Pourquoi Dirty dancing est devenu un film culte ?

Dans cet essai, Andrea Warner s’attache à comprendre pourquoi Dirty Dancing, sorti en 1987, a connu un succès aussi durable. Loin de se limiter à une romance estivale ou à ses scènes devenues emblématiques, le film s’inscrit dans un contexte plus large, abordant des questions sensibles comme l’avortement alors illégal aux États-Unis. Cette dimension, souvent éclipsée par l’imaginaire romantique du film, en constitue pourtant un élément central.

L’autrice analyse également la manière dont le film représente la danse, non seulement comme une pratique artistique mais aussi comme un moyen d’expression du désir, des rapports sociaux et de l’émancipation. À travers ses personnages et sa narration, Dirty Dancing propose une réflexion sur l’autonomie, l’amitié et les choix de vie, ce qui explique en partie son impact sur plusieurs générations de spectatrices.

Les éditions Hors d’atteinte vous proposent un extrait en avant-première :

Andrea Warner est autrice et journaliste, spécialisée dans la culture pop. Elle a publié plusieurs ouvrages consacrés à des œuvres marquantes et travaille aussi comme productrice et scénariste. Elle coanime par ailleurs un podcast féministe hebdomadaire. Elle vit et travaille à Vancouver.

Par Clotilde Martin

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