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Écrire avec une IA : au Japon, les prix s’adaptent

Au Japon, le prix Hoshi Shinichi, consacré aux récits courts nourris par l’imaginaire scientifique, est devenu l’un des laboratoires les plus avancés de la littérature à l’heure de l’intelligence artificielle. La 13e édition du prix a vu les œuvres utilisant l’IA prendre une place inédite : dans la catégorie générale, trois des quatre textes récompensés auraient eu recours à l’intelligence artificielle. 

Le 29/04/2026 à 17:40 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

29/04/2026 à 17:40

Hocine Bouhadjera

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Le prix Hoshi Shinichi n’est pas un concours littéraire tout à fait comme les autres. Organisé par le groupe Nikkei, il porte le nom de Shinichi Hoshi (1926-1997), figure majeure du short short japonais (forme japonaise de micro-nouvelle popularisée par ce dernier), connu pour ses récits mêlant science-fiction, humour, satire sociale et chute finale.

Le prix revendique un terrain particulier : la « littérature à inspiration scientifique », fondée sur l’idée que l’imagination scientifique peut nourrir des récits capables de stimuler à la fois la littérature et la pensée du futur.

Pour sa 13e édition, le prix a reçu 2107 textes, dont 1923 dans la catégorie générale et 184 dans la catégorie junior. Le Grand Prix général a été attribué à La Tour du génome (Genome no tō) de Shamizui, tandis que trois autres œuvres ont été distinguées dans la même catégorie : Parallel Self Mediation Inc., Erinnerung et L’Indépendant corrélateur. 

Un prix qui accepte l’IA depuis longtemps

La présence de textes produits avec ou par l’IA n’est pas une anomalie dans l’histoire du prix Hoshi Shinichi : elle est presque inscrite dans son ADN. Le règlement accepte explicitement les œuvres provenant d’« entités non humaines », à condition qu’un représentant humain puisse assurer les échanges avec l’organisation. 

Le règlement de la 13e édition est même très détaillé sur l’usage de l’IA générative. Les candidats doivent respecter les conditions d’utilisation des outils employés, ne pas utiliser de modèle spécialisé entraîné sans autorisation sur un auteur ou une œuvre précise, ne pas injecter dans leurs prompts le nom d’un auteur ou d’une œuvre protégée, conserver les prompts et les textes générés, et déclarer l’usage de l’IA dans le formulaire de candidature.

Le texte précise aussi que les passages générés ne doivent pas être repris tels quels : ils doivent faire l’objet d’ajouts, de modifications et d’une contribution créative humaine. 

Le prix prévoit en outre une sanction claire : si une œuvre ayant utilisé l’IA n’a pas déclaré cet usage, et que cela est découvert, le prix peut être retiré et le texte supprimé de la publication électronique des lauréats. Les œuvres finalistes ayant recours à l’IA peuvent aussi être examinées plus finement par l’organisation. En d’autres termes, face à l’usage croissant de ces outils, le prix a choisi d’en encadrer l’utilisation plutôt que de les exclure.

L’IA n’est plus seulement une curiosité

L’histoire remonte, en réalité, au moins à 2016, lorsque le projet japonais Kimagure Artificial Intelligence Project: Sakka desu no yo avait soumis des récits coécrits avec une IA au prix Hoshi Shinichi. L’un de ces textes avait passé le premier tour de sélection, sans atteindre la phase finale. À l’époque, l’événement avait été commenté comme une curiosité technologique, encore loin d’une véritable concurrence littéraire. 

Dix ans plus tard, le rapport de force semble avoir changé. Nikkei indique que 491 des 2107 textes soumis à la 13e édition auraient déclaré un usage de l’IA, soit environ 23 % des candidatures. Surtout, les juges auraient reconnu leur difficulté à distinguer les textes humains des textes générés ou coécrits avec une IA. 

