elle est presque inscrite dans son ADN. Le règlement accepte explicitement les œuvres provenant d’« entités non humaines », à condition qu’un représentant humain puisse assurer les échanges avec l’organisation. 

Le règlement de la 13e édition est même très détaillé sur l’usage de l’IA générative. Les candidats doivent respecter les conditions d’utilisation des outils employés, ne pas utiliser de modèle spécialisé entraîné sans autorisation sur un auteur ou une œuvre précise, ne pas injecter dans leurs prompts le nom d’un auteur ou d’une œuvre protégée, conserver les prompts et les textes générés, et déclarer l’usage de l’IA dans le formulaire de candidature.

Le texte précise aussi que les passages générés ne doivent pas être repris tels quels : ils doivent faire l’objet d’ajouts, de modifications et d’une contribution créative humaine. 

Le prix prévoit en outre une sanction claire : si une œuvre ayant utilisé l’IA n’a pas déclaré cet usage, et que cela est découvert, le prix peut être retiré et le texte supprimé de la publication électronique des lauréats. Les œuvres finalistes ayant recours à l’IA peuvent aussi être examinées plus finement par l’organisation. En d’autres termes, face à l’usage croissant de ces outils, le prix a choisi d’en encadrer l’utilisation plutôt que de les exclure.

L’IA n’est plus seulement une curiosité

L’histoire remonte, en réalité, au moins à 2016, lorsque le projet japonais Kimagure Artificial Intelligence Project: Sakka desu no yo avait soumis des récits coécrits avec une IA au prix Hoshi Shinichi. L’un de ces textes avait passé le premier tour de sélection, sans atteindre la phase finale. À l’époque, l’événement avait été commenté comme une curiosité technologique, encore loin d’une véritable concurrence littéraire. 

Dix ans plus tard, le rapport de force semble avoir changé. Nikkei indique que 491 des 2107 textes soumis à la 13e édition auraient déclaré un usage de l’IA, soit environ 23 % des candidatures. Surtout, les juges auraient reconnu leur difficulté à distinguer les textes humains des textes générés ou coécrits avec une IA. 

Cette évolution tient à la nature même du format. Le short short et la fiction spéculative reposent souvent sur une idée forte, une situation paradoxale, un renversement final. Or les IA génératives sont particulièrement efficaces pour produire rapidement des variantes de scénarios, des structures narratives, des dialogues ou des fins alternatives. Dans ce cadre, l’auteur peut devenir moins un « écrivain au sens traditionnel » qu’un concepteur, un éditeur, un directeur de narration.

La question de l’« auteur »

Parmi les œuvres primées, Erinnerung de Rino Takinouchi offre un cas concret. L’autrice explique avoir écrit pour la première fois une fiction avec l’aide de l’IA et décrit ce dialogue avec l’outil comme une expérience plaisante. Son texte, distingué par le prix ULS Consulting, imagine un futur où l’humanité, la mémoire et la culture sont transportées par une entité spatiale en évolution. Elle a précisé avoir écrit pour la première fois un roman « avec l’aide de l’IA ». 

Les commentaires du jury soulignent d’ailleurs l’ambition du texte. Plusieurs membres du jury évoquent un récit aux dimensions presque romanesques, plus proche d’une idée de long métrage ou de roman que d’un simple court récit. 

Le vrai problème n’est donc pas seulement de savoir si l’IA peut produire un texte recevable, elle le peut déjà, comme l'avait souligné il y a peu, un certain Alain Damasio. La question est plutôt : qui est l’auteur d’un texte quand l’intrigue, les variantes, les formulations ou les corrections ont été partiellement générées par un système ?

À LIRE - Intelligence artificielle et édition : la révolution silencieuse qui secoue les éditeurs chinois

Le règlement du prix Hoshi Shinichi répond de manière pragmatique : l’IA peut intervenir, mais l’humain doit conserver une contribution créative identifiable. Les prompts, versions générées, corrections et choix éditoriaux doivent être conservés, précisément pour que le processus puisse être retracé.

