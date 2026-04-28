Face à Bolloré, la ministre préfère parler… des éditeurs

Lors de la séance de questions au gouvernement, la députée a dressé un tableau très critique de la situation actuelle, évoquant une « culture et des médias sous emprise ». Elle a dénoncé « la mainmise d’un milliardaire » sur plusieurs secteurs, de l’édition à l’audiovisuel, en passant par la distribution et les industries culturelles.

« Comment allez-vous protéger les auteurs ? »

Pour rappel, la scission de Vivendi, l’empire Bolloré s’articule autour de plusieurs pôles : Canal+ (audiovisuel), Havas (communication) et Louis Hachette Group, qui regroupe notamment Lagardère et Prisma Media. Dans le livre, l’influence passe par Hachette (Grasset, Fayard, Stock, Calmann-Lévy, JC Lattès…), mais aussi par la distribution (Relay).

Elle s’étend aux médias (Europe 1, JDD…) et à l’audiovisuel (CNews, Canal+). Elle touche jusqu’à la librairie, avec le rachat de L’Écume des pages, symbole d’une présence sur toute la chaîne du livre.

Dans son intervention, la députée a relié plusieurs événements récents, dont les tensions autour des éditions Grasset, largement relayées par ActuaLitté, parlant d’un « saccage » et d’un mouvement inédit.

Elle a également mis en cause une stratégie idéologique, « fondée sur la haine des médias, la haine du service public, le rejet du monde intellectuel et du monde universitaire », avant d’interroger directement la ministre : « Comment allez-vous protéger les auteurs face aux dérives qu’accompagne la concentration éditoriale ? » Parmi les pistes évoquées, la députée a cité la mise en place d’une « clause de conscience » pour les écrivains.

Retour vers le futur éditorial

En réponse, la ministre de la Culture Catherine Pégard a d’abord cherché à recadrer le débat : « Je crois que vous mélangez beaucoup de choses à la fois. » Sans commenter directement Vincent Bolloré, elle a insisté sur le rôle structurant des grandes maisons d’édition : « Nous avons besoin de grands éditeurs, les grands éditeurs font les grands auteurs puisque c’est eux qui détectent les premiers les écrivains de demain. »

Catherine Pégard rappelle ici un discours ministériel sur le livre - au point de reprendre, presque mot pour mot, une ligne déjà défendue par ses prédécesseurs. En 2012, Aurélie Filippetti, alors ministre de la Culture sous le gouvernement Ayrault I, affirmait en effet auprès d'ActuaLitté : « C’est l’éditeur qui fait la littérature », en soulignant le « rôle éminent » de ce dernier dans le processus de création.

Elle insistait alors sur la nécessité du « regard » éditorial, capable de valider, accompagner et transformer un texte en œuvre reconnue. Une position qui visait déjà à contrer la montée de l’autoédition et des circuits directs entre auteurs et lecteurs.

Mais le contexte a changé - et l’argument sonne différemment. Là où Aurélie Filippetti défendait l’éditeur face au numérique, Catherine Pégard esquive une critique de concentration. La question n’est plus de savoir si l’éditeur est indispensable, mais qui tient les maisons - et avec quel pouvoir sur la production culturelle.

Elle a par ailleurs mis en avant : « Nous avons les plus beaux catalogues de l’édition mondiale, l’édition française est reconnue dans le monde. » Certains se demanderont quel rapport avec l'interpellation de Fatiha Kehlohashi, d’autres reconnaîtront là une spécialité bien rodée du ministère de la Culture. Dans ce contexte, elle a néanmoins affirmé : « Je serai particulièrement vigilante à ce qu’on continue à protéger nos éditeurs et à protéger nos auteurs. »

L'ombre de Bolloré

La ministre a ensuite élargi sa réponse à l’audiovisuel public, également évoqué par la députée, en replaçant le débat dans une réflexion plus large sur ses missions et son rôle démocratique. « L’audiovisuel public est notre bien commun », a-t-elle insisté, au même titre que l’édition, qu’elle qualifie aussi d’« expression de notre souveraineté culturelle ».

Elle a reconnu la légitimité des débats sur sa gestion, mais a recentré les priorités : « les vrais défis […] ce sont la menace inquiétante de la désinformation, les fausses informations, les réseaux sociaux dont le service public peut être l’antidote ».

Mais là-encore, l'ombre de Vincent Bolloré plane, alors que la pression autour de l’audiovisuel public s’intensifie : selon Le Monde, le groupe Lagardère - pour rappel contrôlé par Vivendi, dont la famille Bolloré est le principal actionnaire - a transmis à des députés des listes de questions destinées à orienter certaines auditions de la commission d’enquête parlementaire. Ces propositions, marquées par une forte hostilité envers l’audiovisuel public, s’inscrivent dans un contexte plus large de tensions entre médias publics et groupes privés.

La commission d’enquête sur l’audiovisuel public menée par Charles Alloncle s’est achevée après plusieurs mois d’auditions souvent polémiques. Son rapport, adopté de justesse par 12 voix contre 10, doit être rendu public le 4 mai.

D’après les éléments ayant fuité dans la presse, il compterait environ 80 recommandations et viserait plus d’un milliard d’euros d’économies. Parmi les pistes évoquées figurent la suppression de France 4, la disparition du Mouv’, la fusion de France 2 avec France 5, ainsi qu’un rapprochement entre franceinfo et France 24.

Une ministre prudente

Dans ce cadre, la réponse de la ministre relève une fois de plus de l’esquive : face aux questions sur les influences économiques et politiques, elle se retranche derrière des principes généraux.

Les réponses de Catherine Pégard disent autant de sa ligne politique que de sa personnalité. À l’inverse de Rachida Dati, elle ne cogne pas : elle contourne. Femme d’appareil, formée aux coulisses du pouvoir, elle avance sans jamais s’exposer frontalement.

Face à la question Bolloré, le réflexe est immédiat : pas un mot sur le fond, mais un déplacement vers des généralités - « rôle des éditeurs », « souveraineté culturelle », « service public ». Le conflit est évacué, le rapport de force dissous dans un discours de principe.

C’est sa méthode, éprouvée à Versailles comme à l’Élysée : peser sans apparaître, décider sans assumer publiquement la ligne.

Photographie : Catherine Pégard, en 2022 (Département des Yvelines, CC BY-NC-ND 2.0)

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Par Hocine Bouhadjera

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