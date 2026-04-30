Qui ont été les premiers millionnaires du Loto ?

Suzanne, originaire du Nord et portée par des aspirations romantiques, rencontre Juan, un ouvrier espagnol engagé politiquement, durant l’été 1975. Leur relation s’inscrit d’abord dans une promesse d’avenir heureux, mais la réalité sociale les rattrape rapidement. Installés à Paris comme concierges, ils vivent modestement et affrontent les difficultés quotidiennes. Leur équilibre fragile est bouleversé lorsqu’ils remportent le premier gros lot du Loto.

Ce passage soudain à la richesse transforme profondément leur existence, les confrontant à des tensions nouvelles, à des changements de regard et à une remise en question de leurs repères. Le roman s’inscrit dans le contexte des années 1970 et met en scène une trajectoire intime traversée par des interrogations plus larges sur la condition sociale, les rapports humains et la notion de bonheur.

Les éditions Les Presses de la Cité vous proposent un extrait en avant-première :

Catherine Siguret est écrivaine, scénariste et journaliste. Elle a signé plusieurs essais et romans, tout en collaborant à des récits portés par des témoins issus de divers horizons. Son travail s’inscrit à la croisée de la fiction et du réel, avec une attention portée aux parcours individuels. Les Amants du Loto constitue son troisième ouvrage publié aux Presses de la Cité.

Par Clotilde Martin

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