Faut-il créer une catégorie « romans humains » ?

Nikkei évoque aussi une discussion autour d’une possible catégorie réservée aux œuvres écrites sans IA - une sorte de catégorie « création humaine ». Ici, c’est l’écriture sans assistance qui pourrait devenir un label distinctif...

Une telle séparation poserait toutefois plusieurs problèmes. D’abord, comment vérifier qu’aucune IA n’a été utilisée ? Les outils de détection sont imparfaits, les styles peuvent être imités, et les usages peuvent être très variés : correction grammaticale, recherche d’idées, restructuration d’un plan, génération de paragraphes, traduction, reformulation. Ensuite, où placer la limite ? Un correcteur automatique avancé est-il déjà de l’IA ? Un outil de résumé ? Une aide à la documentation ?

La question n’est donc pas simplement morale. Elle est technique, juridique et éditoriale. Plus l’IA devient ordinaire dans les outils d’écriture, plus la frontière entre « texte humain » et « texte assisté » devient difficile à tracer.

Au Japon, l’IA comme outil, pas seulement comme menace

Le cas du prix Hoshi Shinichi s’inscrit dans un rapport japonais à l’IA créative plus ancien. Le manga, en particulier, sert déjà de terrain d’expérimentation. En 2023, Tezuka Productions a par exemple relancé Black Jack, quarante ans après la fin de la série d’Osamu Tezuka : GPT-4 intervenait sur le scénario, Stable Diffusion sur la partie graphique, sous la supervision de Macoto Tezka, fils du mangaka, et du chercheur Satoshi Kurihara, spécialiste de l’IA à l’université Keio.

L’initiative était pensée comme une continuation contrôlée d’un patrimoine, l’équipe affirmant s’appuyer sur l’œuvre de Tezuka elle-même pour limiter les risques de polémique sur le droit d’auteur. 

Ce n’était pas une première : dès 2020, Tezuka Productions avait publié Paidon, autre manga conçu avec l’aide de l’IA, après analyse de 65 œuvres d’Osamu Tezuka. Le résultat avait encore nécessité une forte intervention humaine, mais il installait déjà l’idée d’une collaboration entre machine, héritiers, éditeurs et chercheurs, plutôt que celle d’un remplacement pur et simple du créateur. 

L’exemple de Rootport va plus loin. En 2023, son manga Cyberpunk: Peach John a été présenté comme l’un des premiers mangas japonais entièrement illustrés par IA : l’auteur, qui ne dessinait pas lui-même, a utilisé Midjourney pour générer les images, tout en construisant l’intrigue et les dialogues. L’ouvrage, d’une centaine de pages, aurait été réalisé en six semaines, là où une production traditionnelle aurait exigé beaucoup plus de temps.

Une vision pragmatique de l’IA

Le gouvernement japonais lui-même formule le sujet en termes de potentiel et d’ajustement : Yohei Sadoshima, alors membre du Conseil stratégique sur l’IA et ancien éditeur de manga, estimait que l’IA « ne contient que du potentiel » et que l’enjeu est de savoir l’utiliser et la régler finement pour produire des formes de divertissement attractives. Le texte présente l’IA comme un outil susceptible d’élargir le nombre de créateurs, tout en appelant à des règles internationales.

Mais cette ouverture ne signifie pas absence de conflit. Les professionnels japonais du manga débattent vivement de ces usages : l’IA promet une démocratisation de l’image, mais suscite aussi des inquiétudes sur la valeur du travail artistique, l’emploi des dessinateurs et le droit d’auteur. Le média Nippon.com relevait ainsi que certains éditeurs demandaient déjà officieusement à des contributeurs de ne pas utiliser de générateurs d’images, tandis que de simples soupçons d’usage de l’IA pouvaient déclencher de violentes attaques en ligne. 

