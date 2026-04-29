Une dérive lucide entre Bruxelles et Paris

Eric Neirynck a fait paraître ce nouveau livre à la rentrée 2025. On peut le lire comme un court récit ou une longue nouvelle : le lecteur y retrouvera les uppercuts légendaires des précédents ouvrages, arborant cette même langue âpre et crue.
Le 29/04/2026 à 12:53 par Laurence Biava
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
29/04/2026 à 12:53
0
Commentaires
0
Partages
Ce sont 86 pages incisives mêlant -à priori- plus de réalité que de fiction. Ma folie ordinaire raconte une déshérence qui va mener le protagoniste de Bruxelles à Paris. Entrecoupé de rencontres dans « l’espoir de saisir enfin le bonheur qu’il pense mériter », l’histoire narre quelques péripéties de tranches de vie pas si ordinaires.
La rencontre avec une psychologue aussi singulière que déconcertante et les échanges développés entre les deux personnages font partie des temps forts de ce texte maîtrisé et bien ficelé. Neirynck raconte les moments d’intimité qui fusent de ces rendez-vous professionnels autant que personnels, qui l’aident à vivre et à se consumer
Analysant son désœuvrement avec une remarquable et non moins cruelle lucidité, l’auteur raconte ces tranches de vie resserrées dans des chapitres courts aux titres tout aussi brefs. On dirait des témoignages ponctuels et avortés de la quête existentielle qu’il mène sans relâche. En coup de vent ; Sans s’attarder.
La profondeur jaillit toujours où l’on ne s’attend pas, soulignant paradoxalement la légèreté du style de Neirynck, et son recours à des phrases simples et déliées qui ne supportent aucune aspérité. Comme toujours, il y a peu de personnages – des femmes, surtout -, ce qui engendre des superpositions intéressantes de récits. Un tiroir littéraire en chasse un autre, et ces subtilités narratives font tout l’attrait de Ma folie ordinaire dont la mélancolie est un des points forts. Celle-ci ajoute à l’ambiguïté du livre, dévoilant ainsi les jeux de miroirs et de dédoublement.
C’est peut-être là qu’est assurément le prix à payer d’une course vaine au bonheur : les redditions, les refus, les obstacles dans une savante accumulation parcourent inlassablement les pages de ce récit désespéré dans l’âme.
Je fus très sensible aux tournures extraordinaires de cette histoire qui est toujours à la limite de la descente aux enfers et qui entremêle les failles et les doutes de l’existence. On connait la prédilection de Neirynck pour une littérature déchirée et râpeuse (Céline, Bukowski) et poétique (Rimbaud) jusqu’à cette solitude qui semble lui coller aux basques.
Ce roman juste est bouleversant, il permet de ressentir l’âme des êtres rejetés, qui pleurent leur jeunesse perdue, qui semblent s’enfoncer dans un puits sans fond, qui s’épanchent dans des aventures sans avenir. C’est le point d’orgue de cette quête de tendresse encore et toujours, qui ne sait visiblement plus comment s’exprimer.
J’ai bien aimé cet ouvrage émouvant et éperdu. C’est un beau texte confidentiel évolutif et impudique qui laisse le lecteur avec le cœur serré et crie immédiatement « La vie ».
Une jolie réussite.
Six longs mois ont passé depuis mon dernier rendez-vous chez ma psychiatre. Rendez-vous qui s’était transformé en pugilat. Six mois pendant lesquels je suis resté enfermé à tenter de comprendre qui était cette femme. Cette créature différente qui, un temps, m’avait redonné un semblant d’espoir et d’amour physique et psychique. Pourquoi le destin l’avait mise sur mon chemin ? Oui, je sais, c’est con, mais quand je suis mal je crois à ce genre de conneries comme le destin. Six mois aussi à combattre mes addictions qui me rendaient de plus en, plus fou aux yeux des autres.
Ce n’est que la semaine passée, lors de recherches sur le web, que j’ai compris qui elle était vraiment, mais surtout qu’elle n’était pas n’importe quel psy. Elle s’appelait Anna Vlence et avait été une des pionnières de la thérapie par le sexe. Elle avait rédigé toute une théorie sur les bienfaits de l’activité sexuelle dans le traitement des dépressions. Son essai Thérapie et sexe se basait sur les hormones dégagées pendant l’acte sexuel qui, d’après ses études, agissaient mieux que n’importe quel traitement médicamenteux.
