Des vies à bâtir

« L’intérieur des appartements s’allume et je distingue peu à peu les effluves singuliers du Havre, un souffle de béton frais, des senteurs de bois et d’acier, des odeurs de poussière et d’essence mêlées aux parfums du sable et de la mer. La rumeur, dont je n’identifiais tout à l’heure ni l’origine ni la composition, s’est éteinte, et c’est son silence qui me la rend tout à coup inhabituelle. »



1949. Le Havre, des années après la fin d’une guerre cruellement destructrice, est une ville défigurée, meurtrie. À ce jour, la reconstruction a été imaginée, dessinée… mais pas encore exécutée. Des familles attendent, sans horizon clair : quand pourront-ils enfin être relogés dans un lieu qui sera le leur ?

À Paris, Monica et Émilien attendent leur premier enfant. Un petit miracle. Tous deux sont architectes de formation. Elle, fille de parents aisés, possède un talent évident et commence à faire entendre parler d’elle. Lui, d’un milieu plus modeste, s’est battu pour réussir. Si l’avenir semblait incertain, tout bascule lorsqu’il est choisi pour rejoindre l’Atelier d’Auguste Perret. Sa prochaine mission : aider à la reconstruction du Havre, un projet d’une ampleur inimaginable, pour les trois prochaines années. Un autre miracle, qui implique pourtant d'abandonner Monica et leur enfant à venir. Même en rentrant certains week-ends, elle le sait : il sera trop absorbé par son travail pour réellement participer à l’éducation de la petite ou soutenir sa carrière, à elle.

Basile Mulciba dépeint une période de l’après-guerre telle qu’on ne la voit pas souvent. Ici, c’est aussi la petite histoire qui compte : celle des habitants d’une ville en morceaux, qui n’apprécient pas la présence de tous ces architectes parisiens qui ne connaissent rien au Havre. Celle d’un homme peu convaincu de sa place dans cette reconstruction, pressé de bien faire malgré tout. Celle d’une femme qui souhaite se défaire des injonctions, tracer sa voie, voir les choses en grand. Un beau récit de perspectives…