Le cadre juridique japonais accompagne cette ambivalence. L’Agence japonaise des affaires culturelles distingue l’entraînement des modèles, la génération des contenus et la protection éventuelle des œuvres produites par IA. L’article 30-4 de la loi japonaise autorise assez largement l’exploitation d’œuvres pour l’analyse de données ou l’entraînement, tant que l’usage ne consiste pas à « apprécier » l’œuvre elle-même ; mais cette souplesse n’est pas absolue, notamment si les intérêts des ayants droit sont déraisonnablement atteints.

Une menace pour les jurys ?

Les jurys littéraires sont directement touchés par cette mutation. Si les textes générés ou assistés se multiplient, le travail de présélection peut devenir beaucoup plus lourd. Le problème n’est pas seulement la qualité : c’est le volume. Une personne peut désormais produire, tester et soumettre plus rapidement plusieurs versions d’une fiction, là où l’écriture traditionnelle limitait naturellement le nombre de textes aboutis.

Nikkei rapporte que cette explosion potentielle inquiète les jurés et les organisateurs. Le risque est double : d’un côté, une saturation des concours ; de l’autre, une défiance envers les textes, soupçonnés d’avoir été produits par des machines même lorsqu’ils ne l’ont pas été.

Le règlement du prix Hoshi Shinichi tente de répondre à cette difficulté en limitant la 13e édition à une œuvre par personne et par catégorie.

Il y a enfin une ironie littéraire dans cette affaire. Shinichi Hoshi a construit une œuvre obsédée par les machines, les automatismes, les sociétés absurdes, les inventions qui échappent à leurs créateurs. Que son prix devienne l’un des lieux où se teste la frontière entre écrivain humain et machine écrivante paraît presque logique.

D'autres cas

En Chine, le seuil avait déjà été franchi. The Land of Machine Memories (ou Le Pays des souvenirs), texte de science-fiction généré par IA sous la direction de Shen Yang, professeur à l’université Tsinghua, a reçu un deuxième prix dans un concours organisé par la Jiangsu Science Writers Association.

D’après China Daily et plusieurs sources concordantes, le titre, le texte, les illustrations et même le nom de plume avaient été produits par IA, à partir d’un processus fondé sur 66 prompts successifs, aboutissant à un récit d’environ 6000 caractères après plusieurs itérations.

Trois des six jurés avaient voté pour le texte, alors qu’un seul avait identifié son origine artificielle. Shen Yang y voit un moment charnière : « C’est la première fois qu’une IA remporte un prix littéraire dans l’histoire de la littérature et de l’intelligence artificielle. »

Autre cas emblématique : Rie Kudan, lauréate du prix Akutagawa en 2024 pour Tokyo-to Dojo-to (Tokyo Sympathy Tower), a reconnu avoir utilisé ChatGPT dans son roman. L’autrice a expliqué qu’environ 5 % du texte reprenait directement des phrases générées par IA, dans un livre qui interroge lui-même la place de l’intelligence artificielle dans la société. 

Un recueil de poésie a cette fois été exclu des Ockham New Zealand Book Awards après l’intégration de trois poèmes comportant des vers générés par IA. L’autrice, Jiaqiao Liu, revendique pourtant un usage limité, relevant du collage et de la réécriture plutôt que d’une délégation de l’écriture.  Le prix avait déjà été confronté à une polémique sur des couvertures générées par IA, finalement autorisées après modification du règlement. En revanche, les textes produits avec IA restent strictement interdits, même partiellement.

Quid de la France ? 

En France, certains concours littéraires ont déjà choisi une ligne beaucoup plus restrictive. Le 56e Concours littéraire international d’Arts et Lettres de France, section nouvelle 2025, indique ainsi que, « pour des raisons éthiques évidentes », l’utilisation d’un logiciel d’intelligence artificielle est « strictement interdite », quel que soit l’outil employé. Le formulaire prévoit même une déclaration par laquelle le candidat affirme ne pas avoir utilisé de logiciel d’IA.  

Le Prix Monique Truquet, concours de nouvelles réservé aux personnes francophones déficientes visuelles, interdit, par exemple, lui aussi l’IA « sous quelque forme que ce soit » pour toutes les parties de l’œuvre, du titre aux dialogues, sous peine d’exclusion.  

