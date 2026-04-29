Kerwin Spire, lauréat du Prix Pampelonne Ramatuelle 2026

Le Prix Pampelonne Ramatuelle, doté de 5000 € par la mairie de Ramatuelle, sera décerné à Kerwin Spire par Jean-Pierre Fresia, maire de Ramatuelle, en présence de l’ensemble des jurés, le samedi 30 mai lors d’un dîner dans le vignoble Fondugues-Pradugues, partenaire de la récompense.

En 1975, le prix Goncourt est décerné à La vie devant soi d'un certain Emile Ajar. Caché derrière ce pseudonyme, Romain Gary remporte la plus prestigieuse des distinctions littéraires françaises, pour la seconde fois. L'écrivain est alors un homme de soixante ans qui a vécu mille autres vies — aviateur militaire, diplomate, cinéaste, journaliste —, mais qui étouffe pourtant dans son propre personnage. Comment devenir autre pour être vraiment soi-même ? Comment continuer d'avoir la vie devant soi ? De sa maison de Majorque au huis clos de son bureau rue du Bac, aidé par quelques complices et par l'amour que lui porte une lectrice passionnée, Romain Gary orchestre sa stratégie pour renaître. Et tente de maîtriser cette supercherie à grande échelle... Avec ce dernier volet, Kerwin Spire clôt sa trilogie qui brosse, grâce à des archives inédites, un portrait tendre et plein d'humour de Romain Gary au firmament de sa légende. – Le résumé de l'éditeur pour Monsieur Romain Gary

Présidé par David Foenkinos, romancier, dramaturge, scénariste et réalisateur, le jury réunissait Anna Cabana, journaliste et essayiste ; Nicolas Briançon, acteur et metteur en scène ; Émilie Frèche, auteure, scénariste et réalisatrice ; Julie Mamou-Mani, journaliste et productrice — qui rejoint le jury cette année — ; Lou Leclair, cheffe d’entreprise, représentante de la commune de Ramatuelle ; Danielle Mitelmann, adjointe culture au Maire de Ramatuelle, et François Rey, représentant du partenaire vignoble Fondugues-Pradugues.

« Au cœur d'une sélection particulièrement remarquable, le jury a décidé de couronner le très beau livre de Kerwin Spire consacré à Romain Gary. C'est le troisième volet de son enquête dédiée à cette histoire vertigineuse. On y suit les dernières années du grand écrivain entre coup d'éclat et désespoir, entre génie lumineux et force ténébreuse. Très documenté, Kerwin Spire nous emmène au plus près d'une des plus grandes machinations littéraires, celle d'Émile Ajar, avec une précision extrême. C'est un livre qui nous donne accès à la part humaine du mythe », a souligné le président du jury, David Foenkinos.

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Kerwin Spire sera présent à Ramatuelle le week-end du 29 et 30 mai 2026 pour célébrer la littérature en allant à la rencontre du public ramatuellois et des environs.

L'année dernière, la récompense était revenue à Virginia Tangvald pour son ouvrage Les enfants du large, publié par les éditions JC Lattès.

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Photographie : Kerwin Spire (F. Mantovani © Gallimard)

Par Dépêche

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