Cette évolution tient à la nature même du format. Le short short et la fiction spéculative reposent souvent sur une idée forte, une situation paradoxale, un renversement final. Or les IA génératives sont particulièrement efficaces pour produire rapidement des variantes de scénarios, des structures narratives, des dialogues ou des fins alternatives. Dans ce cadre, l’auteur peut devenir moins un « écrivain au sens traditionnel » qu’un concepteur, un éditeur, un directeur de narration.

La question de l’« auteur »

Parmi les œuvres primées, Erinnerung de Rino Takinouchi offre un cas concret. L’autrice explique avoir écrit pour la première fois une fiction avec l’aide de l’IA et décrit ce dialogue avec l’outil comme une expérience plaisante. Son texte, distingué par le prix ULS Consulting, imagine un futur où l’humanité, la mémoire et la culture sont transportées par une entité spatiale en évolution. Elle a précisé avoir écrit pour la première fois un roman « avec l’aide de l’IA ». 

Les commentaires du jury soulignent d’ailleurs l’ambition du texte. Plusieurs membres du jury évoquent un récit aux dimensions presque romanesques, plus proche d’une idée de long métrage ou de roman que d’un simple court récit. 

Le vrai problème n’est donc pas seulement de savoir si l’IA peut produire un texte recevable, elle le peut déjà, comme l'avait souligné il y a peu, un certain Alain Damasio. La question est plutôt : qui est l’auteur d’un texte quand l’intrigue, les variantes, les formulations ou les corrections ont été partiellement générées par un système ?

À LIRE - Intelligence artificielle et édition : la révolution silencieuse qui secoue les éditeurs chinois

Le règlement du prix Hoshi Shinichi répond de manière pragmatique : l’IA peut intervenir, mais l’humain doit conserver une contribution créative identifiable. Les prompts, versions générées, corrections et choix éditoriaux doivent être conservés, précisément pour que le processus puisse être retracé.

Faut-il créer une catégorie « romans humains » ?

Nikkei évoque aussi une discussion autour d’une possible catégorie réservée aux œuvres écrites sans IA - une sorte de catégorie « création humaine ». Ici, c’est l’écriture sans assistance qui pourrait devenir un label distinctif...

Une telle séparation poserait toutefois plusieurs problèmes. D’abord, comment vérifier qu’aucune IA n’a été utilisée ? Les outils de détection sont imparfaits, les styles peuvent être imités, et les usages peuvent être très variés : correction grammaticale, recherche d’idées, restructuration d’un plan, génération de paragraphes, traduction, reformulation. Ensuite, où placer la limite ? Un correcteur automatique avancé est-il déjà de l’IA ? Un outil de résumé ? Une aide à la documentation ?

La question n’est donc pas simplement morale. Elle est technique, juridique et éditoriale. Plus l’IA devient ordinaire dans les outils d’écriture, plus la frontière entre « texte humain » et « texte assisté » devient difficile à tracer.

Au Japon, l’IA comme outil, pas seulement comme menace

Le cas du prix Hoshi Shinichi s’inscrit dans un rapport japonais à l’IA créative plus ancien. Le manga, en particulier, sert déjà de terrain d’expérimentation. En 2023, Tezuka Productions a par exemple relancé Black Jack, quarante ans après la fin de la série d’Osamu Tezuka : GPT-4 intervenait sur le scénario, Stable Diffusion sur la partie graphique, sous la supervision de Macoto Tezka, fils du mangaka, et du chercheur Satoshi Kurihara, spécialiste de l’IA à l’université Keio.

L’initiative était pensée comme une continuation contrôlée d’un patrimoine, l’équipe affirmant s’appuyer sur l’œuvre de Tezuka elle-même pour limiter les risques de polémique sur le droit d’auteur. 

Ce n’était pas une première : dès 2020, Tezuka Productions avait publié Paidon, autre manga conçu avec l’aide de l’IA, après analyse de 65 œuvres d’Osamu Tezuka. Le résultat avait encore nécessité une forte intervention humaine, mais il installait déjà l’idée d’une collaboration entre machine, héritiers, éditeurs et chercheurs, plutôt que celle d’un remplacement pur et simple du créateur. 