À LIRE - Comment un stagiaire inventa l'algorithme qui prédit le Prix Goncourt

Les grands prix littéraires français ne semblent, généralement, pas encore avoir inscrit publiquement l’usage de l’IA dans leurs règlements. Les conditions affichées par le Goncourt portent sur la langue, l’édition et la diffusion en librairie, tandis que le Renaudot, le Femina ou le Médicis ne font pas apparaître d’interdiction explicite de l’intelligence artificielle.

Le sujet reste largement traité en amont, par les éditeurs, les auteurs et les pratiques de transparence, plus que par les règlements des grands prix eux-mêmes.

Crédits photo : CC0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Michel Butor s’écoute : l’Archipel lance 6 podcasts pour le centenaire

À Lucinges, en Haute-Savoie, un centenaire littéraire change de format. Cent ans après la naissance de Michel Butor, l’Archipel Butor fait entendre l’écrivain, et pas seulement le lire : une série de six podcasts se déploie pour faire découvrir ce poète autrement, portée par des voix de proches, d’artistes et de professionnels.  

29/01/2026, 13:24

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Harry Potter, 1984, Le Hobbit... Des oeuvres protégées accessibles via l'IA ?

Harry Potter à l’école des sorciers, 1984, Le Hobbit, L’Attrape-cœurs, Le Trône de fer, Hunger Games, Da Vinci Code… Une étude récente affirme qu’il est possible, dans certaines conditions, d’obtenir d'intelligences artificielles génératives commerciales des passages très longs, parfois de véritables verbatim, tirés de livres présents dans leurs données d’entraînement. 

23/01/2026, 15:14

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Chez Microsoft, la bibliothèque historique laisse place à l’IA

Microsoft met fin à son dispositif de bibliothèque d’entreprise, à la fois physique et, en partie, numérique, et revoit à la baisse plusieurs abonnements utilisés par ses salariés, au profit de ce que l’entreprise décrit en interne comme une « expérience d’apprentissage dopée à l’IA » (AI-powered learning experience) via un dispositif baptisé « Skilling Hub ». 

22/01/2026, 12:26

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Piratage : le Conseil d’État impose un tour de vis à l’ARCOM

Le Conseil d’État impose un nouvel encadrement à la réponse graduée, héritée de l’Hadopi et désormais pilotée par l’ARCOM. Sans mettre fin à la lutte contre le piratage, y compris celui des livres numériques, la décision oblige l’État à renforcer les garanties autour des adresses IP et de l’identification des internautes.

30/04/2026, 17:46

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Quand Hillary Clinton imagine la terreur, l’Iran ravive la menace

État de terreur, le thriller coécrit par Hillary Rodham Clinton et Louise Penny (trad. Lori Saint-Martin et Paul Gagné - Actes Sud), s’ouvre sur un scénario que l’actualité vient de rendre moins romanesque : une série d’attentats bouscule l’ordre mondial. Ceci, tandis qu’une secrétaire d’État nouvellement nommée tente de comprendre qui tire parti d’un pouvoir américain mal raccordé au réel.

30/04/2026, 16:14

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Babelio inaugure une section Jeunesse, fondée sur les avis des lecteurs

Babelio instaure Babelio Jeunesse, un espace à l'intérieur de sa plateforme consacrée aux livres jeunesse et jeune adulte. Le site propose des repères d’âge alimentés par les lecteurs, ainsi qu’un nouveau moteur de découverte par âge, genre, thème ou type de livre. Le projet a été lancé avec le soutien du Centre national du livre.

30/04/2026, 12:05

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Claude se connecte à Audible : l’IA, votre nouveau libraire audio ?

Anthropic poursuit l’élargissement de Claude au-delà des usages professionnels. L’entreprise a annoncé une série de nouveaux connecteurs pour des applications du quotidien, parmi lesquelles Audible ou Spotify.

