Écrire avec une IA : au Japon, les prix s’adaptent

Le prix Hoshi Shinichi n’est pas un concours littéraire tout à fait comme les autres. Organisé par le groupe Nikkei, il porte le nom de Shinichi Hoshi (1926-1997), figure majeure du short short japonais (forme japonaise de micro-nouvelle popularisée par ce dernier), connu pour ses récits mêlant science-fiction, humour, satire sociale et chute finale.

Le prix revendique un terrain particulier : la « littérature à inspiration scientifique », fondée sur l’idée que l’imagination scientifique peut nourrir des récits capables de stimuler à la fois la littérature et la pensée du futur.

Pour sa 13e édition, le prix a reçu 2107 textes, dont 1923 dans la catégorie générale et 184 dans la catégorie junior. Le Grand Prix général a été attribué à La Tour du génome (Genome no tō) de Shamizui, tandis que trois autres œuvres ont été distinguées dans la même catégorie : Parallel Self Mediation Inc., Erinnerung et L’Indépendant corrélateur.

Un prix qui accepte l’IA depuis longtemps

La présence de textes produits avec ou par l’IA n’est pas une anomalie dans l’histoire du prix Hoshi Shinichi : elle est presque inscrite dans son ADN. Le règlement accepte explicitement les œuvres provenant d’« entités non humaines », à condition qu’un représentant humain puisse assurer les échanges avec l’organisation.

Le règlement de la 13e édition est même très détaillé sur l’usage de l’IA générative. Les candidats doivent respecter les conditions d’utilisation des outils employés, ne pas utiliser de modèle spécialisé entraîné sans autorisation sur un auteur ou une œuvre précise, ne pas injecter dans leurs prompts le nom d’un auteur ou d’une œuvre protégée, conserver les prompts et les textes générés, et déclarer l’usage de l’IA dans le formulaire de candidature.

Le texte précise aussi que les passages générés ne doivent pas être repris tels quels : ils doivent faire l’objet d’ajouts, de modifications et d’une contribution créative humaine.

Le prix prévoit en outre une sanction claire : si une œuvre ayant utilisé l’IA n’a pas déclaré cet usage, et que cela est découvert, le prix peut être retiré et le texte supprimé de la publication électronique des lauréats. Les œuvres finalistes ayant recours à l’IA peuvent aussi être examinées plus finement par l’organisation. En d’autres termes, face à l’usage croissant de ces outils, le prix a choisi d’en encadrer l’utilisation plutôt que de les exclure.

L’IA n’est plus seulement une curiosité

L’histoire remonte, en réalité, au moins à 2016, lorsque le projet japonais Kimagure Artificial Intelligence Project: Sakka desu no yo avait soumis des récits coécrits avec une IA au prix Hoshi Shinichi. L’un de ces textes avait passé le premier tour de sélection, sans atteindre la phase finale. À l’époque, l’événement avait été commenté comme une curiosité technologique, encore loin d’une véritable concurrence littéraire.

Dix ans plus tard, le rapport de force semble avoir changé. Nikkei indique que 491 des 2107 textes soumis à la 13e édition auraient déclaré un usage de l’IA, soit environ 23 % des candidatures. Surtout, les juges auraient reconnu leur difficulté à distinguer les textes humains des textes générés ou coécrits avec une IA.

Cette évolution tient à la nature même du format. Le short short et la fiction spéculative reposent souvent sur une idée forte, une situation paradoxale, un renversement final. Or les IA génératives sont particulièrement efficaces pour produire rapidement des variantes de scénarios, des structures narratives, des dialogues ou des fins alternatives. Dans ce cadre, l’auteur peut devenir moins un « écrivain au sens traditionnel » qu’un concepteur, un éditeur, un directeur de narration.

La question de l’« auteur »

Parmi les œuvres primées, Erinnerung de Rino Takinouchi offre un cas concret. L’autrice explique avoir écrit pour la première fois une fiction avec l’aide de l’IA et décrit ce dialogue avec l’outil comme une expérience plaisante. Son texte, distingué par le prix ULS Consulting, imagine un futur où l’humanité, la mémoire et la culture sont transportées par une entité spatiale en évolution. Elle a précisé avoir écrit pour la première fois un roman « avec l’aide de l’IA ».

Les commentaires du jury soulignent d’ailleurs l’ambition du texte. Plusieurs membres du jury évoquent un récit aux dimensions presque romanesques, plus proche d’une idée de long métrage ou de roman que d’un simple court récit.

