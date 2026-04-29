Colin Barrett : Le mal du pays, plongée dans une Irlande rurale et violente

Le mal du pays, de Colin Barrett, publié aux éditions Rivages et disponible en librairie le 6 mai 2026, réunit une série de nouvelles situées dans l’ouest de l’Irlande, où des existences fragiles et heurtées se déploient entre violence ordinaire et élans d’humanité. Traduit de l’anglais (Irlande) par Zacharie Boissau et révisé par Charles Bonnot.
Le 29/04/2026 à 07:30 par Clotilde Martin
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
29/04/2026 à 07:30
0
Commentaires
0
Partages
Dans ce recueil, Colin Barrett met en scène une galerie de personnages aux trajectoires souvent brisées. Un jeune homme blessé lors d’un vol d’essence, un adolescent en fuite après un geste irréparable, ou encore un marginal survivant de petits boulots avant de devenir dogsitter durant la pandémie : autant de figures prises dans des situations précaires, parfois extrêmes.
Le livre s’ancre dans une Irlande rurale marquée par des tensions sociales et une violence diffuse, où les rêves d’ascension se heurtent à des réalités plus dures, comme pour ce jeune espoir du football confronté à ses propres limites.
Ces récits explorent des vies modestes, souvent en déséquilibre, mais jamais réduites à leur détresse. À travers une écriture resserrée et attentive, Colin Barrett fait émerger des moments de solidarité, de tendresse ou d’ironie qui viennent nuancer les situations les plus sombres. Son regard se porte sur les marges, avec une sensibilité qui capte les failles autant que les résistances de ses personnages.
Les éditions Rivages vous proposent un extrait en avant-première :
Né à Dublin et ayant grandi dans le comté de Mayo, Colin Barrett inscrit son œuvre dans ce territoire de l’ouest irlandais qui nourrit ses histoires. Auteur de deux recueils de nouvelles récompensés, il s’est rapidement imposé comme une voix importante de la littérature irlandaise contemporaine. L’une de ses nouvelles a été adaptée au cinéma, et son premier roman, Fils prodigues, a contribué à asseoir sa reconnaissance critique à l’échelle internationale.
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 06/05/2026
240 pages
Rivages
21,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Taylor Jenkins Reid signe avec Le retour de Carrie Soto, parution le 5 mai 2026 aux éditions Charleston, un roman centré sur une ancienne championne de tennis prête à revenir sur le circuit pour défendre son héritage, face à une nouvelle génération qui menace ses records. Traduit de l'anglais par Typhaine Ducellier.
29/04/2026, 07:00
Lena Situations. Grandir, créer, tenir bon, de Carole Coatsaliou, paraît aux éditions Hugo Publishing le 6 mai 2026 et retrace, en une phrase, le parcours d’une créatrice de contenus devenue figure majeure des réseaux sociaux, entre débuts intimes, expérimentations et construction progressive d’une audience fidèle.
29/04/2026, 06:21
Une démocratie peut-elle se passer d’un espace d’information commun, indépendant des intérêts commerciaux et des pressions politiques ? Alors que les plateformes numériques fragmentent le débat public et que des forces politiques font du démantèlement de l’audiovisuel public un objectif assumé, Nathalie Sonnac pose la question, et y répond sans détour.
28/04/2026, 09:00
Condamnations de Nicolas Sarkozy, inéligibilité de Marine Le Pen, drame de Philippine, affaire Sarah Halimi : chaque mois ou presque, la justice française se retrouve au coeur d’une tempête. On l’accuse d’en faire trop, de se substituer au politique, de juger sans rendre de comptes. On l’accuse aussi de ne pas en faire assez, de laisser des récidivistes en liberté, de protéger ses pairs plutôt que les citoyens. Les juges ont-ils vraiment tous les droits ? Béatrice Brugère, magistrate, répond de l’intérieur.