28/04/2026, 14:47

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Livre numérique : l’Espagne creuse l’écart sur le marché mondial

Le marché du livre numérique en langue espagnole a atteint 130 millions d’euros en 2025, porté d’abord par l’Espagne, qui concentre 57 % de la valeur totale. Derrière cette progression, le rapport annuel de De Marque montre un secteur encore dominé par l’achat à l’unité, mais stimulé par les nouveautés, le poids croissant du fonds, l’essor du prêt en bibliothèque et la montée continue de l’audiolivre.

27/04/2026, 16:27

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En Europe, on a acheté plus d'ebooks en 2025, mais le livre de papier résiste

En 2025, 9,5 % des internautes européens ont acheté un livre numérique ou audio, contre 7,3 % un an plus tôt. Eurostat confirme une progression nette, mais très inégale selon les pays. En France, le baromètre Sofia-SNE-SGDL montre surtout l’essor de l’audio et la persistance du papier.

25/04/2026, 11:12

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SACD : des auteurs exigent une offensive judiciaire contre l’IA

Une initiative est en cours parmi des membres de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) pour tenter de soumettre une résolution à l'assemblée générale du 25 juin. Condition préalable : réunir 4000 voix. Le texte transformerait une inquiétude sectorielle en stratégie contentieuse structurée, dans un contexte où le cadre juridique et législatif évolue rapidement.

23/04/2026, 12:41

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La chute de TuMangaOnline, géant hispanophone du piratage manga

La disparition de TuMangaOnline, aussi connu sous le nom de ZonaTMO, n’était pas un simple incident technique. Le site, très populaire auprès des lecteurs hispanophones de mangas et de webtoons, a bien été visé par une opération coordonnée impliquant des ayants droit coréens, la société spécialisée IP House et les autorités espagnoles.

21/04/2026, 16:53

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Livres générés par IA : les éditeurs accusent Amazon de “parasitisme”

L'édition hausse le ton face à Amazon. S'exprimant sur la « prolifération de faux livres, notamment en jeunesse », le président du Syndicat national de l'édition (SNE), Vincent Montagne (Média-Participations), a accusé la multinationale Amazon de « parasitisme ». Il estime que la vente de ces contenus sur la plateforme constitue une « tromperie aggravée du consommateur ».

21/04/2026, 15:46

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Audiobook : Spotify impose l’abonnement, les auteurs réclament des comptes

La montée en puissance des abonnements l'audiolivre relance une question centrale : comment transformer l’explosion des usages en revenus clairs pour les auteurs. Entre promesse d’accès élargi, accords confidentiels et relevés de droits jugés insuffisamment lisibles, le débat porte moins sur la popularité de l’audio que sur la manière dont sa valeur remonte, concrètement, jusqu’aux écrivains.

20/04/2026, 11:37

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Les JRPG et la culture pop : comment le Japon a conquis le monde par le jeu vidéo

Né au Japon, le JRPG (Japanese Role-Playing Game) désigne un jeu de rôle à la narration très écrite, centré sur des personnages et des combats stratégiques. De Final Fantasy à Persona, ce genre longtemps confidentiel s’est imposé comme une force majeure de la culture populaire mondiale. Retour sur une trajectoire improbable, de la faillite annoncée de Square à l’influence durable des JRPG sur notre imaginaire collectif.

Par [Icicle Disaster]

18/04/2026, 08:51

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IA : un nouvel outil qui permet aux auteurs de refuser l’usage de leurs livres

La Société des Gens de Lettres (SGDL) met à disposition des auteurs un nouveau service leur permettant d’exercer concrètement leur droit d’opposition à l’utilisation de leurs œuvres dans le cadre de la fouille de textes et de données, pratique aujourd’hui au cœur du fonctionnement des intelligences artificielles.

15/04/2026, 18:31

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Anna’s Archive : 300 millions € d’amende, mais personne ne passera à la caisse

Le bras de fer entre Spotify, les grandes maisons de disques et Anna’s Archive vient de franchir un cap décisif. Un tribunal fédéral de New York a condamné les opérateurs - toujours non identifiés - de la bibliothèque pirate à verser plus de 322 millions de dollars de dommages et intérêts, à la suite d’un jugement rendu par défaut. Une victoire judiciaire nette, obtenue en l’absence totale de défense...

