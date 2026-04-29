Le Muséum ouvre ses réserves : un voyage vertigineux vous attend

Avec Voyages extraordinaires au Muséum national d’histoire naturelle, Nicolas Gilsoul et Jacques Cuisin ouvrent les portes des réserves du Jardin des Plantes. Entre récit d’exploration, cabinet de curiosités et méditation sur l’extinction, le livre transforme les coulisses du Muséum en aventure sensible, drôle et inquiète, où chaque spécimen raconte aussi notre rapport au vivant, à la science et aux traces que nous choisissons de préserver.
Le 29/04/2026 à 10:11 par Lucy L.
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29/04/2026 à 10:11
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On entre ici par une porte dérobée. Le livre de Nicolas Gilsoul et Jacques Cuisin n’est ni guide patrimonial, ni album savant. Il avance comme un récit d’exploration, avec ses sas, ses codes, ses profondeurs.
Sous le Jardin des Plantes, derrière les galeries, des réserves accumulent des vies prélevées, classées, sauvées, perdues souvent. Le merveilleux naît de cette tension entre science et trouble : « La promenade s’est transformée en expédition. C’est le récit de ce voyage que vous tenez entre vos mains. »
Le dispositif tient à une alliance rare : un narrateur qui regarde, dessine, s’étonne, et un conservateur qui ouvre, oriente, corrige. Jacques Cuisin devient moins un personnage secondaire qu’un passeur. Le texte l’installe comme une apparition nocturne, familière des lieux interdits au public. Le ton se fixe là : demi-polar, demi-conte scientifique, avec cette phrase : « Jacques Cuisin m’a ouvert les portes de ces mondes. C’était inespéré. Improbable. Comme tomber nez à nez avec un dragon à galoche du XVIIIe siècle. »
L’écriture transforme la précision documentaire en image active. Les chiffres, les espèces, les dates n’aplatissent jamais le récit ; ils l’électrisent. Une salle devient un canyon, une armoire mobile un navire, une réserve un envers de tapisserie. Le Muséum apparaît comme une fabrique d’histoires, mais aussi comme un organisme fragile. L’enchantement ne gomme pas l’inquiétude : « Un nuage de possibles, voici ce que m’évoquent les réserves de cette fabuleuse institution. »
Le rhinocéros de Louis XV, rebaptisé Sahib, offre l’un des plus beaux motifs : l’histoire naturelle n’échappe jamais aux mises en scène humaines. L’animal, survivant d’un massacre, cadeau royal, objet de savoir puis de taxidermie, porte une corne qui raconte moins son espèce que les arrangements avec la vérité. La scène vaut leçon : « Sa corne nous parle plus de nous que de lui. »
Ces voyages déplacent le regard. Le Muséum conserve, mais il hérite aussi d’un monde traversé par la prédation, la conquête, la mode, l’avidité, les gestes d’étude et les aveuglements d’époque. Les animaux disparus, les peaux, les squelettes forment une archive de nos violences. Gilsoul et Cuisin préfèrent l’étonnement, l’humour, la conversation. Cette légèreté donne plus de force à l’effroi : « Je suis prisonnier sur l’île des Disparus. »
Le livre avance par stations, presque par chambres secrètes. Chaque chapitre ouvre un seuil, puis l’élargit : baleine bleue suspendue, grand pingouin, ara tricolore, colibris, crabes. Cette construction fragmentée évite l’effet catalogue.
Elle donne l’impression d’une enquête guidée par la curiosité, l’association, le choc visuel. On marche, on descend, on retient son souffle, on se penche. La conservation devient une dramaturgie quotidienne, traversée par des menaces prosaïques : poussière, lumière, moisissures, insectes. Jacques l’énonce avec une netteté inquiète : « La conservation nécessite une forme de paranoïa exacerbée. Je me demande sans cesse de quel côté va frapper l’ennemi, d’où viendra le danger, quand. »
La délicatesse du texte consiste à ne jamais séparer jubilation et responsabilité. Les réserves fascinent parce qu’elles abritent des trésors, mais ces trésors regardent aussi notre époque. Une baleine parle d’évolution et d’extinction ; une corne dénonce une mystification ; un oiseau disparu rappelle que la beauté tue lorsqu’elle devient trophée. Ce récit devient une méditation sur ce que conserver signifie : maintenir lisible la fragilité du vivant.
On sort de ces Voyages extraordinaires avec la sensation d’avoir traversé un musée nocturne, un bestiaire mental et une histoire politique du regard. Le charme tient à cette double fidélité : à la joie enfantine de découvrir et à la gravité adulte de comprendre. Le Muséum devient un vaisseau chargé d’ossements, de plumes, d’alcool, de papiers jaunis et de noms latins, mais surtout un lieu où les morts demandent encore des comptes aux vivants.
Le voyage débutera le 13 mai.
Par Lucy L.
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 13/05/2026
368 pages
Robert Laffont
22,90 €
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Ma sœur chasseresse, de Philippe Arseneault, paraîtra le 5 mai 2026 chez Québec Amérique. Dans ce deuxième roman, l’auteur suit un écrivain québécois revenu temporairement au pays, où la promotion d’un livre qu’il juge lui-même médiocre fait surgir un malaise plus profond autour de l’identité, de la mémoire et du rapport à l’histoire.
23/04/2026, 08:26
Avec D’autres chants, de Jacek Dukaj, traduit du polonais par Charles Zaremba, les Éditions Rivages publient le 6 mai un roman situé à la croisée de la science-fiction, du fantastique et de l’uchronie, dans une autre Europe où la réalité obéit aux conceptions aristotéliciennes de la Forme et de la Matière.
23/04/2026, 06:50
Charles XII était un roi toujours en guerre, mais il a vécu un an de plus que Mozart. L’historien Éric Schnakenbourg donne au lecteur français ce qui manquait depuis une éternité : une véritable biographie de ce souverain entré si vite dans la légende d’un autre guerrier, Voltaire, qui le tenait pour « l’homme le plus extraordinaire peut-être qui ait jamais été sur la terre ».
22/04/2026, 18:44
Laurence Nobécourt, dans ce dernier livre, se penche sur son ascendance et tente d’éluder avec force et détails les éléments qui expliquent la violence que trois sœurs - les deux sœurs aînées de l’auteur et l’auteur elle-même - ont vécue. Au cœur du livre, l’histoire d’une succession houleuse et tragique après la mort des parents et trois sœurs blessées qui doivent s’accorder sur un partage : Stella, l’aînée "préférée du père", Petra, et celle qui se nomme elle-même La Petite sauvage. Les deux aînées rejettent la petite dernière.
22/04/2026, 09:00
Le codicille des ombres, d’Olivier Sebban, paraît aux éditions Rivages et propose un récit ancré dans la peste de Marseille de 1720, où deux trajectoires humaines, marquées par la fuite, l’exil et la perte, interrogent la possibilité de survivre et de trouver une forme de lumière au cœur du désastre.
22/04/2026, 08:53
C’est au cœur de l’été. Le fils devenu Kathy vient d’être incinéré. La mère, le père et le fils cadet - le petit frère âgé de trente ans - se retrouvent dans la maison familiale qu’ils n’habitent plus depuis plusieurs années. Kathy est avec eux. Aucun ne perçoit sa présence. La mère, la dernière qui l’a vue vivante, semble la ressentir.
22/04/2026, 07:00
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