Babelio inaugure une section Jeunesse, fondée sur les avis des lecteurs

Babelio Jeunesse part d’un constat formulé par sa communauté, nous explique Pierre Fremaux, cofondateur du site. Avec cette extension, le réseau de lecteurs a pris en considération « les préoccupations légitimes sur l'affaissement de la lecture chez les jeunes », dans un contexte où les écrans occupent une place croissante dans les usages. Le sujet a rejoint une demande plus concrète venue des usagers – notamment professionnels – qui recommandent des livres aux enfants et aux adolescents.

Sur Babelio, cette communauté regroupe des parents, des professeurs, des documentalistes, des bibliothécaires et, plus largement, des médiateurs qui participent à la circulation des titres. D’après lui, ces utilisateurs ont fait remonter « un besoin assez prégnant d'avoir un référentiel plus clair et commun » pour la littérature jeunesse.

Le lancement a été facilité par une aide financière du Centre national du livre. Pierre Fremaux évoque « une petite subvention qui a servi de déclencheur ». Babelio a ensuite travaillé sur deux volets principaux : l’indication des âges de lecture et la découverte de titres à partir de critères plus précis.

Par les lecteurs, pour les lecteurs

Le premier travail porte sur l’âge à partir duquel un livre peut être conseillé. Babelio ne fixe pas cet âge directement. Le site interroge ses membres sur les livres jeunesse, jeune adulte ou romance qu’ils ont lus, puis agrège les réponses.

Le cofondateur insiste sur ce choix communautaire : « Nous pensons qu'il n'y a pas une vérité unique sur un âge. » Les réponses permettent de dégager une moyenne, sans masquer les écarts. Un livre peut donc afficher un âge majoritaire tout en montrant que certains lecteurs le recommandent plus tôt ou plus tard.

Au total, Babelio a recueilli « près d'un million de données sur l'âge de lecture, issues de quelques dizaines de milliers de livres Jeunesse et Young Adult ». Ces données sont ensuite traitées statistiquement. Sur une fiche livre, l’utilisateur peut voir l’âge le plus souvent recommandé et la répartition des réponses.

L’intérêt est notamment d’éviter une indication trop fermée. Pierre Fremaux cite l’exemple d’un tome de Harry Potter : un âge peut être affiché par défaut, tout en laissant voir qu’une partie des lecteurs le juge accessible plus tôt. Cette lecture des écarts doit servir aux parents, bibliothécaires ou enseignants lorsqu’ils cherchent un titre pour un enfant donné.

Un accès aux livres par thèmes, âges et genres

Le site a aussi revu ses outils de recherche pour faciliter la découverte. Le cofondateur explique que Babelio était déjà utile pour obtenir des informations sur un titre précis, mais moins adapté lorsqu’un utilisateur partait d’un public, d’un âge ou d’un besoin de lecture.

La nouvelle plateforme propose près de 200 entrées. Elles combinent l’âge du lecteur, le genre du livre, les thèmes abordés et d’autres informations présentes dans la base de Babelio. L’objectif est de permettre des recherches comme un documentaire jeunesse sur les planètes, un livre pour les moins de 6 ans ou un titre autour d’un animal précis – avec une segmentaiton de sept tranches d'âges découpées de 0 à 13 ans. De quoi « faciliter la lecture chez les plus jeunes », ou du moins, l'identification d'ouvrages correspondant à des envies et des goûts.

Les résultats tiennent compte des âges recueillis auprès des lecteurs, des étiquettes de classement, des genres transmis par les éditeurs, mais aussi de la date de publication, de la popularité sur Babelio, du nombre de notes et des critiques disponibles. En somme, des pages enrichies et dynamiques selon les avis des lecteurs, les listes éditorialisées par lecteurs et experts ainsi que des filtres par éditeurs ou collections.

Le même principe vaut pour les livres adaptés aux lecteurs dys. Babelio s’appuie sur des métadonnées et sur des collections identifiées comme adaptées. La liste se met ensuite à jour avec les titres qui entrent dans ces critères.

Des compléments prévus pour les parents

Une autre étape doit porter sur des informations destinées aux parents et aux prescripteurs. Pierre Fremaux évoque « l'idée d'avoir des espèces d'avertissements parentaux qui permettent de faciliter la sélection ». Il s’agit de donner des indications sur certains contenus, par exemple la violence ou un vocabulaire jugé difficile selon l’âge. Des « trigger warnings », en somme, si l'on accepte les anglicismes.

ÉTUDE - Futurs adultes : ce que veulent vraiment les jeunes lecteurs en 2026

Le cofondateur dit vouloir avancer « avec prudence ». Babelio ne présente pas cette partie comme un outil de tri moral ou politique, mais comme une aide pour vérifier si un livre convient à un lecteur précis. « C'est pour aider à valider un choix, pas pour discriminer », résume-t-il.

Pour le moment, ces nouveautés sont disponibles sur le site, et devraient arriver dans les prochains jours sur l'application. Dans la continuité de cette avancée, Babelio annonce de futurs portails : « Littérature, Romance, Essais, etc. », un point intéressant : Babelio Jeunesse serait comme le premier élément d’une architecture éditoriale plus large. À suivre...

Crédits illustration : Babelio

DOSSIER - Conseils de lectures : chaque semaine, “Les lecteurs en parlent”

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com