15/04/2026, 18:18

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Livre audio : Spotify lance Page Match en France face à Amazon

Le suédois Spotify accélère son développement dans le livre audio avec l’arrivée en France de Page Match, une fonctionnalité permettant de passer instantanément du livre papier à l’écoute audio sans perdre le fil. Une innovation qui s’inscrit dans une course à la convergence des formats, où la plateforme entend rivaliser avec Amazon, dont l’écosystème Kindle et Audible repose sur une logique plus fermée et intégrée.

15/04/2026, 17:45

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Avec 8000 livres gratuits sur mobile, le Brésil ouvre sa bibliothèque numérique

Téléphone portable, prêt numérique, cours de langues et chèques-livres : le Brésil active des leviers très concrets pour élargir l’accès aux textes. Avec MEC Livros, le ministère de l’Éducation met 8000 titres à disposition du public ; à Bahia, la biennale renforce fortement son programme scolaire. Deux décisions distinctes, mais une même logique d’accès, de circulation et d’achat.

09/04/2026, 13:04

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IA : le Sénat change les règles du jeu pour défendre les œuvres culturelles

Le Sénat a adopté à l’unanimité une proposition de loi qui change un point décisif dans les litiges liés à l’intelligence artificielle : la preuve. Sans interdire l’entraînement des modèles, le texte facilite l’action des ayants droit face à des systèmes opaques. Derrière cette mécanique juridique, auteurs, éditeurs et artistes obtiennent un appui concret dans leur bras de fer avec les fournisseurs d’IA.

09/04/2026, 12:40

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Une maison publiant de la “soupe” veut faire boire le bouillon aux IA

Avec la plainte déposée par Chicken Soup for the Soul contre OpenAI, Meta, Google, Apple, Anthropic et plusieurs autres entreprises, le contentieux sur l’IA générative change de physionomie. Cette fois, ce n’est ni un grand quotidien ni un romancier vedette qui monte au front, mais une marque éditoriale populaire, au cœur d’un débat sur les copies pirates, l’entraînement des modèles et la valeur juridique des catalogues.

08/04/2026, 16:42

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Innovation éditoriale et numérique : EDRLab et PILEn unissent leurs expertises

Dans le cadre du projet européen Thinkpub, centré sur la formation des professionnels du livre à l'ère numérique, l'EDRLab, laboratoire européen de la lecture numérique, et le PILEn, plateforme associative compétente sur ces sujets en Belgique francophone, se rapprochent. Les deux entités ont mis en commune leurs ressources organisationnelles pour des actions lors de la Foire du Livre de Bruxelles et au Musée de la BD.

08/04/2026, 15:25

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Monde arabe : les audiobooks en arabe standard changent d’échelle

Le livre audio en arabe standard ne progresse pas par simple mimétisme technologique. Il répond à une équation propre au monde arabe : des publics dispersés, des dialectes multiples et un usage mobile devenu central. Là où l’Inde fait exploser l’audio en langues locales, l’aire arabophone mise sur une langue commune pour diffuser plus largement, des marchés nationaux jusqu’aux diasporas.

 

06/04/2026, 08:55

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Kenya et Zambie réécrivent leur droit d’auteur face à l’IA

Au Kenya comme en Zambie, la révision du droit d’auteur ouvre un débat très concret sur l’avenir des livres à l’ère de l’intelligence artificielle. Les éditeurs soutiennent la modernisation des textes, mais contestent des exceptions qu’ils jugent trop larges pour l’enseignement, les bibliothèques ou l’exploration de données. En jeu : la portée des licences, la rémunération des ayants droit et l’équilibre entre accès et exploitation des œuvres. 