28/04/2026, 08:00
Suicides d’enfants victimes de violences, manque de moyens alloués à la recherche et à la justice malgré un « volontarisme politique » affiché… Steffy Alexandrian alerte sur la faillite grandissante de la protection de l’enfance.
28/04/2026, 07:00
Publié aux Éditions Rivages et attendu en librairie le 6 mai 2026, Éloge des cocktails de Léo Henry propose une exploration du cocktail bien au-delà du simple mélange de boissons, en abordant cette pratique comme un phénomène culturel et social complexe.
27/04/2026, 07:45
L’autrice de polar Angelina Delcroix publie un nouveau roman intitulé La fabrique du mal, après le succès commercial de Mémoires d’un expert psychiatre. Paru initialement en format poche, son précédent roman s’est écoulé à plus de 250.000 exemplaires et s’est imposé comme la meilleure vente d’un polar français en 2025, tous formats confondus.
26/04/2026, 06:30
Au fond du lac, de Jacopo de Michelis, traduit de l’italien par Anatole Pons-Reumaux et publié chez HarperCollins le 20 mai 2026, est un thriller qui explore la mémoire enfouie d’une île italienne où un meurtre ravive des secrets liés à la Seconde Guerre mondiale.
25/04/2026, 08:17
À deux pas du paradis, de James Frey, traduit de l’anglais (États-Unis) par Diniz Galhos, paraît chez Flammarion le 6 mai : dans une petite ville aisée du Connecticut, deux amies en quête de sensations fortes font vaciller l’équilibre d’un entre-soi privilégié, jusqu’à ce qu’une nuit de transgression bascule en drame.
25/04/2026, 07:01
Marilyn et Ella, d’Eliza Knight et Denny S. Bryce, paraît chez HarperCollins le 13 mai 2026 et revient sur la rencontre et l’amitié inattendue entre deux icônes du XXe siècle, la chanteuse Ella Fitzgerald et l’actrice Marilyn Monroe, dans un récit qui explore leur lutte commune pour s’imposer dans un univers dominé par les hommes. Une traduction de Carole Delporte.
24/04/2026, 08:13
Murielle Szac publie Laokratia aux éditions Collas, en librairie le 7 mai : un roman qui plonge dans les débuts de la guerre civile grecque à travers le destin d’une adolescente emportée dans la violence politique et les idéaux de justice.
24/04/2026, 07:45
Ma sœur chasseresse, de Philippe Arseneault, paraîtra le 5 mai 2026 chez Québec Amérique. Dans ce deuxième roman, l’auteur suit un écrivain québécois revenu temporairement au pays, où la promotion d’un livre qu’il juge lui-même médiocre fait surgir un malaise plus profond autour de l’identité, de la mémoire et du rapport à l’histoire.
23/04/2026, 08:26
Avec D’autres chants, de Jacek Dukaj, traduit du polonais par Charles Zaremba, les Éditions Rivages publient le 6 mai un roman situé à la croisée de la science-fiction, du fantastique et de l’uchronie, dans une autre Europe où la réalité obéit aux conceptions aristotéliciennes de la Forme et de la Matière.
23/04/2026, 06:50
Le codicille des ombres, d’Olivier Sebban, paraît aux éditions Rivages et propose un récit ancré dans la peste de Marseille de 1720, où deux trajectoires humaines, marquées par la fuite, l’exil et la perte, interrogent la possibilité de survivre et de trouver une forme de lumière au cœur du désastre.
22/04/2026, 08:53
C’est au cœur de l’été. Le fils devenu Kathy vient d’être incinéré. La mère, le père et le fils cadet - le petit frère âgé de trente ans - se retrouvent dans la maison familiale qu’ils n’habitent plus depuis plusieurs années. Kathy est avec eux. Aucun ne perçoit sa présence. La mère, la dernière qui l’a vue vivante, semble la ressentir.
