Une autre vie au cinéma pour Moi, quand je me réincarne en Slime

En France, les éditions Kurokawa assurent la diffusion des séries tirées de l'univers de Fuse, avec trois cycles de parutions différents. Le manga, cosigné par Fuse et Taiki Kawakami, traduit par Erica Moriya, en est au tome 29, tandis que le tome 8 du roman, illustré par Mitz Vah (trad. Chloé Bardan), est paru en novembre 2025.

Une série dérivée, intitulée Moi, quand je me réincarne en Slime - Trinité, cosignée par Fuse, Mitz Vah et Tae Tono (trad. Ryoko Akiyama), a aussi fait son apparition : le tome 11 sera disponible en août prochain.

Quant au second film, il a été réalisé par Yasuhito Kikuchi, d'après un scénario de Kikuchi et Toshizo Nemoto, bien sûr basé sur l'histoire originale de Fuse. Le studio d'animation japonais 8-Bit Inc., déjà derrière les autres adaptations animées, reste aux commandes.

Par Antoine Oury

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