DOSSIER - Désavoué par l'éditeur Albin Michel : le cas Éric Zemmour
Par Laurence Biava
Contact : laurence.biava@cegetel.net
Paru le 11/09/2025
Editions F Deville
6,80 €
Plus d'articles sur le même thème
Elle le connaissait. Pire, elle l’aimait. Et elle pensait – naïvement, pourra-t-on dire – qu’il l’aimait en retour, pour de vrai, pleinement. Qu’il la respectait. Que 2 ans de relation, c’était un gage de confiance. Pourtant, il l’a violée. Pendant 5 mois. Oscillant entre douceur et violence, il a profité d’elle, de son corps comme « un putain de buffet », de son incapacité à dire non. Et aujourd’hui, des années après les faits ? Le temps est venu : « je nettoie mon linge sale en public ».
29/04/2026, 08:30
Les très belles aquarelles de Patrick Prugne viennent revisiter le western et éclairer un sinistre fait historique des guerres américaines : le massacre de Sand Creek, en 1864 dans le Colorado. Cheyenne aux éditions Daniel Maghen, paru le 22 avril.
28/04/2026, 12:15
Karen vit à New-York et doit prochainement sortir un livre sur sa vie avec un serial killer qu’elle a dénoncé à la police voici dix ans. Mais à la veille de la sortie de cette biographie, une jeune fille est enlevée avec les mêmes pratiques qu’utilisait Aaron, qui est en prison depuis sa condamnation. Elle accepte de revenir sur les lieux de sa jeunesse afin d’aider la police, épaulée par une influenceuse, Émilia, qui est la seule victime qui a pu s’échapper des griffes de celui que la presse avait surnommé : Bagman.
28/04/2026, 11:21
Voici un livre écrit sous la direction de Zoé Angelis et Pierre Bayard qui va sérieusement ébranler tout ce que vous pensiez évident concernant Œdipe, Antigone, Thésée, Orphée et bien d’autres. Dans Cold cases en Grèce antique, publié par les CNRS Éditions, onze contributrices et contributeurs rouvrent des affaires que l’on croyait closes depuis des millénaires. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leurs conclusions ont de quoi faire vaciller quelques certitudes bien installées.
27/04/2026, 18:18
En août 1981, Tiburce Legendre assassine brutalement un couple sans mobile apparent. L'inspecteur Marceau Rumigni est missionné pour identifier et arrêter le meurtrier. Commence alors une traque haletante, entre démons, mensonges, histoires d'amour, où on comprend combien un homme peut en cacher un autre, et avoir plusieurs visages.
27/04/2026, 12:19
« Ce ne sont pas des biographies d’écrivaines et d’écrivains que je propose ici, ni même des portraits-souvenirs, mais ce que j’ai pu comprendre de leur personne et de leur œuvre à travers un commerce suivi. Pas de vivants dans cette galerie. »
27/04/2026, 10:49
Et si on vous disait qu’il existait, caché dans un recoin de notre monde, une université proposant une formation dont vous n’avez jamais entendu parler ? Une formation qui sort complètement du scope habituel : entre les murs de Noisulli, les cours magistraux qui vous attendent s’articulent exclusivement autour des rêves, de leur compréhension, voire de leur maîtrise… Ici, la dimension onirique, réservée à quelques personnes talentueuses, s’ouvre à vous !
27/04/2026, 09:40
Cette livraison de Books choisit le détour des livres pour saisir des tensions très actuelles : la mémoire impériale, l’autoritarisme numérique, le pouvoir personnel, la violence politique et les mythes identitaires.
26/04/2026, 11:01
Pour combattre une injustice, il faut compter sur le temps et la détermination, mais aussi avec une forme de solidarité des victimes pour que les générations à venir puissent enfin s’en émanciper. Irlande, années 80, le patriarcat coule de beaux jours, sûr de sa légitimité et de sa force. Les silencieuses d'Anna McPartlin traduit par Valérie Le Plouhinec (Éditions Le Cherche Midi).
24/04/2026, 16:41
Comment l’enquête menée sur un père — né à Berlin, rebaptisé en Israël, passé par les services de renseignement — se transforme en roman familial ? Entre langue, filiation, mémoire juive et Nakba, Dory Manor montre comment les conflits du présent traversent les corps, les noms et les silences. Avec une rare intensité.
