À Villeurbanne, la Librairie du Contrevent veut aller contre le “discours dominant

Ce n'est pas tout à fait l’Extrême-Amont, mais Villeurbanne était bien la destination rêvée pour la Librairie du Contrevent, le commerce porté par les libraires Samuel Schloesing et Chloé Bonneau. Évidente, la référence à La Horde du Contrevent, le roman d'Alain Damasio (La Volte, 2004), s'est imposée aux deux associés.

« Nous sommes tous les deux très friands d'imaginaire, de fantastique, et l'idée d'aller à contre-courant, les notions de résilience, de résistance, nous tiennent à cœur », nous explique Samuel Schloesing. « Le contrevent, cela représente bien notre époque et la façon dont j'ai envie d'exercer mon métier, d'une manière plus militante », renchérit Chloé Bonneau.

Face aux vents mauvais qui déstabilisent l'édition ou la liberté de création, les deux professionnels opposeront des choix et la défense de certains titres plutôt que d'autres, en assumant cet engagement personnel. « La culture est aujourd'hui mise en danger, mais elle reste un vecteur pour porter des histoires et en particulier des récits qui vont à l'encontre du discours dominant », observe-t-elle encore.

« Nous voulons résister à cette fascisation de la société, contre les empires de Bolloré et d'autres. Bien sûr, nous sommes conscients qu'il faudra présenter des titres Hachette, mais nous mettrons en parallèle d'autres lectures, notamment des essais, plus engagées », développe Samuel Schloesing.

Cette sélection fine permettra aussi aux deux professionnels d'« aller contre la surproduction d'ouvrages, en travaillant les catalogues d'une manière plus fine, à tête reposée », souligne sa collègue. « Nous jouerons la carte de notre métier, ce qui nous donnera aussi la possibilité de garder nos choix sur tables plus longtemps », ajoute-t-il.

Une librairie généraliste, pas élitiste

Tous deux passés par le réseau d'enseignes spécialisées BD Momie — Chloé Bonneau à Dijon, puis en tant que responsable de magasin à Clermont-Ferrand, Samuel Schloesing à Lyon —, les libraires y ont « beaucoup appris, notamment par la puissance de frappe du réseau, qui permet de participer à des événements ou d'exprimer sa créativité ».

Malgré « une grande liberté » au sein de ce réseau, tous deux se sont toutefois retrouvés autour d'un « désir d’indépendance », comme le qualifie Chloé Bonneau. « J'avais envie de prendre mes propres décisions quitte à, éventuellement, me planter », s'amuse Samuel Schloesing.

Pour la Librairie du Contrevent, ils ont opté pour une orientation généraliste, « afin de retrouver cette pluralité de sujets, la possibilité de lire de tout, de découvrir chaque jour. Le fait de ne pas être experte dans un domaine est aussi appréciable », explique la libraire. Samuel Schloesing, qui planche sur ce projet de librairie depuis quelques années, envisageait à l'origine une enseigne tournée vers la BD, mais l'association avec Chloé Bonneau lui a fait revoir cette perspective, tout comme le contexte économique, moins favorable aux librairies spécialisées.

Chloé Bonneau dans la Librairie du Contrevent, en cours d'aménagement (crédits Librairie du Contrevent)

Tous les secteurs et genres seront donc représentés entre les murs de la librairie, d'une surface totale de 120 m2, dont 60 m2 de surface de vente — un espace de 60 m2, en sous-sol, sera aménagé plus tard et accueillera rencontres et animations. « Nous avons mis l’accent sur les littératures de genre et misé sur un atout, notre connaissance en BD et en mangas », détaille Chloé Bonneau. Les sciences humaines seront aussi bien représentées, les deux associés ayant en commun une appétence pour ce domaine.

Forts de leur expérience en matière de bandes dessinées, « un médium qui reste souvent mal perçu, considéré comme un sous-genre », les libraires souhaitent par ailleurs valoriser la qualité dans des rayons déconsidérés, comme la romance, « qui est aujourd'hui qualifiée de sous-littérature, alors que l'on peut y trouver des œuvres intéressantes », suggère Samuel Schloesing. Un peu plus de 5000 références seront disponibles sur place, à l'ouverture, un démarrage modeste afin de pouvoir accueillir sereinement la prochaine rentrée littéraire et les futures parutions BD et mangas.

Le quartier Grandclément, « une évidence »

La Librairie du Contrevent a été pensée comme une invitation à lire, découvrir et s'informer : « Nous la voulons comme une librairie de quartier, un véritable lieu de vie », soulignent les deux libraires. Samuel Schloesing, Villeurbannais depuis une dizaine d'années, a vu le quartier Grandclément se transformer, s'embellir et accueillir de nouvelles générations de commerçants et d'habitants.

Ce quartier est « vite devenu une évidence », remarque-t-il. Bien desservi, doté en écoles, collèges et lycées, il garantit une clientèle diversifiée, qui a démontré son impatience vis-à-vis de l'ouverture du commerce au cours des travaux. « Nous espérons que le public jeune pourra fréquenter la librairie à des âges différents », se réjouit Chloé Bonneau.

À LIRE - Économie du livre : le grand trou d'air des librairies Gibert

Un important rafraichissement du local commercial, resté inoccupé pendant plusieurs années, a été effectué, tandis que les meubles de la librairie ont été réalisés par le menuisier Emmanuel Cassé (Vami Bois).

L'ouverture de la Librairie du Contrevent est programmée pour le 19 mai prochain, et une soirée d'inauguration suivra, sans doute quelques semaines plus tard. D'autres événements, notamment des rencontres, seront organisés par l'enseigne, entre ses murs ou en collaboration avec les autres commerces des environs, comme la Guinguette Madamann. Le voyage ne fait que commencer...

Photographie : Le logo de la Librairie du Contrevent, par l'Atelier Barbichette

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com