L’exemple de Rootport va plus loin. En 2023, son manga Cyberpunk: Peach John a été présenté comme l’un des premiers mangas japonais entièrement illustrés par IA : l’auteur, qui ne dessinait pas lui-même, a utilisé Midjourney pour générer les images, tout en construisant l’intrigue et les dialogues. L’ouvrage, d’une centaine de pages, aurait été réalisé en six semaines, là où une production traditionnelle aurait exigé beaucoup plus de temps.

Une vision pragmatique de l’IA

Le gouvernement japonais lui-même formule le sujet en termes de potentiel et d’ajustement : Yohei Sadoshima, alors membre du Conseil stratégique sur l’IA et ancien éditeur de manga, estimait que l’IA « ne contient que du potentiel » et que l’enjeu est de savoir l’utiliser et la régler finement pour produire des formes de divertissement attractives. Le texte présente l’IA comme un outil susceptible d’élargir le nombre de créateurs, tout en appelant à des règles internationales.

Mais cette ouverture ne signifie pas absence de conflit. Les professionnels japonais du manga débattent vivement de ces usages : l’IA promet une démocratisation de l’image, mais suscite aussi des inquiétudes sur la valeur du travail artistique, l’emploi des dessinateurs et le droit d’auteur. Le média Nippon.com relevait ainsi que certains éditeurs demandaient déjà officieusement à des contributeurs de ne pas utiliser de générateurs d’images, tandis que de simples soupçons d’usage de l’IA pouvaient déclencher de violentes attaques en ligne. 

Le cadre juridique japonais accompagne cette ambivalence. L’Agence japonaise des affaires culturelles distingue l’entraînement des modèles, la génération des contenus et la protection éventuelle des œuvres produites par IA. L’article 30-4 de la loi japonaise autorise assez largement l’exploitation d’œuvres pour l’analyse de données ou l’entraînement, tant que l’usage ne consiste pas à « apprécier » l’œuvre elle-même ; mais cette souplesse n’est pas absolue, notamment si les intérêts des ayants droit sont déraisonnablement atteints.

Une menace pour les jurys ?

Les jurys littéraires sont directement touchés par cette mutation. Si les textes générés ou assistés se multiplient, le travail de présélection peut devenir beaucoup plus lourd. Le problème n’est pas seulement la qualité : c’est le volume. Une personne peut désormais produire, tester et soumettre plus rapidement plusieurs versions d’une fiction, là où l’écriture traditionnelle limitait naturellement le nombre de textes aboutis.

Nikkei rapporte que cette explosion potentielle inquiète les jurés et les organisateurs. Le risque est double : d’un côté, une saturation des concours ; de l’autre, une défiance envers les textes, soupçonnés d’avoir été produits par des machines même lorsqu’ils ne l’ont pas été.

Le règlement du prix Hoshi Shinichi tente de répondre à cette difficulté en limitant la 13e édition à une œuvre par personne et par catégorie.

Il y a enfin une ironie littéraire dans cette affaire. Shinichi Hoshi a construit une œuvre obsédée par les machines, les automatismes, les sociétés absurdes, les inventions qui échappent à leurs créateurs. Que son prix devienne l’un des lieux où se teste la frontière entre écrivain humain et machine écrivante paraît presque logique.

D'autres cas

En Chine, le seuil avait déjà été franchi. The Land of Machine Memories (ou Le Pays des souvenirs), texte de science-fiction généré par IA sous la direction de Shen Yang, professeur à l’université Tsinghua, a reçu un deuxième prix dans un concours organisé par la Jiangsu Science Writers Association.

D’après China Daily et plusieurs sources concordantes, le titre, le texte, les illustrations et même le nom de plume avaient été produits par IA, à partir d’un processus fondé sur 66 prompts successifs, aboutissant à un récit d’environ 6000 caractères après plusieurs itérations.