23/04/2026, 10:19
Charles XII était un roi toujours en guerre, mais il a vécu un an de plus que Mozart. L’historien Éric Schnakenbourg donne au lecteur français ce qui manquait depuis une éternité : une véritable biographie de ce souverain entré si vite dans la légende d’un autre guerrier, Voltaire, qui le tenait pour « l’homme le plus extraordinaire peut-être qui ait jamais été sur la terre ».
22/04/2026, 18:44
Laurence Nobécourt, dans ce dernier livre, se penche sur son ascendance et tente d’éluder avec force et détails les éléments qui expliquent la violence que trois sœurs - les deux sœurs aînées de l’auteur et l’auteur elle-même - ont vécue. Au cœur du livre, l’histoire d’une succession houleuse et tragique après la mort des parents et trois sœurs blessées qui doivent s’accorder sur un partage : Stella, l’aînée "préférée du père", Petra, et celle qui se nomme elle-même La Petite sauvage. Les deux aînées rejettent la petite dernière.
22/04/2026, 09:00
À l’occasion de l’exposition Michel-Ange – Rodin. Corps vivants, présentée au musée du Louvre jusqu’au 20 juillet, plusieurs ouvrages paraissent et offrent autant de portes d’entrée dans ce dialogue entre les deux maîtres. Essai, catalogue, bande dessinée ou réédition : chacun éclaire à sa manière ce face-à-face à quatre siècles de distance. Tour d’horizon.
21/04/2026, 17:55
Anglestume. Arcadia Meade, connue sous le nom de Cady, 78 ans, est à la retraite. Avant, elle voguait sur la Nysis, qu’il pleuve ou qu’il vente. Appelée par les rivages au loin, elle n’a jamais pu résister à l’appel de la mer et à cet air chargé de sel et de danger… Pourtant, il a fallu se faire une raison. L’âge, vous savez. Alors elle passe ses journée à boire, à fumer des roulées et à récupérer de quoi manger à droite, à gauche.
21/04/2026, 12:08
C’est un livre brûlant et passionnant qui raconte un réalisme âpre et totalement méconnu, et dit à voix haute ce que tout le monde pense tout bas mais n’ose écrire, détailler. C’est un livre bienvenu de la part de Maître Dosé, avocate pénaliste parisienne connue et reconnue. Une voix forte et nécessaire : La violence faite aux autres (Sonneur).
21/04/2026, 12:00
Il y a les romans noirs. Il y a les romans gris. La Tentation des combles (éditions Fables fertiles, avril 2026), de Dominique Boudou, en est un, comme le disent les yeux de Catherine vus par ceux du narrateur, qui s’y perd. Défaite, changeante, opaque, sa teinte est indécise, en quête d’une vérité finale qui se dérobe.
21/04/2026, 10:40
Loin du simple récit de super-héros, Supergirl: Woman of Tomorrow (trad. Jérôme Wicky) transforme Kara Zor-El en figure traversée par le deuil, la violence et l’altérité. Tom King confie la narration à Ruthye, jeune fille en quête de vengeance, tandis que Bilquis Evely et Matheus Lopes bâtissent un cosmos somptueux, instable, où couleur et silence guident le sens.
20/04/2026, 15:21
L’actualité à la lumière des livres. Des milliards de galaxies qui s’éloignent, un vieux débat américain ravivé par le Proche-Orient, une invasion britannique oubliée, le journal intime d’un grand diariste anglais et les mystères du microchimérisme : la sélection de la semaine traverse cosmologie, géopolitique, roman historique, édition et biologie.
18/04/2026, 10:13
Paru le 16 avril 2026, Antonin Artaud et Jacques Latrémolière, la relation insolite entre un patient et son psychiatre (éd. L’Harmattan) s’inscrit dans la continuité du travail solide et exigeant que Patrick-Albert Pognant consacre à Artaud depuis plusieurs années. J’avais découvert cet auteur à travers son précédent ouvrage, Antonin Artaud, la mise en échec de la médecine, qui m’avait profondément marqué à l’époque où je rédigeais mon propre livre, Artaud le Martaud : asiles, drogue, électrochocs. Par Ilios Chailly.
