Dominique Bona présidera la 44e Foire du livre de Brive

L’autrice succède ainsi à Philippe Claudel, président de l’Académie Goncourt. Elle participera notamment à l’élaboration du programme culturel, en lien avec les équipes municipales, pour ce rendez-vous majeur de la rentrée littéraire.

Le maire de Brive, Frédéric Soulier, salue ce choix : « Cette année, j’ai souhaité confier la présidence de la Foire du livre à une grande figure des lettres françaises. Dominique Bona, membre de l’Académie française, a accepté de succéder à Philippe Claudel, président de l’Académie Goncourt. Romancière et biographe reconnue, je suis convaincu qu’elle saura être au cœur des débats et des réflexions que la Foire du livre fait vivre chaque année. Nul doute qu’elle accompagnera, par sa présence et son engagement, le combat qui est le nôtre : promouvoir le livre, la lecture et le rayonnement de notre belle langue française. »

Née à Perpignan en 1953, Dominique Bona publie son premier ouvrage, Les heures volées (Mercure de France), en 1981. Son œuvre, qui alterne entre fiction et biographie, a été largement récompensée. Elle a notamment reçu le Grand Prix de la biographie de l’Académie française pour Romain Gary en 1987, le prix Interallié pour Malika en 1992, le prix Renaudot pour Le manuscrit de Port-Ébène en 1998, ainsi que la Bourse Goncourt de la biographie pour Berthe Morisot en 2000.

Membre du jury Renaudot, elle est élue à l’Académie française en 2013, où elle participe activement aux travaux du Dictionnaire et aux missions de défense de la langue française.

Plus récemment, en 2025, elle publiait Le Roi Arthur (Gallimard), consacré à son père Arthur Conte, journaliste et figure politique ayant notamment dirigé l’ORTF. L’ouvrage mêle récit intime et évocation historique.

Dominique Bona participera à la conférence de presse de présentation de cette 44e édition, prévue le 30 septembre à Brive.

Organisée par la Ville de Brive avec le soutien du Centre national du livre, de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Corrèze, la Foire du livre s’impose chaque année comme un moment fort de la rentrée littéraire.

Créée en 1981, la manifestation accueille plus de 500 auteurs, venus présenter leurs ouvrages. Aux séances de dédicaces s’ajoute un programme de rencontres, forums et lectures, à destination du grand public comme des professionnels du livre.

Quelques jours après l’annonce des grands prix d’automne, la Foire de Brive demeure ainsi un point de convergence pour éditeurs, écrivains et lecteurs, confirmant son rôle central dans le calendrier littéraire français.

Crédits photo : F. Mantovani © Gallimard

Par Hocine Bouhadjera

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