02/04/2026, 09:46

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Quand le piratage frappe Peppa Pig et Transformers : Hasbro durement touché

L’attaque informatique révélée par Hasbro ne concerne pas seulement un géant du jouet. Derrière Peppa Pig, My Little Pony ou Jem and the Holograms, le groupe pilote aussi une mécanique active de licences éditoriales, des storybooks aux comics. Quand certains systèmes passent hors ligne pendant plusieurs semaines, ce sont aussi les validations, les fichiers, les calendriers et les flux du livre sous licence qui entrent sous tension.

02/04/2026, 09:27

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Une étude affirme que l'IA restituerait jusqu’à 90 % d’un livre protégé

Dans le sillage des progrès rapides de l’intelligence artificielle, deux publications académiques de mars 2026 éclairent un point de tension central. L’une démontre qu’un modèle restituerait une part très importante d’un livre. L’autre appelle à ne pas sur-réguler ces technologies. Ensemble, elles redessinent les termes du débat juridique autour du droit d’auteur et des usages de l’IA.

01/04/2026, 13:11

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IA : éditeurs, presse et auteurs contre Anthropic, dans un procès musical

À mesure que les contentieux liés à l’intelligence artificielle se multiplient, l’affaire opposant Concord à Anthropic s’impose comme un point de bascule pour l’ensemble des industries culturelles. Derrière un litige centré sur des paroles de chansons, c’est la question de la captation massive des œuvres et de leur monétisation qui se joue. L’entrée coordonnée des représentants du livre, de la presse et de l’édition savante dans la procédure confirme un déplacement stratégique : le débat ne porte plus seulement sur l’usage, mais sur la reconnaissance d’un véritable marché des licences face aux modèles génératifs.

01/04/2026, 10:13

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De la VOD au livres audio : le géant russe Ivi mise sur l'audiobook pour garder ses abonnés

Le soir, l’écran ne s’éteint plus vraiment : il change de forme. Dans l’économie nerveuse des abonnements, chaque minute d’attention compte, chaque trajet devient un créneau d’écoute, chaque plateforme rêve d’avaler l’usage voisin. En Russie, Ivi ne cherche plus seulement à occuper le canapé ; le service avance désormais jusque dans les oreilles, là où l’audio prolonge le streaming bien après la dernière image.

31/03/2026, 17:21

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En Allemagne, Penguin Random House accuse OpenAI de contrefaçon

Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, filiale du conglomérat Bertelsmann, s'attaque aux contenus générés par les outils de la société OpenAI, par une plainte déposée auprès du tribunal régional de Munich. L'éditeur accuse l'entreprise américaine d'avoir contrefait les illustrations des livres Der kleine Drachen Kokosnuss, série jeunesse signée par Ingo Siegner.

31/03/2026, 15:19

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Royaume-Uni : les éditeurs aménagent une licence pour encadrer l’IA

À Londres, le livre n’attend plus que l'on tranche depuis le siège du gouvernement à Whitehall. Pendant que les ministres redécouvrent les vertus de la prudence, les ayants droit installent leurs propres barrières de péage. Derrière l’acronyme PLS, il ne s’agit pas d’un détail technique, mais d’une scène très britannique : transformer une guerre de principe sur l’IA en dispositif de licences, de contrats et de contrôle.

31/03/2026, 12:50

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Inde : les livres audio en langues locales bouleversent le marché du livre

La secousse qui agite l'industrie indienne vient d’un smartphone où s'entend soudainement une langue qu’on parle à la maison plutôt qu’au bureau. Ce n’est pas la périphérie qui rattrape le centre : c’est le centre qui découvre, avec retard, que la lecture avait déjà pris un autre chemin.

31/03/2026, 12:41

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Sur 10 livres numériques vendus, seuls 3 sont des nouveautés...

Le numérique promettait la vitesse, il installe la durée. En marge de la Foire du livre de Bruxelles, Primento diffuseur/distributeur d'oeuvres en numérique révèle un basculement silencieux. Derrière la circulation instantanée des fichiers et l’illusion d’un marché dominé par les sorties récentes, une autre logique s’impose : celle du catalogue profond, discret mais persistant. 