17/04/2026, 16:41
Et si l’histoire italienne se lisait dans une assiette de pâtes ? Federico Tavola mêle souvenirs siciliens, scènes de voyage, histoire du fascisme, folklore régional et mythologies culinaires pour défendre une thèse simple : en Italie, la cuisine tient lieu de langue commune. Un essai-mémoire ample et charnel, où la pasta devient à la fois affaire de goût, de transmission familiale, d’éducation sentimentale et de résistance politique.
16/04/2026, 14:26
Trop souvent, les romans dits sociétaux parlent de la France périphérique, celle des banlieues éloignées où abondent les clichés des « pavillons jardins avec des trampolines ». Mais on parle peu de la France rurale et de ses combats au quotidien pour continuer à compter parmi les autres.
15/04/2026, 09:00
Le bien nommé Breyten Breytenbach a payé le prix de l'insoumission : un opposant à l’apartheid, un homme d’exil, un prisonnier politique, un écrivain interdit de séjour dans son propre pays. Il fut cet Afrikaner qui tourna le dos au confort tribal, fonda un mouvement clandestin, fut arrêté en 1975, condamné à neuf ans de prison, vingt-deux mois à l'isolement.
14/04/2026, 18:22
Pas facile pour Marlon, lycéen en terminale dans un trou paumé du Poitou, de porter le prénom d’un acteur américain, symbole de la virilité, quand on dessine des garçons nus et qu’on est amoureux de Samir, l’énigmatique et désirable pion du lycée.
14/04/2026, 14:35
Rescapé de la rentrée 2025, ce premier roman est un gros coup de cœur et une totale immersion dans la vie pluvieuse des éleveurs de moutons de Cumbrie. Du nature-writing comme on en fait trop rarement, du rural et du social à la Ken Loach.
14/04/2026, 09:00
Des origines familiales au Pendjab aux luttes contre la guerre, Tariq Ali compose un livre de mémoire politique qui traverse 1943-2024 sans se réfugier dans la légende personnelle. Ces pages montrent comment une vie militante, littéraire et intellectuelle épouse les secousses du siècle : espionnage, révolutions, défaites de la gauche, triomphe néolibéral et refus constant des accommodements.
13/04/2026, 15:03
Avec La Sorcière rouge. Tome 1 : La dernière porte, Steve Orlando et Sara Pichelli relancent Wanda Maximoff par un geste fort : faire d’elle non plus une menace à contenir, mais un recours pour les êtres sans issue. Ce premier arc, nourri d’action, de magie et d’intime, replace la quasi-omnipotente Sorcière rouge (Scarlet Witch en VO) au centre d’un récit où la puissance féminine s’écrit du côté de la compassion et de la réparation.
13/04/2026, 11:21
Ce onzième livre de Marie-Hélène Lafon est exceptionnel (et nous l'avions déjà dit, mais cédons au plaisir de le répéter) : il est expérimental à l’image de son titre elliptique. Le livre, construit par ellipses, laisse la possibilité au lecteur de s’y mirer totalement, de se faire ses propres fictions. De laisser son imaginaire vagabonder sans jamais s’épuiser.
13/04/2026, 07:00
Entre sciences, histoire, société et fiction, la Booksletter de la semaine compose un panorama intellectuel dense, où chaque ouvrage éclaire une tension contemporaine. Du planétarium d’Eise Eisinga aux bombardements de Tokyo, des couvents baroques aux conflits de garde d’enfants, ces lectures interrogent les structures politiques, culturelles et sociales qui façonnent nos représentations, nos savoirs et nos héritages collectifs.
11/04/2026, 09:56
À Sainte-Cécile-du-Cayrou, Lucette Routaboul n’a presque jamais quitté son territoire. Pourtant, sa vie traverse les guerres, l’exode rural, la modernisation agricole, l’Europe, le numérique et jusqu’à ChatGPT. Jean-Robert Jouanny tire de cette trajectoire une microhistoire ample et précise, où une femme, une ferme et une commune deviennent le miroir inattendu d’un siècle entier.
10/04/2026, 11:12
Le nouveau livre de Fabrice Gaignault est un chef-d’œuvre. Un livre raconte le livre de Roger Vercel Remorques qui a accompagné Primo Levi au camp d’Auschwitz. Chez Gaignault qui a un très bel itinéraire d’écrivian, on sent et on sait un amour intarissable des mots et de la littérature : et c’est ce que Un livre ne cesse de confirmer au travers du prisme des figures de Levi et de Vercel.