Le vrai problème n’est donc pas seulement de savoir si l’IA peut produire un texte recevable, elle le peut déjà, comme l'avait souligné il y a peu, un certain Alain Damasio. La question est plutôt : qui est l’auteur d’un texte quand l’intrigue, les variantes, les formulations ou les corrections ont été partiellement générées par un système ?

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Le règlement du prix Hoshi Shinichi répond de manière pragmatique : l’IA peut intervenir, mais l’humain doit conserver une contribution créative identifiable. Les prompts, versions générées, corrections et choix éditoriaux doivent être conservés, précisément pour que le processus puisse être retracé.

Faut-il créer une catégorie « romans humains » ?

Nikkei évoque aussi une discussion autour d’une possible catégorie réservée aux œuvres écrites sans IA - une sorte de catégorie « création humaine ». Ici, c’est l’écriture sans assistance qui pourrait devenir un label distinctif...

Une telle séparation poserait toutefois plusieurs problèmes. D’abord, comment vérifier qu’aucune IA n’a été utilisée ? Les outils de détection sont imparfaits, les styles peuvent être imités, et les usages peuvent être très variés : correction grammaticale, recherche d’idées, restructuration d’un plan, génération de paragraphes, traduction, reformulation. Ensuite, où placer la limite ? Un correcteur automatique avancé est-il déjà de l’IA ? Un outil de résumé ? Une aide à la documentation ?

La question n’est donc pas simplement morale. Elle est technique, juridique et éditoriale. Plus l’IA devient ordinaire dans les outils d’écriture, plus la frontière entre « texte humain » et « texte assisté » devient difficile à tracer.

Au Japon, l’IA comme outil, pas seulement comme menace

Le cas du prix Hoshi Shinichi s’inscrit dans un rapport japonais à l’IA créative plus ancien. Le manga, en particulier, sert déjà de terrain d’expérimentation. En 2023, Tezuka Productions a par exemple relancé Black Jack, quarante ans après la fin de la série d’Osamu Tezuka : GPT-4 intervenait sur le scénario, Stable Diffusion sur la partie graphique, sous la supervision de Macoto Tezka, fils du mangaka, et du chercheur Satoshi Kurihara, spécialiste de l’IA à l’université Keio.

L’initiative était pensée comme une continuation contrôlée d’un patrimoine, l’équipe affirmant s’appuyer sur l’œuvre de Tezuka elle-même pour limiter les risques de polémique sur le droit d’auteur.

Ce n’était pas une première : dès 2020, Tezuka Productions avait publié Paidon, autre manga conçu avec l’aide de l’IA, après analyse de 65 œuvres d’Osamu Tezuka. Le résultat avait encore nécessité une forte intervention humaine, mais il installait déjà l’idée d’une collaboration entre machine, héritiers, éditeurs et chercheurs, plutôt que celle d’un remplacement pur et simple du créateur.

L’exemple de Rootport va plus loin. En 2023, son manga Cyberpunk: Peach John a été présenté comme l’un des premiers mangas japonais entièrement illustrés par IA : l’auteur, qui ne dessinait pas lui-même, a utilisé Midjourney pour générer les images, tout en construisant l’intrigue et les dialogues. L’ouvrage, d’une centaine de pages, aurait été réalisé en six semaines, là où une production traditionnelle aurait exigé beaucoup plus de temps.

Une vision pragmatique de l’IA

Le gouvernement japonais lui-même formule le sujet en termes de potentiel et d’ajustement : Yohei Sadoshima, alors membre du Conseil stratégique sur l’IA et ancien éditeur de manga, estimait que l’IA « ne contient que du potentiel » et que l’enjeu est de savoir l’utiliser et la régler finement pour produire des formes de divertissement attractives. Le texte présente l’IA comme un outil susceptible d’élargir le nombre de créateurs, tout en appelant à des règles internationales.

Mais cette ouverture ne signifie pas absence de conflit. Les professionnels japonais du manga débattent vivement de ces usages : l’IA promet une démocratisation de l’image, mais suscite aussi des inquiétudes sur la valeur du travail artistique, l’emploi des dessinateurs et le droit d’auteur. Le média Nippon.com relevait ainsi que certains éditeurs demandaient déjà officieusement à des contributeurs de ne pas utiliser de générateurs d’images, tandis que de simples soupçons d’usage de l’IA pouvaient déclencher de violentes attaques en ligne.

