Fayard : un collectif de 70 auteurs porte le fer contre Bolloré

Le 16 avril dernier, 17 universitaires publiés chez Fayard réclamaient une modification du droit de la propriété intellectuelle afin d’introduire une clause de conscience dans le contrat d’édition, sur le modèle de celle existant pour les journalistes. Le collectif compte désormais 70 personnes et leurs revendications évoluent de même.
Le 28/04/2026 à 19:36 par Auteur invité
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28/04/2026 à 19:36
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En se rapprochant du collectif Grasset, né après l’éviction d’Olivier Nora, les auteurs de Fayard déplacent la crise du terrain symbolique vers le droit : comment quitter une maison dont la ligne éditoriale change profondément sans perdre le contrôle de ses livres ?
Nous reproduisons leur communiqué dans son intégralité ci-dessous :
À la suite de la tribune publiée dans Le Monde du 16 avril par 17 universitaires appelant à une modification de la loi sur la propriété intellectuelle un collectif de 70 auteur.e.s ayant publié chez Fayard s’est constitué, autour de plusieurs objectifs :
1/la demande de restitution des droits des ouvrages qu’ils et elles ont publié dans cette maison d’édition ;
2/le vote d’une loi instituant une clause de conscience pour les auteur.e.s, à l’image de ce qui a été créé pour les journalistes afin de leur permettre de quitter une maison d’édition en cas de modification radicale de sa ligne éditoriale ;
À LIRE - Crise Grasset : imaginer une loi pour protéger les auteurs de Bolloré (et d'autres)
3/l’ouverture d’un débat national portant sur la concentration croissante dans le milieu de l’édition, devenue un danger pour la diversité éditoriale et la vitalité du débat démocratique ;
4/la coordination de leur action avec le collectif d’auteur.e.s Grasset créé à la suite du limogeage d’Olivier Nora.
Nous participons désormais aux réflexions et actions engagées par le collectif des auteurs Grasset et sommes en relation avec les parlementaires qui préparent le dépôt d’un projet de loi.
ENQUÊTE - Quitter Fayard ou Grasset sans y laisser sa plume ?
Vincent Bolloré était persuadé que l’argent peut tout. Il va découvrir que la pensée et l’intelligence peuvent devenir des armes aussi redoutables.
Crédits photo : Déborder Bolloré - ActuaLitté CC BY SA 4.0
Par Auteur invité
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Amazon a officialisé, le 14 avril, la construction d’un nouveau centre de distribution à Ensisheim, dans le Haut-Rhin, au terme de plusieurs années de contestation et de recours. Le chantier a démarré la veille, pour une ouverture annoncée fin 2027. Le groupe promet un investissement de plus de 250 millions € et 2000 emplois en CDI.
23/04/2026, 14:34
Le Parti socialiste (PS) n'a pas encore désigné son candidat pour l'élection présidentielle de 2027, mais avance déjà les grandes lignes de son programme. Ce mercredi 22 avril, la coordinatrice nationale à la refondation du projet de la formation politique, Chloé Ridel, a présenté quelques éléments à la presse. Et a notamment évoqué la « liberté du monde du livre » face à l'appétit des milliardaires.
23/04/2026, 11:23
Le secteur du livre québécois s’apprête à se réunir à Montréal, le 29 avril, pour une nouvelle édition des Rencontres interprofessionnelles. Organisé par l’Association des libraires du Québec, l’événement mettra cette année l’accent sur la relève et les conditions nécessaires à la continuité du milieu.
23/04/2026, 11:22
Aux États-Unis, plusieurs membres de la Cour suprême convertissent leur notoriété institutionnelle en livres pour enfants – et autres déclinaisons destinées aux jeunes lecteurs. Le phénomène observé montre comme un prestige public aboutit à de fortes avances (et de sérieux revenus), au moment où l’éthique des magistrats fait déjà l’objet d’un examen serré.
23/04/2026, 11:01
Rêves Étoilés, Prochain Chapitre, Yékri, La Dissidence, Solodolo ou encore Fresco : portées par des fondateurs aux parcours variés, ces maisons dessinent des projets très différents - fiction inclusive, non-fiction professionnelle, rééditions patrimoniales, essais critiques ou bande dessinée internationale. À travers leurs titres et leurs partis pris, elles racontent, chacune à leur manière, ce que signifie aujourd’hui faire de l’édition indépendante.
22/04/2026, 18:33
Une nouvelle structure éditoriale fait son entrée dans le paysage de la bande dessinée. Baptisée Astrolabe, elle se consacre aux récits de genre et entend s’ouvrir largement à la scène internationale. Son premier album, Pourpre-Sang de Léo Chérel, doit paraître le 7 mai.
22/04/2026, 17:40
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