Trois des six jurés avaient voté pour le texte, alors qu’un seul avait identifié son origine artificielle. Shen Yang y voit un moment charnière : « C’est la première fois qu’une IA remporte un prix littéraire dans l’histoire de la littérature et de l’intelligence artificielle. »

Autre cas emblématique : Rie Kudan, lauréate du prix Akutagawa en 2024 pour Tokyo-to Dojo-to (Tokyo Sympathy Tower), a reconnu avoir utilisé ChatGPT dans son roman. L’autrice a expliqué qu’environ 5 % du texte reprenait directement des phrases générées par IA, dans un livre qui interroge lui-même la place de l’intelligence artificielle dans la société. 

Un recueil de poésie a cette fois été exclu des Ockham New Zealand Book Awards après l’intégration de trois poèmes comportant des vers générés par IA. L’autrice, Jiaqiao Liu, revendique pourtant un usage limité, relevant du collage et de la réécriture plutôt que d’une délégation de l’écriture.  Le prix avait déjà été confronté à une polémique sur des couvertures générées par IA, finalement autorisées après modification du règlement. En revanche, les textes produits avec IA restent strictement interdits, même partiellement.

Quid de la France ? 

En France, certains concours littéraires ont déjà choisi une ligne beaucoup plus restrictive. Le 56e Concours littéraire international d’Arts et Lettres de France, section nouvelle 2025, indique ainsi que, « pour des raisons éthiques évidentes », l’utilisation d’un logiciel d’intelligence artificielle est « strictement interdite », quel que soit l’outil employé. Le formulaire prévoit même une déclaration par laquelle le candidat affirme ne pas avoir utilisé de logiciel d’IA.  

Le Prix Monique Truquet, concours de nouvelles réservé aux personnes francophones déficientes visuelles, interdit, par exemple, lui aussi l’IA « sous quelque forme que ce soit » pour toutes les parties de l’œuvre, du titre aux dialogues, sous peine d’exclusion.  

À LIRE - Comment un stagiaire inventa l'algorithme qui prédit le Prix Goncourt

Les grands prix littéraires français ne semblent, généralement, pas encore avoir inscrit publiquement l’usage de l’IA dans leurs règlements. Les conditions affichées par le Goncourt portent sur la langue, l’édition et la diffusion en librairie, tandis que le Renaudot, le Femina ou le Médicis ne font pas apparaître d’interdiction explicite de l’intelligence artificielle.

Le sujet reste largement traité en amont, par les éditeurs, les auteurs et les pratiques de transparence, plus que par les règlements des grands prix eux-mêmes.

Crédits photo : CC0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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L'Union internationale des éditeurs (UIE, International Publishers Association) décernera, en juillet prochain, son troisième Prix pour l'Innovation dans l'édition (Innovation in Publishing Award). Cinq propositions sont en lice, tournées vers la vente en ligne, le marketing ou la lecture interactive renforcée par l'intelligence artificielle.

02/04/2026, 13:35

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La fréquentation des librairies au Mexique menacée par l'insécurité

Au Mexique, la baisse des ventes de livres dans certaines régions ne s’explique pas seulement par des facteurs économiques. L’insécurité modifie les déplacements et réduit la fréquentation des librairies, fragilisant un maillon essentiel de la chaîne du livre. 

02/04/2026, 10:53

Autres articles de la rubrique Métiers

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Mort de Roger Establet, figure de la sociologie de l’éducation

Roger Establet est mort le 8 avril 2026 à Rognes, dans les Bouches-du-Rhône, à l’âge de 88 ans. Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de philosophie devenu sociologue, il a marqué la sociologie française par ses travaux sur l’école, les inégalités sociales et les transformations des liens sociaux, souvent menés avec Christian Baudelot.

29/04/2026, 15:33

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À Villeurbanne, la Librairie du Contrevent veut aller contre le “discours dominant”

Villeurbanne, commune limitrophe de Lyon, profitera d'une nouvelle librairie, à compter du 19 mai prochain. Au 3, avenue Général Leclerc s'installera la Librairie du Contrevent, ouverte par Samuel Schloesing et Chloé Bonneau, passés par le réseau Momie et désormais à la recherche d'indépendance, d'une plus grande liberté de choix et d'engagement militant.

