À Villeurbanne, la Librairie du Contrevent veut aller contre le “discours dominant

Villeurbanne, commune limitrophe de Lyon, profitera d'une nouvelle librairie, à compter du 19 mai prochain. Au 3, avenue Général Leclerc s'installera la Librairie du Contrevent, ouverte par Samuel Schloesing et Chloé Bonneau, passés par le réseau Momie et désormais à la recherche d'indépendance, d'une plus grande liberté de choix et d'engagement militant.
Le 29/04/2026 à 11:37 par Antoine Oury
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29/04/2026 à 11:37
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Ce n'est pas tout à fait l’Extrême-Amont, mais Villeurbanne était bien la destination rêvée pour la Librairie du Contrevent, le commerce porté par les libraires Samuel Schloesing et Chloé Bonneau. Évidente, la référence à La Horde du Contrevent, le roman d'Alain Damasio (La Volte, 2004), s'est imposée aux deux associés.
« Nous sommes tous les deux très friands d'imaginaire, de fantastique, et l'idée d'aller à contre-courant, les notions de résilience, de résistance, nous tiennent à cœur », nous explique Samuel Schloesing. « Le contrevent, cela représente bien notre époque et la façon dont j'ai envie d'exercer mon métier, d'une manière plus militante », renchérit Chloé Bonneau.
Face aux vents mauvais qui déstabilisent l'édition ou la liberté de création, les deux professionnels opposeront des choix et la défense de certains titres plutôt que d'autres, en assumant cet engagement personnel. « La culture est aujourd'hui mise en danger, mais elle reste un vecteur pour porter des histoires et en particulier des récits qui vont à l'encontre du discours dominant », observe-t-elle encore.
« Nous voulons résister à cette fascisation de la société, contre les empires de Bolloré et d'autres. Bien sûr, nous sommes conscients qu'il faudra présenter des titres Hachette, mais nous mettrons en parallèle d'autres lectures, notamment des essais, plus engagées », développe Samuel Schloesing.
Cette sélection fine permettra aussi aux deux professionnels d'« aller contre la surproduction d'ouvrages, en travaillant les catalogues d'une manière plus fine, à tête reposée », souligne sa collègue. « Nous jouerons la carte de notre métier, ce qui nous donnera aussi la possibilité de garder nos choix sur tables plus longtemps », ajoute-t-il.
Tous deux passés par le réseau d'enseignes spécialisées BD Momie — Chloé Bonneau à Dijon, puis en tant que responsable de magasin à Clermont-Ferrand, Samuel Schloesing à Lyon —, les libraires y ont « beaucoup appris, notamment par la puissance de frappe du réseau, qui permet de participer à des événements ou d'exprimer sa créativité ».
Malgré « une grande liberté » au sein de ce réseau, tous deux se sont toutefois retrouvés autour d'un « désir d’indépendance », comme le qualifie Chloé Bonneau. « J'avais envie de prendre mes propres décisions quitte à, éventuellement, me planter », s'amuse Samuel Schloesing.
Pour la Librairie du Contrevent, ils ont opté pour une orientation généraliste, « afin de retrouver cette pluralité de sujets, la possibilité de lire de tout, de découvrir chaque jour. Le fait de ne pas être experte dans un domaine est aussi appréciable », explique la libraire. Samuel Schloesing, qui planche sur ce projet de librairie depuis quelques années, envisageait à l'origine une enseigne tournée vers la BD, mais l'association avec Chloé Bonneau lui a fait revoir cette perspective, tout comme le contexte économique, moins favorable aux librairies spécialisées.
Tous les secteurs et genres seront donc représentés entre les murs de la librairie, d'une surface totale de 120 m2, dont 60 m2 de surface de vente — un espace de 60 m2, en sous-sol, sera aménagé plus tard et accueillera rencontres et animations. « Nous avons mis l’accent sur les littératures de genre et misé sur un atout, notre connaissance en BD et en mangas », détaille Chloé Bonneau. Les sciences humaines seront aussi bien représentées, les deux associés ayant en commun une appétence pour ce domaine.
Forts de leur expérience en matière de bandes dessinées, « un médium qui reste souvent mal perçu, considéré comme un sous-genre », les libraires souhaitent par ailleurs valoriser la qualité dans des rayons déconsidérés, comme la romance, « qui est aujourd'hui qualifiée de sous-littérature, alors que l'on peut y trouver des œuvres intéressantes », suggère Samuel Schloesing. Un peu plus de 5000 références seront disponibles sur place, à l'ouverture, un démarrage modeste afin de pouvoir accueillir sereinement la prochaine rentrée littéraire et les futures parutions BD et mangas.
La Librairie du Contrevent a été pensée comme une invitation à lire, découvrir et s'informer : « Nous la voulons comme une librairie de quartier, un véritable lieu de vie », soulignent les deux libraires. Samuel Schloesing, Villeurbannais depuis une dizaine d'années, a vu le quartier Grandclément se transformer, s'embellir et accueillir de nouvelles générations de commerçants et d'habitants.
Ce quartier est « vite devenu une évidence », remarque-t-il. Bien desservi, doté en écoles, collèges et lycées, il garantit une clientèle diversifiée, qui a démontré son impatience vis-à-vis de l'ouverture du commerce au cours des travaux. « Nous espérons que le public jeune pourra fréquenter la librairie à des âges différents », se réjouit Chloé Bonneau.