Le cadre juridique japonais accompagne cette ambivalence. L’Agence japonaise des affaires culturelles distingue l’entraînement des modèles, la génération des contenus et la protection éventuelle des œuvres produites par IA. L’article 30-4 de la loi japonaise autorise assez largement l’exploitation d’œuvres pour l’analyse de données ou l’entraînement, tant que l’usage ne consiste pas à « apprécier » l’œuvre elle-même ; mais cette souplesse n’est pas absolue, notamment si les intérêts des ayants droit sont déraisonnablement atteints.

Une menace pour les jurys ?

Les jurys littéraires sont directement touchés par cette mutation. Si les textes générés ou assistés se multiplient, le travail de présélection peut devenir beaucoup plus lourd. Le problème n’est pas seulement la qualité : c’est le volume. Une personne peut désormais produire, tester et soumettre plus rapidement plusieurs versions d’une fiction, là où l’écriture traditionnelle limitait naturellement le nombre de textes aboutis.

Nikkei rapporte que cette explosion potentielle inquiète les jurés et les organisateurs. Le risque est double : d’un côté, une saturation des concours ; de l’autre, une défiance envers les textes, soupçonnés d’avoir été produits par des machines même lorsqu’ils ne l’ont pas été.

Le règlement du prix Hoshi Shinichi tente de répondre à cette difficulté en limitant la 13e édition à une œuvre par personne et par catégorie.

Il y a enfin une ironie littéraire dans cette affaire. Shinichi Hoshi a construit une œuvre obsédée par les machines, les automatismes, les sociétés absurdes, les inventions qui échappent à leurs créateurs. Que son prix devienne l’un des lieux où se teste la frontière entre écrivain humain et machine écrivante paraît presque logique.

D'autres cas

En Chine, le seuil avait déjà été franchi. The Land of Machine Memories (ou Le Pays des souvenirs), texte de science-fiction généré par IA sous la direction de Shen Yang, professeur à l’université Tsinghua, a reçu un deuxième prix dans un concours organisé par la Jiangsu Science Writers Association.

D’après China Daily et plusieurs sources concordantes, le titre, le texte, les illustrations et même le nom de plume avaient été produits par IA, à partir d’un processus fondé sur 66 prompts successifs, aboutissant à un récit d’environ 6000 caractères après plusieurs itérations.

Trois des six jurés avaient voté pour le texte, alors qu’un seul avait identifié son origine artificielle. Shen Yang y voit un moment charnière : « C’est la première fois qu’une IA remporte un prix littéraire dans l’histoire de la littérature et de l’intelligence artificielle. »

Autre cas emblématique : Rie Kudan, lauréate du prix Akutagawa en 2024 pour Tokyo-to Dojo-to (Tokyo Sympathy Tower), a reconnu avoir utilisé ChatGPT dans son roman. L’autrice a expliqué qu’environ 5 % du texte reprenait directement des phrases générées par IA, dans un livre qui interroge lui-même la place de l’intelligence artificielle dans la société.

Un recueil de poésie a cette fois été exclu des Ockham New Zealand Book Awards après l’intégration de trois poèmes comportant des vers générés par IA. L’autrice, Jiaqiao Liu, revendique pourtant un usage limité, relevant du collage et de la réécriture plutôt que d’une délégation de l’écriture. Le prix avait déjà été confronté à une polémique sur des couvertures générées par IA, finalement autorisées après modification du règlement. En revanche, les textes produits avec IA restent strictement interdits, même partiellement.

Quid de la France ?

En France, certains concours littéraires ont déjà choisi une ligne beaucoup plus restrictive. Le 56e Concours littéraire international d’Arts et Lettres de France, section nouvelle 2025, indique ainsi que, « pour des raisons éthiques évidentes », l’utilisation d’un logiciel d’intelligence artificielle est « strictement interdite », quel que soit l’outil employé. Le formulaire prévoit même une déclaration par laquelle le candidat affirme ne pas avoir utilisé de logiciel d’IA.

Le Prix Monique Truquet, concours de nouvelles réservé aux personnes francophones déficientes visuelles, interdit, par exemple, lui aussi l’IA « sous quelque forme que ce soit » pour toutes les parties de l’œuvre, du titre aux dialogues, sous peine d’exclusion.

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Les grands prix littéraires français ne semblent, généralement, pas encore avoir inscrit publiquement l’usage de l’IA dans leurs règlements. Les conditions affichées par le Goncourt portent sur la langue, l’édition et la diffusion en librairie, tandis que le Renaudot, le Femina ou le Médicis ne font pas apparaître d’interdiction explicite de l’intelligence artificielle.

Le sujet reste largement traité en amont, par les éditeurs, les auteurs et les pratiques de transparence, plus que par les règlements des grands prix eux-mêmes.

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Par Hocine Bouhadjera

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