30/03/2026, 16:56

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Spotify réclame 322 millions $ à Anna’s Archive après son silence en justice

Le Web pirate a longtemps vécu d’esquives, de miroirs et d’adresses jetables. Mais quand Spotify et les majors réclament plus de 322 millions de dollars à Anna’s Archive, ce n’est plus seulement une querelle de droits : c’est une bataille pour rendre l’existence même du site juridiquement irrespirable. Dans cette guerre d’usure, la technique résiste encore, tandis que le droit tente d’étrangler la circulation à sa source.

27/03/2026, 11:39

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Quand les librairies deviennent des refuges climatiques lors de fortes chaleurs

La ville moderne adore les concepts jusqu’au jour où la chaleur les fait fondre. Alors il reste quoi? Des murs, de l’air, des corps fatigués, et parfois une librairie qui tient bon au coin d’une rue. En Argentine, le thermomètre oblige à relire la fonction urbaine des lieux du livre: non plus temples symboliques, mais haltes concrètes dans une saison où l’on cherche moins une nouveauté éditoriale qu’un peu de fraîcheur et de présence humaine.

26/03/2026, 17:33

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Piratage : pourquoi la décision de GitHub sur l’anime concerne aussi l’édition

GitHub a frappé large, mais pas aveuglément. La plateforme a supprimé plus de 900 dépôts et logiciels (les forks) liés à des outils de streaming anime après une notification transmise par Remove Your Media, société agissant pour plusieurs ayants droit, dont Crunchyroll et VIZ Media. 

25/03/2026, 12:33

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Auteurs, éditeurs, presse : pourquoi l’avis du Conseil d’État reste une victoire incomplète

À mesure que l’intelligence artificielle industrialise l’absorption des œuvres, le droit tente de reprendre pied là où la technique a pris de vitesse la preuve. Derrière le satisfecit des filières culturelles attribué au Conseil d’État, un discours hâtif dit des organisations professionnelles. Dans un communiqué commun, elles sont une vingtaine à crier “victoire”, quand au mieux assiste-t-on à un rééquilibrage possible. 

24/03/2026, 21:25

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IA et contenus culturels : le Conseil d’État ouvre la voie à la présomption d'utilisation

Le Conseil d’État a validé la possibilité, pour le législateur français, d’instaurer une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. Une étape décisive pour une proposition de loi portée au Sénat, qui entend rééquilibrer les relations entre créateurs et acteurs de l’IA.

23/03/2026, 13:25

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Droits d’auteur : la fronde anti-IA des artistes britanniques a payé

Au Royaume-Uni, le conflit entre les industries culturelles et les entreprises d’intelligence artificielle a pris une tournure politique. Après plusieurs mois de mobilisation, le gouvernement a finalement renoncé à son projet initial de réforme du droit d’auteur sur l’entraînement des IA. Un recul notable, mais qui ne règle pas encore le débat : aucune décision définitive n’a été prise et plusieurs options restent à l’étude.

19/03/2026, 17:58

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Cyberattaque : des musées et institutions culturelles perturbés, dont la BnF

Depuis plusieurs jours, l’achat de billets en ligne est perturbé dans de nombreuses institutions culturelles françaises, dont la Bibliothèque nationale de France (BnF), à la suite d’une cyberattaque visant leur prestataire commun, Vivaticket. L’incident, survenu début mars, continue de produire ses effets sur une partie du secteur culturel.

19/03/2026, 15:11

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Droit d’auteur et IA : Strasbourg frappe plus fort que le Sénat français

À Bruxelles, on n’a pas encore sorti la hache pour trancher : on a dressé l’échafaudage. Pendant qu’à Paris le Sénat aiguise une présomption comme une lame, Strasbourg assemble une machine autrement plus lourde, froide et surtout méthodiquement viable. Derrière les mots de procédure, une bataille de souveraineté culturelle s’ouvre : qui fixe les règles du pillage automatisé, et qui impose enfin la note aux fabricants d’IA ?

18/03/2026, 12:02

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