10/04/2026, 09:54
« Il y a deux genres de profs, les profs à sacoches à bout de bras et les profs à sacoches sous le bras, ce ne sont pas les mêmes. Et puis : une invasion de profs avec des sacs à dos. » Dominique Fabre brosse le portrait de l’Éducation nationale à travers des histoires de profs, d’élèves, de parents d’élèves, de proviseurs et d’inspecteurs d’académie comme on passerait des diapos au retour de vacances.
09/04/2026, 17:19
Antoine Sénanque raconte l’histoire d’une humanité. En pleine guerre froide, dans un désert de glace, voici la Kolyma, camp de travaux forcés. Pourquoi avoir choisi la Kolyma ? Il fallait tisser une grande histoire d’amour. Tous les protagonistes sont des personnages de combattants, c’est ce qu’il fallait pour retrouver ce souvenir de la Kolyma. C’est ce qu’il fallait pour tisser une grande histoire d’amour.
07/04/2026, 09:55
Autres articles de la rubrique Livres
Comment une femme décide-t-elle de ne pas avoir d’enfant ? Alors qu'elle est travaillée par des rêves de bébé, une thérapie hésitante et les soins donnés à sa grand-mère en EHPAD. Camille Hazoumé déplace la question maternelle vers la vieillesse, le couple et la peur du regret, avec une voix drôle, crue, parfois féroce, qui refuse les réponses toutes faites. Ni manifeste ni confession, elle sonde un manque choisi et ses vertiges.
29/04/2026, 10:19
Marie Capron transforme un cri en machine à suspense et change l’enquête de Priya Dharmesh en plongée dans les usages politiques de la colère. Entre RageTime, mémoire des pensionnats autochtones, manipulation sonore et tensions familiales, le roman fait du cri une matière criminelle, intime et historique. Un polar sous pression, où l’humour de la série se heurte à la violence des voix confisquées, jusqu’à interroger ce qu’une époque accepte d’entendre.
29/04/2026, 10:15
Avec Voyages extraordinaires au Muséum national d’histoire naturelle, Nicolas Gilsoul et Jacques Cuisin ouvrent les portes des réserves du Jardin des Plantes. Entre récit d’exploration, cabinet de curiosités et méditation sur l’extinction, le livre transforme les coulisses du Muséum en aventure sensible, drôle et inquiète, où chaque spécimen raconte aussi notre rapport au vivant, à la science et aux traces que nous choisissons de préserver.
29/04/2026, 10:11
Le mal du pays, de Colin Barrett, publié aux éditions Rivages et disponible en librairie le 6 mai 2026, réunit une série de nouvelles situées dans l’ouest de l’Irlande, où des existences fragiles et heurtées se déploient entre violence ordinaire et élans d’humanité. Traduit de l’anglais (Irlande) par Zacharie Boissau et révisé par Charles Bonnot.
29/04/2026, 07:30
Taylor Jenkins Reid signe avec Le retour de Carrie Soto, parution le 5 mai 2026 aux éditions Charleston, un roman centré sur une ancienne championne de tennis prête à revenir sur le circuit pour défendre son héritage, face à une nouvelle génération qui menace ses records. Traduit de l'anglais par Typhaine Ducellier.
29/04/2026, 07:00
Lena Situations. Grandir, créer, tenir bon, de Carole Coatsaliou, paraît aux éditions Hugo Publishing le 6 mai 2026 et retrace, en une phrase, le parcours d’une créatrice de contenus devenue figure majeure des réseaux sociaux, entre débuts intimes, expérimentations et construction progressive d’une audience fidèle.
29/04/2026, 06:21
Avec La Fabrique du mal, Angélina Delcroix signe un thriller tendu autour d’Oscan, adolescent marseillais happé par l’argent facile, les écrans et les silences adultes. Entre prévention spécialisée, enquête criminelle et analyse psychologique, le roman suit une violence qui s’organise par étapes, jusqu’à transformer les failles intimes en engrenage collectif.
28/04/2026, 16:06
Une démocratie peut-elle se passer d’un espace d’information commun, indépendant des intérêts commerciaux et des pressions politiques ? Alors que les plateformes numériques fragmentent le débat public et que des forces politiques font du démantèlement de l’audiovisuel public un objectif assumé, Nathalie Sonnac pose la question, et y répond sans détour.