29/04/2026, 11:37

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Fayard : un collectif de 70 auteurs porte le fer contre Bolloré

Le 16 avril dernier, 17 universitaires publiés chez Fayard réclamaient une modification du droit de la propriété intellectuelle afin d’introduire une clause de conscience dans le contrat d’édition, sur le modèle de celle existant pour les journalistes. Le collectif compte désormais 70 personnes et leurs revendications évoluent de même. 

28/04/2026, 19:36

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Face à Bolloré, la ministre préfère parler… des éditeurs

La concentration des médias et de l’édition autour de Vincent Bolloré s’est invitée jusque dans l’hémicycle. Interpellée par la députée socialiste Fatiha Kehlohashi, la ministre de la Culture, ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy, a soigneusement évité de répondre sur le fond, préférant réaffirmer le rôle des grands éditeurs dans l’écosystème culturel.

28/04/2026, 18:20

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Le redressement judiciaire du groupe Gibert accepté par le tribunal

Le Tribunal des Activités Économiques de Paris a accepté, ce mardi 28 avril lors d'une audience, la demande du groupe Gibert d'être placé en procédure de redressement judiciaire. Cette dernière permet la continuation des activités et la mise en œuvre d'un plan de redressement, pour assainir la situation financière de l'entité.

28/04/2026, 16:15

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Traducteurs et traductrices : Cyril Laumonier élu président de l’ATLF

L’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) a procédé au renouvellement de son bureau à l’issue de son conseil d’administration du 17 avril 2026. Cette nouvelle équipe dirigeante est élue pour une durée d’un an, renouvelable.

28/04/2026, 16:13

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Gerry Conway, pilier de la maison Marvel, est mort à l'âge de 73 ans

Un des principaux artisans des succès éditoriaux de la maison d'édition Marvel, Gerry Conway, est mort le 27 avril à l'âge de 73 ans, a confirmé le groupe. Le scénariste venait d'entrer au sein du Will Eisner Comic Awards Hall of Fame et a marqué l'histoire des comics par ses personnages forts et des péripéties à l'impact émotionnel particulièrement puissant.

28/04/2026, 15:57

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FIBD : “LES AUTRICES ET AUTEURS NE VEULENT PLUS JAMAIS ENTENDRE PARLER DE VOUS”

Après l’annulation du FIBD 2026, Denis Bajram rappelle que la chute du festival ne vient pas d’abord des pouvoirs publics, mais du boycott des autrices et auteurs. Si le texte ne modifie pas les faits établis : l’annulation du FIBD 2026 résulte d’un faisceau de facteurs — boycott, retrait des financeurs, crise de gouvernance.

 

28/04/2026, 15:53

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Économie du livre : le grand trou d'air des librairies Gibert

Le groupe Gibert demande au Tribunal des Activités Économiques de Paris, ce mardi 28 avril, son placement en redressement judiciaire. La Financière Palidis, propriétaire, évoque un besoin de « marges de manœuvre financières » pour réorienter sa stratégie. Un certain nombre d'enseignes du groupe affichent des résultats négatifs en 2025, et parfois même dès 2024.

28/04/2026, 13:11

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Après la Fête, le quotidien des librairies reprend ses droits

Le samedi 25 avril, plus de 700 libraires indépendants se sont mobilisés à travers le pays pour rappeler leur rôle central dans la vie culturelle et sociale. Entre initiatives locales, ouvertures de nouveaux lieux et difficultés économiques persistantes, le secteur offre aujourd’hui un visage contrasté, pris entre vitalité du terrain et fragilités structurelles.

27/04/2026, 17:40

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Ils ont piqué Pikachu : les vendeurs Pokemon angoissés

À Chicago, un cambriolage chez Elite Sports Cards and Comics expose la valeur prise par les cartes Pokémon et sportives. Plus de 100.000 $ de marchandise ont disparu en quelques minutes, dans un commerce indépendant où comics, cartes et produits de collection relèvent désormais d’un stock à forte liquidité. L’affaire illustre le risque nouveau pesant sur ces détaillants culturels spécialisés, confrontés à la spéculation.

