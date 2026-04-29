Une dérive lucide entre Bruxelles et Paris

Ce sont 86 pages incisives mêlant -à priori- plus de réalité que de fiction. Ma folie ordinaire raconte une déshérence qui va mener le protagoniste de Bruxelles à Paris. Entrecoupé de rencontres dans « l’espoir de saisir enfin le bonheur qu’il pense mériter », l’histoire narre quelques péripéties de tranches de vie pas si ordinaires.

La rencontre avec une psychologue aussi singulière que déconcertante et les échanges développés entre les deux personnages font partie des temps forts de ce texte maîtrisé et bien ficelé. Neirynck raconte les moments d’intimité qui fusent de ces rendez-vous professionnels autant que personnels, qui l’aident à vivre et à se consumer

Analysant son désœuvrement avec une remarquable et non moins cruelle lucidité, l’auteur raconte ces tranches de vie resserrées dans des chapitres courts aux titres tout aussi brefs. On dirait des témoignages ponctuels et avortés de la quête existentielle qu’il mène sans relâche. En coup de vent ; Sans s’attarder.

La profondeur jaillit toujours où l’on ne s’attend pas, soulignant paradoxalement la légèreté du style de Neirynck, et son recours à des phrases simples et déliées qui ne supportent aucune aspérité. Comme toujours, il y a peu de personnages – des femmes, surtout -, ce qui engendre des superpositions intéressantes de récits. Un tiroir littéraire en chasse un autre, et ces subtilités narratives font tout l’attrait de Ma folie ordinaire dont la mélancolie est un des points forts. Celle-ci ajoute à l’ambiguïté du livre, dévoilant ainsi les jeux de miroirs et de dédoublement.

C’est peut-être là qu’est assurément le prix à payer d’une course vaine au bonheur : les redditions, les refus, les obstacles dans une savante accumulation parcourent inlassablement les pages de ce récit désespéré dans l’âme.

Je fus très sensible aux tournures extraordinaires de cette histoire qui est toujours à la limite de la descente aux enfers et qui entremêle les failles et les doutes de l’existence. On connait la prédilection de Neirynck pour une littérature déchirée et râpeuse (Céline, Bukowski) et poétique (Rimbaud) jusqu’à cette solitude qui semble lui coller aux basques.

Ce roman juste est bouleversant, il permet de ressentir l’âme des êtres rejetés, qui pleurent leur jeunesse perdue, qui semblent s’enfoncer dans un puits sans fond, qui s’épanchent dans des aventures sans avenir. C’est le point d’orgue de cette quête de tendresse encore et toujours, qui ne sait visiblement plus comment s’exprimer.

J’ai bien aimé cet ouvrage émouvant et éperdu. C’est un beau texte confidentiel évolutif et impudique qui laisse le lecteur avec le cœur serré et crie immédiatement « La vie ».

Une jolie réussite.

Six longs mois ont passé depuis mon dernier rendez-vous chez ma psychiatre. Rendez-vous qui s’était transformé en pugilat. Six mois pendant lesquels je suis resté enfermé à tenter de comprendre qui était cette femme. Cette créature différente qui, un temps, m’avait redonné un semblant d’espoir et d’amour physique et psychique. Pourquoi le destin l’avait mise sur mon chemin ? Oui, je sais, c’est con, mais quand je suis mal je crois à ce genre de conneries comme le destin. Six mois aussi à combattre mes addictions qui me rendaient de plus en, plus fou aux yeux des autres. Ce n’est que la semaine passée, lors de recherches sur le web, que j’ai compris qui elle était vraiment, mais surtout qu’elle n’était pas n’importe quel psy. Elle s’appelait Anna Vlence et avait été une des pionnières de la thérapie par le sexe. Elle avait rédigé toute une théorie sur les bienfaits de l’activité sexuelle dans le traitement des dépressions. Son essai Thérapie et sexe se basait sur les hormones dégagées pendant l’acte sexuel qui, d’après ses études, agissaient mieux que n’importe quel traitement médicamenteux.

DOSSIER - Désavoué par l'éditeur Albin Michel : le cas Éric Zemmour

Par Laurence Biava

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