28/04/2026, 09:00
Condamnations de Nicolas Sarkozy, inéligibilité de Marine Le Pen, drame de Philippine, affaire Sarah Halimi : chaque mois ou presque, la justice française se retrouve au coeur d’une tempête. On l’accuse d’en faire trop, de se substituer au politique, de juger sans rendre de comptes. On l’accuse aussi de ne pas en faire assez, de laisser des récidivistes en liberté, de protéger ses pairs plutôt que les citoyens. Les juges ont-ils vraiment tous les droits ? Béatrice Brugère, magistrate, répond de l’intérieur.
28/04/2026, 08:00
Suicides d’enfants victimes de violences, manque de moyens alloués à la recherche et à la justice malgré un « volontarisme politique » affiché… Steffy Alexandrian alerte sur la faillite grandissante de la protection de l’enfance.
28/04/2026, 07:00
Publié aux Éditions Rivages et attendu en librairie le 6 mai 2026, Éloge des cocktails de Léo Henry propose une exploration du cocktail bien au-delà du simple mélange de boissons, en abordant cette pratique comme un phénomène culturel et social complexe.
27/04/2026, 07:45
Il y a les Ensablés que nous connaissons bien, cohorte d’auteurs jouets du ressac des modes et de la gloire. Il y a les Oubliés, perdus au fond des mers. Et il y a aussi quelques miraculés sauvés des eaux. Rachilde est de ceux-là. Célèbre et célébrée en son temps, cette grande scandaleuse aurait fini par disparaitre complétement de l’histoire littéraire qui ne retient guère que George Sand comme grande figure féminine pour la littérature au XIXème et Germaine de Staël pour la pensée, si quelques universitaires et éditeurs ne s’étaient acharnés à la faire reconnaître. Par Denis Gombert
26/04/2026, 09:00
L’autrice de polar Angelina Delcroix publie un nouveau roman intitulé La fabrique du mal, après le succès commercial de Mémoires d’un expert psychiatre. Son précédent roman, Mémoires d'un expert psychiatre, s’est écoulé à plus de 300.000 exemplaires et s’est imposé comme la meilleure vente d’un polar français en 2025, tous formats confondus.
26/04/2026, 06:30
Au fond du lac, de Jacopo de Michelis, traduit de l’italien par Anatole Pons-Reumaux et publié chez HarperCollins le 20 mai 2026, est un thriller qui explore la mémoire enfouie d’une île italienne où un meurtre ravive des secrets liés à la Seconde Guerre mondiale.
25/04/2026, 08:17
À deux pas du paradis, de James Frey, traduit de l’anglais (États-Unis) par Diniz Galhos, paraît chez Flammarion le 6 mai : dans une petite ville aisée du Connecticut, deux amies en quête de sensations fortes font vaciller l’équilibre d’un entre-soi privilégié, jusqu’à ce qu’une nuit de transgression bascule en drame.
25/04/2026, 07:01
Le top 10 de cette semaine connaît très peu de changements par rapport à la précédente. Les trois premières places du podium restent inchangées : Fred Vargas, Eiichirō Oda (One Piece) et Valérie Perrin conservent leurs médailles.
24/04/2026, 11:54
Marilyn et Ella, d’Eliza Knight et Denny S. Bryce, paraît chez HarperCollins le 13 mai 2026 et revient sur la rencontre et l’amitié inattendue entre deux icônes du XXe siècle, la chanteuse Ella Fitzgerald et l’actrice Marilyn Monroe, dans un récit qui explore leur lutte commune pour s’imposer dans un univers dominé par les hommes. Une traduction de Carole Delporte.
24/04/2026, 08:13
Murielle Szac publie Laokratia aux éditions Collas, en librairie le 7 mai : un roman qui plonge dans les débuts de la guerre civile grecque à travers le destin d’une adolescente emportée dans la violence politique et les idéaux de justice.
24/04/2026, 07:45
Ma sœur chasseresse, de Philippe Arseneault, paraîtra le 5 mai 2026 chez Québec Amérique. Dans ce deuxième roman, l’auteur suit un écrivain québécois revenu temporairement au pays, où la promotion d’un livre qu’il juge lui-même médiocre fait surgir un malaise plus profond autour de l’identité, de la mémoire et du rapport à l’histoire.