27/04/2026, 16:10

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Au Diable Vauvert : mauvais genre, mauvaise adresse

Dans sa maison, Marion Mazauric publie des dystopies, de la SF sociale et des auteurs qui dérangent. Elle est installée à Vauvert depuis vingt-six ans. Le 15 mars 2026, la ville a élu un maire RN. Depuis, elle a un problème.

27/04/2026, 16:00

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La France, moteur international de momox en 2025

Alors qu'un des acteurs historiques du livre d’occasion, Gibert, fait face à des difficultés et envisage un redressement judiciaire, l'allemand momox confirme la solidité de son modèle. Le spécialiste du re-commerce (achat, remise en état et revente de produits d’occasion) affiche 393,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, en hausse de 4,4 %.

27/04/2026, 12:58

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Énergie, achats, déchets : que peuvent les librairies pour l'écologie ?

À l'instar d'autres maillons de la chaine du livre, les libraires se soucient de plus en plus de l'impact de leurs activités sur l'environnement, en cherchant à la réduire. Le ministère de la Culture, le Centre national du livre et le Syndicat de la librairie française publient un guide synthétique reprenant les différents leviers d'action.

27/04/2026, 12:46

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Laurence Deschamps prend la direction commerciale de Plon, Bouquins et Belfond

Laurence Deschamps a rejoint les maisons Plon, Bouquins et Belfond (Editis) en tant que directrice commerciale. 

27/04/2026, 11:44

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Dick Matena, le Néerlandais qui passait d’un monde graphique à l’autre, est mort

Le dessinateur et scénariste néerlandais Dick Matena est mort le 26 avril 2026, deux jours après son 83e anniversaire. Auteur prolifique, formé chez Maarten Toonder avant de devenir l’une des figures les plus mobiles de la bande dessinée des Pays-Bas, il laisse une œuvre traversée par l’humour, la science-fiction, l’expérimentation graphique et l’adaptation littéraire.

27/04/2026, 11:36

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Face à un “déséquilibre durable”, le groupe Gibert demande un redressement judiciaire

Ce mardi 28 avril, le Tribunal des Activités Économiques de Paris étudiera la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire déposée par l'enseigne Gibert. Financière Palidis, propriétaire du groupe, évoque le besoin de retrouver « des marges de manœuvre financières » afin de renforcer son positionnement stratégique sur le secteur du livre d'occasion. 

27/04/2026, 10:49

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Drac Nouvelle-Aquitaine : qui succédera à Maylis Descazeaux-Roques ?

Maylis Descazeaux-Roques, directrice de la Direction régionale des Affaires culturelles depuis 2021, est susceptible de quitter son poste d'ici quelques semaines, prévient le ministère de la Culture. L'appel à candidatures est ouvert pour prendre la tête du service déconcentré, doté de 280 emplois.

27/04/2026, 10:35

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Crise Grasset : imaginer une loi pour protéger les auteurs de Bolloré (et d'autres)

L’éviction d’Olivier Nora chez Grasset ouvre un chantier parlementaire : des élus travaillent à une clause de conscience pour les auteurs, inspirée de celle des journalistes. Le texte reste à construire, mais il poserait une question décisive : comment quitter une maison dont la ligne éditoriale change sans perdre ses droits ?

26/04/2026, 21:14

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En Allemagne, des retraités piégés par une fausse vente de livres

En Allemagne, la police du Brandebourg alerte sur une escroquerie visant des particuliers qui cherchent à vendre leurs collections de livres. Sous couvert de trouver un acheteur, de faux intermédiaires réclament des frais de numérisation, d’enregistrement ou de notaire. Une fraude de proximité où la valeur supposée du livre sert d’appât.