À LIRE - Économie du livre : le grand trou d'air des librairies Gibert
Un important rafraichissement du local commercial, resté inoccupé pendant plusieurs années, a été effectué, tandis que les meubles de la librairie ont été réalisés par le menuisier Emmanuel Cassé (Vami Bois).
L'ouverture de la Librairie du Contrevent est programmée pour le 19 mai prochain, et une soirée d'inauguration suivra, sans doute quelques semaines plus tard. D'autres événements, notamment des rencontres, seront organisés par l'enseigne, entre ses murs ou en collaboration avec les autres commerces des environs, comme la Guinguette Madamann. Le voyage ne fait que commencer...
Photographie : Le logo de la Librairie du Contrevent, par l'Atelier Barbichette
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Le 16 avril dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a publié un arrêt très attendu dans l'affaire C‑496/24, qui opposait deux organismes néerlandais aux constructeurs HP et Dell, ainsi qu'à l'organisation Stobi, qui représente les intérêts des sociétés qui s'acquittent de la taxe sur la copie privée. La CJUE a estimé que cette dernière n'était pas due dans le cas d'une copie pour lecture en continu hors ligne au sein d'un service de streaming.
23/04/2026, 12:19
Le Parti socialiste (PS) n'a pas encore désigné son candidat pour l'élection présidentielle de 2027, mais avance déjà les grandes lignes de son programme. Ce mercredi 22 avril, la coordinatrice nationale à la refondation du projet de la formation politique, Chloé Ridel, a présenté quelques éléments à la presse. Et a notamment évoqué la « liberté du monde du livre » face à l'appétit des milliardaires.
23/04/2026, 11:23
Le secteur du livre québécois s’apprête à se réunir à Montréal, le 29 avril, pour une nouvelle édition des Rencontres interprofessionnelles. Organisé par l’Association des libraires du Québec, l’événement mettra cette année l’accent sur la relève et les conditions nécessaires à la continuité du milieu.
23/04/2026, 11:22
Aux États-Unis, plusieurs membres de la Cour suprême convertissent leur notoriété institutionnelle en livres pour enfants – et autres déclinaisons destinées aux jeunes lecteurs. Le phénomène observé montre comme un prestige public aboutit à de fortes avances (et de sérieux revenus), au moment où l’éthique des magistrats fait déjà l’objet d’un examen serré.
23/04/2026, 11:01
Rêves Étoilés, Prochain Chapitre, Yékri, La Dissidence, Solodolo ou encore Fresco : portées par des fondateurs aux parcours variés, ces maisons dessinent des projets très différents - fiction inclusive, non-fiction professionnelle, rééditions patrimoniales, essais critiques ou bande dessinée internationale. À travers leurs titres et leurs partis pris, elles racontent, chacune à leur manière, ce que signifie aujourd’hui faire de l’édition indépendante.
22/04/2026, 18:33
Une nouvelle structure éditoriale fait son entrée dans le paysage de la bande dessinée. Baptisée Astrolabe, elle se consacre aux récits de genre et entend s’ouvrir largement à la scène internationale. Son premier album, Pourpre-Sang de Léo Chérel, doit paraître le 7 mai.
22/04/2026, 17:40
La maison d’édition Copie Gauche sous licence CC-By-SA lance le 4e recueil de la collection C’était Mieux Demain, des récits d’anticipation écologistes centrés autour d’un optimisme lucide. Les cinq nouvelles de ce recueil tournent autour de la thématique des Sciences, de leur manipulation et de la hiérarchisation artificielle des différents domaines de recherche. Comme toujours, 25 % des droits d’auteurs sont destinés aux artistes.
22/04/2026, 17:04
L'écrivain et journaliste français Kamel Daoud a annoncé, sur le réseau social X, avoir été condamné à 3 années de prison ferme et à une amende de 5 millions de dinars algériens, soit un peu plus de 30.000 €. La parution de son livre Houris (Gallimard), qui évoque la guerre civile algérienne, serait en cause, en application de la charte de réconciliation nationale de 2005.
22/04/2026, 16:12
Le mercredi 15 avril dernier, la Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat recevait plusieurs représentants des métiers de la chaine du livre, invités à s'exprimer sur l'« économie fragile » du secteur. Les intervenants ont peint un tableau peu reluisant, lequel esquisse déjà le bilan tout aussi discutable des deux mandats d'Emmanuel Macron pour le livre et la lecture.
22/04/2026, 15:13
La plainte californienne contre Amazon franchit un cap. Des éléments judiciaires rendus publics décrivent un mécanisme par lequel la plateforme aurait poussé vendeurs et distributeurs à relever leurs tarifs ailleurs pour éviter d’être battue sur les prix. Pour le commerce du livre, l’affaire réactive une question ancienne : celle du pouvoir contractuel d’Amazon sur tout un écosystème.
22/04/2026, 13:10
Dans une décision inédite, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la Hongrie avait violé le droit de l’Union à plusieurs niveaux distincts en interdisant ou en restreignant l'accès aux contenus « représentant ou promouvant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité ». Une répression orientée contre les personnes LGBTQIA+, qui concerne aussi les livres.
22/04/2026, 10:15
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