23/04/2026, 08:26
Avec D’autres chants, de Jacek Dukaj, traduit du polonais par Charles Zaremba, les Éditions Rivages publient le 6 mai un roman situé à la croisée de la science-fiction, du fantastique et de l’uchronie, dans une autre Europe où la réalité obéit aux conceptions aristotéliciennes de la Forme et de la Matière.
23/04/2026, 06:50
Voici un roman de voix, de réminiscences et de fractures intimes où se mêlent famille, désir, pauvreté et clandestinité politique. La phrase, longue et sinueuse, épouse le désordre des consciences sans jamais perdre sa force. Un livre exigeant, parfois âpre, mais d’une intensité rare, qui transforme la mémoire en expérience de lecture.
22/04/2026, 16:01
C'est moins une rébellion abstraite contre la religion qu’une enfance saisie par l’injonction, la honte et le désir de fuite. Porté par une voix insolente, drôle et blessée, le roman suit Sato dans son refus de devenir l’« enfant pieux » qu’on exige de lui, jusqu’à faire de cette résistance intime une matière romanesque d’une intensité rare.
22/04/2026, 15:51
Pedro Gunnlaugur Garcia peint une fresque géographiquement hors norme qui traverse l’Italie, le Vietnam, l’Amérique et un futur abîmé. D’une génération à l’autre, guerres, exils, croyances et malentendus composent un récit où le grotesque voisine avec le chagrin. Un roman ample, mobile et tendu, qui fait de l’héritage moins un refuge qu’une matière instable, parfois toxique.
22/04/2026, 15:37
Le codicille des ombres, d’Olivier Sebban, paraît aux éditions Rivages et propose un récit ancré dans la peste de Marseille de 1720, où deux trajectoires humaines, marquées par la fuite, l’exil et la perte, interrogent la possibilité de survivre et de trouver une forme de lumière au cœur du désastre.
22/04/2026, 08:53
C’est au cœur de l’été. Le fils devenu Kathy vient d’être incinéré. La mère, le père et le fils cadet - le petit frère âgé de trente ans - se retrouvent dans la maison familiale qu’ils n’habitent plus depuis plusieurs années. Kathy est avec eux. Aucun ne perçoit sa présence. La mère, la dernière qui l’a vue vivante, semble la ressentir.
22/04/2026, 07:00
Hauterives, petit village de la Drôme, à l’aube du XXème siècle. Ferdinand Cheval (1836-1924), ancien facteur que l’on traite de vieux fou au village, façonne son propre tombeau dans le cimetière de son village, à moins d’un kilomètre de son Palais idéal. Peu à peu, au milieu des pierres tombales, s’élève une sculpture délirante.
21/04/2026, 08:00
Une fresque métaphysique monumentale où la philosophie d'Aristote devient la loi physique d'un univers en perpétuelle mutation. À travers l'errance de Hieronim Berbelek, stratège déchu cherchant à retrouver sa dignité dans un monde sculpté par la volonté de puissants démiurges, l'auteur polonais signe une œuvre d'une densité rare, mêlant habilement récit d'aventure, enjeux ontologiques et immersion sensorielle totale.
21/04/2026, 07:30
Voyages extraordinaires au Muséum, de Jacques Cuisin et Nicolas Gilsoul (Robert Laffont), en librairie le 13 mai, propose une immersion dans les collections méconnues du Muséum d’Histoire naturelle de Paris, à travers le récit d’une exploration hors du commun qui met en scène la richesse du vivant et les coulisses invisibles de l’institution.
21/04/2026, 07:00
Sébastien Juillard signe le premier volet magistral de la saga de Sigdís Hröriksdóttir. Loin des sentiers battus, l'auteur nous entraîne dans une Scandinavie du VIIe siècle où l'acier des épées le dispute au givre des cœurs. Entre fresque historique et drame intime, ce roman impose une voix singulière, portée par une plume d'une précision chirurgicale et un sens du tragique hérité des anciens scaldes.
20/04/2026, 16:44
La Confusion, deuxième roman de Louisiane C. Dor, paraît le 6 mai : l’autrice y suit Coline Mayard, vingt ans, aspirant à l’amour et à un ailleurs, dont la rencontre avec un écrivain plus âgé bouleverse les repères et l’entraîne au cœur d’une relation et d’un foyer où les frontières se brouillent.
20/04/2026, 07:35
Top ArticlesUne faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Commenter cet article