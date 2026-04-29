Colin Barrett : Le mal du pays, plongée dans une Irlande rurale et violente

Dans ce recueil, Colin Barrett met en scène une galerie de personnages aux trajectoires souvent brisées. Un jeune homme blessé lors d’un vol d’essence, un adolescent en fuite après un geste irréparable, ou encore un marginal survivant de petits boulots avant de devenir dogsitter durant la pandémie : autant de figures prises dans des situations précaires, parfois extrêmes.

Le livre s’ancre dans une Irlande rurale marquée par des tensions sociales et une violence diffuse, où les rêves d’ascension se heurtent à des réalités plus dures, comme pour ce jeune espoir du football confronté à ses propres limites.

Ces récits explorent des vies modestes, souvent en déséquilibre, mais jamais réduites à leur détresse. À travers une écriture resserrée et attentive, Colin Barrett fait émerger des moments de solidarité, de tendresse ou d’ironie qui viennent nuancer les situations les plus sombres. Son regard se porte sur les marges, avec une sensibilité qui capte les failles autant que les résistances de ses personnages.

Les éditions Rivages vous proposent un extrait en avant-première :

Né à Dublin et ayant grandi dans le comté de Mayo, Colin Barrett inscrit son œuvre dans ce territoire de l’ouest irlandais qui nourrit ses histoires. Auteur de deux recueils de nouvelles récompensés, il s’est rapidement imposé comme une voix importante de la littérature irlandaise contemporaine. L’une de ses nouvelles a été adaptée au cinéma, et son premier roman, Fils prodigues, a contribué à asseoir sa reconnaissance critique à l’échelle internationale.

Par Clotilde Martin

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