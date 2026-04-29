Mémoire coloniale et polar sous tension : Requiem pour un cri, de Marie Capron

Avec Requiem pour un cri, Marie Capron reprend Priya Dharmesh là où la série sait la rendre la plus vulnérable : non dans l’autorité, mais dans la faille intime. L'histoire s’ouvre sur un hurlement domestique qui déplace la commissaire hors de sa zone de maîtrise.

Lison, sa fille adoptive, enregistre son cri pour RageTime, application liée à R.A.G.E. et à DJ Munch. Tout part d’un bruit, mais ce bruit contient déjà l’époque : adolescence happée par les slogans, police sous tension, colère collective transformée en matière sonore.

Quand la colère devient partition

La force du livre tient à cette idée simple, presque monstrueuse : le cri cesse d’être un symptôme pour devenir un langage. Priya le comprend avant les autres, avec son instinct policier et sa mauvaise foi maternelle. Face au boss, elle résume l’affaire d’un trait : « Vous voulez dire que vous autorisez Lison à adhérer au mouvement R.A.G.E. dont vous savez, puisque vous avez effectué des recherches comme l’adulte responsable que vous êtes, qu’il est l’acronyme de Résister, Agir, Gueuler, Exploser ? ». Derrière la mode adolescente, quelque chose recrute.

Capron ne se contente pas d’opposer une mère inquiète à une fille fascinée. Elle met en scène un conflit où chacun parle depuis son aveuglement. Lison récite la promesse d’une démocratie digitale, Priya soupçonne la manipulation, Maurice minimise, Ziad tente de suivre. L’enquête naît de ces désaccords ordinaires. La narration préserve une vivacité de comédie policière, avant de basculer vers une zone plus sombre.

Le rire, puis l’abîme

Requiem pour un cri avance sur deux lignes temporelles. La première suit l’embrasement contemporain de RageTime. La seconde remonte vers Edmond Brouilly, enfant du Nord, puis vers Nagamo et Nibaa, frères anichinabés arrachés à leur monde. Ce montage donne au texte son ampleur : l’enquête n’est pas seulement criminelle, elle déplie une généalogie de la violence.

Il suffit d'une phrase, glaçante, pour résumer le programme d’effacement : « À partir de maintenant, vous oublierez votre langue, votre famille, vos coutumes, vos traditions. Vous êtes des Indiens. Nous allons tuer l’Indien dans chacun d’entre vous. »

Ce passage consacré au pensionnat de Marie de l’Immaculée évite l’effet documentaire plaqué. La terreur passe par les sensations : l’odeur, le froid, les uniformes, les cheveux coupés, la langue interdite. À l’opposé, les séquences avec Priya conservent un ton nerveux, presque satirique. Le divertissement policier accueille une mémoire historique, sans la réduire à un décor.

Une héroïne contre le bruit du monde

Priya demeure le meilleur instrument de cette partition. Sa voix mêle sécheresse, panique contenue et tendresse contrariée. Elle peut se moquer d’un discours creux, puis se retrouver rattrapée par son propre corps, comme lors du concert : « Les enceintes se mettent à déverser des torrents de murmures, comme des millions de voix humaines cousues entre elles par un fil invisible. » L’image dit le projet du roman : des voix assemblées, capturées, indistinctes.

Capron associe le motif musical au suspense. Les symboles de la partition, les titres de chapitres, la montée vers le requiem composent une architecture visible sans lourdeur. Lorsque Lison affirme que « la musique que nous créons en offrant nos cris à RageTime devient un moyen de combler le vide de la communication politique actuelle ». Et formule malgré elle le piège central : offrir sa voix, c’est peut-être déjà la perdre.

Ce que les voix réclament

Ici, on ne cherche (ni ne propose) de nuance confortable : le récit travaille la manipulation de masse, la brutalité institutionnelle et la mémoire coloniale avec une frontalité assumée. Par instants, la charge politique appuie ses effets, mais cette insistance relève aussi du sujet : Requiem pour un cri parle d’un monde où la subtilité se dissout dans le volume sonore. La question n’est plus seulement de savoir qui tue, mais qui orchestre.

Dans ses meilleurs moments, Marie Capron transforme le polar en chambre d’écho. La peur de Priya, les blessures de Nagamo, la froideur d’Edmond et l’adhésion de Lison dessinent un même territoire : celui où les êtres cherchent une issue dans la voix. Une phrase, au début, en donne la clef la plus intime : « Ce livre leur est dédié ». Le roman tient cette promesse sans solennité excessive. Il fait du suspense un lieu de mémoire, et du cri non un effet, mais une dette.

La messe sera dite le 6 mai.

Par Nicolas Gary

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