25/04/2026, 11:40

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À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire

À Montpellier, Sauramps Comédie mobilise ses clients contre la dégradation de ses locaux historiques du Triangle. Une pétition réclame au propriétaire des murs des travaux d’accessibilité, d’isolation et de traitement des infiltrations. Derrière le conflit immobilier, l’enseigne défend les conditions d’accueil d’une grande librairie de centre-ville.

25/04/2026, 11:00

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Livraria Lello confie à Ai Weiwei une œuvre contre la censure

À Porto, la Livraria Lello confie à Ai Weiwei une installation contre la censure pour inaugurer BABELL, son festival littéraire et culturel. L’œuvre A4, inspirée des feuilles blanches brandies lorsque les mots sont interdits, s’accompagne d’un livre de poèmes d’Ai Qing et d’une collection d’ouvrages censurés. L’accès aux événements reposera sur l’achat d’un livre dans les librairies de la ville.

25/04/2026, 10:50

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Partout en France, des librairies en fête, des commerces pleins d'espoir

À travers la France, les librairies indépendantes sont en fête toute la journée et témoignent d’une vitalité persistante, tout en affrontant des équilibres économiques précaires. Ouvertures en territoires ruraux, projets tournés vers la jeunesse, initiatives solidaires ou recherches de financements dessinent un paysage contrasté. Entre engagement culturel et contraintes financières, ces lieux demeurent des acteurs essentiels du lien social et de la diffusion du livre.

25/04/2026, 10:08

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Derrière le livre d'Éric Ciotti, la plume du rédacteur en chef du JDD ?

Selon des informations révélées par La Lettre, le rédacteur en chef du Journal du dimanche, Raphaël Stainville, aurait participé à la rédaction du livre d’Éric Ciotti, Je ne regrette rien, paru chez Fayard en juin 2025. Déjà sollicité pour d’autres ouvrages, il aurait également été impliqué, toujours comme prête-plume, dans Bannie, le livre de l’ancienne directrice de RT France Xenia Fedorova, publié en mars 2025. Dans les deux cas, il aurait été missionné par la direction de Fayard pour recueillir les propos des auteurs et les mettre en forme.

24/04/2026, 17:09

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Face aux menaces contre la liberté de création, le plan-plan du ministère de la Culture

Dans un contexte de plus en plus oppressant de menaces, d'intimidations ou de pressions contre les artistes auteurs, y compris de la part de l'État et des collectivités territoriales, le ministère de la Culture avance de nouvelles mesures pour défendre la liberté de création. 10 ans après la loi dédiée, la crise du financement de la culture ou la concentration économique mettent à rude épreuve son application. Le ministère de la Culture avance un plan centré sur l'action interministérielle, sans grande ambition.

24/04/2026, 16:11

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Pas-de-Calais : une librairie jeunesse, Ônirique, s'ouvrira à Audruicq

Audruicq, commune du Pas-de-Calais, aura le privilège d'accueillir dans quelques semaines une librairie indépendante spécialisée dans les ouvrages jeunesse, également dotée d'une offre en jeux de société. Marik Flament inaugurera Ônirique au début du mois de mai, au 81, rue du Général Leclerc.

24/04/2026, 12:04

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Cartographier les interactions : un bel ouvrage, sensible et analytique, pour décrypter les comportements et les relations.

En partant vivre en Chine, Margaux Alamartine s’est confrontée à une autre culture, à un autre rapport au temps, à d’autres façons d’interagir et de communiquer. Cette prise de distance par rapport à ce qu’elle connaissait a poussé Margaux à s’interroger sur le rôle de la culture, de l’environnement, du territoire dans les processus interactions et dans nos comportements. A travers le récit de son expérience et de ses travaux de recherche en géographie sociale, Margaux décrypte la manière dont les éléments d'un écosystème interagissent. 

24/04/2026, 11:52

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David Malouf meurt, laissant la littérature australienne en deuil

David Malouf, mort le 22 avril à 92 ans, occupait une place centrale dans la littérature australienne contemporaine. Romancier, poète, essayiste et librettiste, il a construit une œuvre ample, traversée par Brisbane, l’histoire coloniale et les grands récits fondateurs. De Johnno à Ransom, en passant par Remembering Babylon, son parcours mesurait l’influence mondiale acquise par les lettres australiennes.

