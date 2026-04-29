J’en ai pas : Camille Hazoumé transforme le refus d’enfant en vertige

Camille Hazoumé ouvre J’en ai pas sur une scène minuscule et dévastatrice : une femme rêve qu’elle trouve un bébé déjà habillé dans la rue. Le détail amuse, presque trop, puis l’inquiétude arrive. La narratrice vient d’annoncer à Boris, son compagnon, qu’elle n’aura pas d’enfant.

Son sommeil, lui, insiste. Il réclame une forme maternelle sans grossesse, sans accouchement, sans corps livré à la reproduction : « Donnez-moi un bébé tout fait ! » Toute la force du texte tient dans ce désaccord intime, traité sans manifeste, avec une drôlerie noire qui mord les chairs avant les idées.

Un refus qui ne ferme rien

La narratrice ne se dit pas stérile, empêchée, hostile aux enfants. Elle énonce au contraire une dissociation nette, presque clinique : « Je suis physiquement capable d’avoir un enfant. Je peux tomber enceinte, je l’ai déjà été et j’ai avorté, donc. » Puis vient la phrase jumelle, plus brutale : « Je suis psychiquement incapable d’avoir un enfant. »

Le roman ne cherche pas à convertir ce refus en posture générationnelle. Il le laisse trembler, se contredire, s’encanailler dans l’angoisse du regret, l’envie de norme, la phobie du ventre et la fascination pour celles que la narratrice surnomme les Portantes.

Boris occupe dans cette trajectoire une place délicate : attentif, organisé, parfois terriblement rationnel, il tient le registre des règles, propose un psy, se prête aux exercices. Sa sollicitude ressemble souvent à une logistique conjugale.

Monsieur le Psy, préretraité ravi d’expérimenter les thérapies comportementales, installe alors un dispositif comique et inquiétant. Ses consignes mensuelles donnent au récit son rythme : listes, documentation, immersion, réunion d’adoption. La cure devient architecture narrative, mais jamais mécanique explicative.

La maternité déplacée

Le véritable contrechamp se situe à l’EHPAD, auprès de Mamy, Arlette, 93 ans, atteinte d’une démence proche d’un Alzheimer. Chaque mardi, la narratrice la lave, l’habille, la protège, la regarde perdre ses usages et ses mots.

Boris lâche une phrase qui obsède : Arlette a 93 ans, mais elle en parle comme d’un bébé. La narratrice résiste aussitôt à cette équivalence. Elle tranche : « Elle désapprenait la vie. » Ce verbe, splendide, déplace tout. La vieillesse ne revient pas à l’enfance ; elle organise une sortie du monde, avec sa dignité, sa crudité, ses odeurs, ses gestes embarrassants.

C’est là que J’en ai pas atteint sa singularité. Le refus d’enfant n’y flotte pas dans l’abstraction. Il se frotte aux seins de Mamy, à sa toilette, au sexe qu’il faut sécher, à la dent tombée, à Rose-Marie qui cherche ses parents, au caribou en peluche disputé comme un territoire. Le corps âgé répond au corps reproductif par une autre vulnérabilité.

Dans la salle de bains, l’expression du titre change de bouche et de sens. Enfant, la narratrice écrasait sa poitrine naissante en répétant : « J’en ai pas j’en ai pas j’en ai pas. » Plus tard, Mamy regarde les tatouages de sa petite-fille et conclut à son tour : « J’en ai pas... »

Rire devant le gouffre

La voix, entièrement tenue à la première personne, avance par associations, digressions, notations très concrètes. Hazoumé excelle dans l’art de poser une phrase triviale au bord d’un abîme. Un test de grossesse négatif déclenche un soulagement immense ; un rayon de librairie sur la maternité devient zone de combat ; une réunion d’information sur l’adoption ressemble à une salle d’attente conçue pour décourager les âmes. L’ironie ne protège pas du trouble : elle lui donne une température, un grain, une vitesse.

Le roman dialogue avec des figures de la nulliparité sans jamais se réfugier derrière elles. La lecture de Jane Sautière ouvre une parenté littéraire, non une réponse. Monsieur le Psy formule d’ailleurs une maxime qui vaut pour l’ensemble : « Avant de fermer à clef un placard, encore faut-il savoir ce qu’on y enferme. »

J’en ai pas ne promet pas la paix. Il raconte la recherche d’un langage pour nommer un manque choisi, subi, fantasmé, renversé. Dans cette chambre d’EHPAD comme dans ce couple très réglé, la maternité cesse d’être une destination. Elle devient une question mobile, souvent drôle, parfois honteuse, toujours incarnée.

Accouchement, sans douleur, le 14 mai.

Par Nicolas Gary

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