24/04/2026, 11:29

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Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé

L’auteur de bande dessinée Jean-Benoît Meybeck, dit Meybeck, est mort en avril 2026 à l’âge de 53 ans, nous apprend le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs, dont il fut l’une des figures. Le natif de Grenoble laisse derrière lui une œuvre marquée par l’engagement, la transmission et une exigence intellectuelle constante, ainsi qu’un souvenir fort auprès de ses pairs.

24/04/2026, 11:14

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Une voix libre de la science-fiction s’éteint : Dominique Douay

L’écrivain de science-fiction Dominique Douay est mort le 19 avril 2026, à l’âge de 82 ans. Né le 16 mars 1944 à Romans-sur-Isère, il laisse derrière lui une œuvre singulière, marquée par les engagements politiques et les expérimentations formelles qui ont traversé la science-fiction française des années 1970 à aujourd’hui.

23/04/2026, 17:20

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Amazon officialise son entrepôt géant en Alsace, après cinq ans de recours

Amazon a officialisé, le 14 avril, la construction d’un nouveau centre de distribution à Ensisheim, dans le Haut-Rhin, au terme de plusieurs années de contestation et de recours. Le chantier a démarré la veille, pour une ouverture annoncée fin 2027. Le groupe promet un investissement de plus de 250 millions € et 2000 emplois en CDI.

23/04/2026, 14:34

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La Cour de justice de l'Union européenne distingue copie privée et accès hors ligne

Le 16 avril dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a publié un arrêt très attendu dans l'affaire C‑496/24, qui opposait deux organismes néerlandais aux constructeurs HP et Dell, ainsi qu'à l'organisation Stobi, qui représente les intérêts des sociétés qui s'acquittent de la taxe sur la copie privée. La CJUE a estimé que cette dernière n'était pas due dans le cas d'une copie pour lecture en continu hors ligne au sein d'un service de streaming.

23/04/2026, 12:19

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Pour la “liberté du monde du livre”, le PS veut une “puissance publique forte”

Le Parti socialiste (PS) n'a pas encore désigné son candidat pour l'élection présidentielle de 2027, mais avance déjà les grandes lignes de son programme. Ce mercredi 22 avril, la coordinatrice nationale à la refondation du projet de la formation politique, Chloé Ridel, a présenté quelques éléments à la presse. Et a notamment évoqué la « liberté du monde du livre » face à l'appétit des milliardaires.

23/04/2026, 11:23

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Libraires, éditeurs, auteurs : la filière du livre québécois réunie à Montréal pour son avenir

Le secteur du livre québécois s’apprête à se réunir à Montréal, le 29 avril, pour une nouvelle édition des Rencontres interprofessionnelles. Organisé par l’Association des libraires du Québec, l’événement mettra cette année l’accent sur la relève et les conditions nécessaires à la continuité du milieu.

23/04/2026, 11:22

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Ces nouvelles maisons d’édition qui redessinent le paysage indépendant

Rêves Étoilés, Prochain Chapitre, Yékri, La Dissidence, Solodolo ou encore Fresco : portées par des fondateurs aux parcours variés, ces maisons dessinent des projets très différents - fiction inclusive, non-fiction professionnelle, rééditions patrimoniales, essais critiques ou bande dessinée internationale. À travers leurs titres et leurs partis pris, elles racontent, chacune à leur manière, ce que signifie aujourd’hui faire de l’édition indépendante.

22/04/2026, 18:33

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Astrolabe : une nouvelle maison d’édition dédiée à la BD de genre

Une nouvelle structure éditoriale fait son entrée dans le paysage de la bande dessinée. Baptisée Astrolabe, elle se consacre aux récits de genre et entend s’ouvrir largement à la scène internationale. Son premier album, Pourpre-Sang de Léo Chérel, doit paraître le 7 mai.

22/04/2026, 17:40

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