22/04/2026, 07:00
Hauterives, petit village de la Drôme, à l’aube du XXème siècle. Ferdinand Cheval (1836-1924), ancien facteur que l’on traite de vieux fou au village, façonne son propre tombeau dans le cimetière de son village, à moins d’un kilomètre de son Palais idéal. Peu à peu, au milieu des pierres tombales, s’élève une sculpture délirante.
21/04/2026, 08:00
Voyages extraordinaires au Muséum, de Jacques Cuisin et Nicolas Gilsoul (Robert Laffont), en librairie le 13 mai, propose une immersion dans les collections méconnues du Muséum d’Histoire naturelle de Paris, à travers le récit d’une exploration hors du commun qui met en scène la richesse du vivant et les coulisses invisibles de l’institution.
21/04/2026, 07:00
La Confusion, deuxième roman de Louisiane C. Dor, paraît le 6 mai : l’autrice y suit Coline Mayard, vingt ans, aspirant à l’amour et à un ailleurs, dont la rencontre avec un écrivain plus âgé bouleverse les repères et l’entraîne au cœur d’une relation et d’un foyer où les frontières se brouillent.
20/04/2026, 07:35
Terre et ciel, de Jean-Luc Raharimanana, paraît aux Éditions Rivages le 6 mai 2026 et propose une réécriture contemporaine du mythe malgache d’Ibonia, en suivant le parcours d’un héros promis à une princesse qu’il devra reconquérir au terme d’un long voyage initiatique.
18/04/2026, 08:23
L'or de la vie - Dépasser mes peurs et mes limites, signé par Manon Apithy et publié chez Robert Laffont, paraît le 13 mai : la championne olympique de sabre y retrace son parcours et livre une réflexion personnelle sur la réussite, entre exigences sportives, fragilités et quête d’équilibre.
18/04/2026, 07:17
Un livre qui offre une autre vision de l’École, débarrassée de ses fins utilitaristes et mise au service de la compréhension du monde. Un manuel qui offre des pistes aux enseignant·es pour maintenir une pratique d'exigence intellectuelle avec les élèves. Pour redonner du sens à l’École et au métier d'enseignant.
17/04/2026, 08:00
Avec Les Plus Jeunes Années du monde, roman de Marie-Lorna Vaconsin à paraître chez Actes Sud le 13 mai, l’autrice imagine un monde troublé par un phénomène inexplicable où des chênes se mettent à émettre une lumière rouge, tandis que deux trajectoires solitaires cherchent à renouer avec les autres.
16/04/2026, 09:29
Avec Fantômes et giboulées, Catherine Dufour signe un nouveau roman publié chez Robert Laffont, à paraître le 7 mai, où une femme transforme un refuge pour victimes de violences en lieu d’accueil pour les morts, mêlant humour, littérature et surnaturel autour d’une question simple : peut-on vraiment cohabiter avec les fantômes sans en payer le prix ?
16/04/2026, 08:04
Lily est rédactrice de notices. Elle aime les modes d’emploi clairs, que les choses soient à leur place et les procédures efficaces. Un jour, elle découvre le développement personnel et un mantra : « Libérez-vous en éliminant les problèmes un à un ».
16/04/2026, 07:00
Pensiez-vous qu’après trois tomes, Brioche et Tartine seraient à court d’idées… ou de bêtises ? Détrompez-vous ! Les voilà de retour, plus en forme que jamais, capables même de se lancer dans une partie de tennis — quitte à envoyer la balle droit dans un commissariat et à troquer la raquette contre une paire de baskets.
14/04/2026, 08:00
Terre de lumière et de contrastes, la Haute Provence mêle les parfums du sud et la rudesse des montagnes. Ici, les lavandes se mêlent aux genêts, les aigles planent au-dessus des crêtes et les torrents creusent des gorges spectaculaires. À travers ce guide collectif à paraître le 16 avril, 24 balades invitent à explorer les paysages entre Verdon, Lure et Mercantour.
12/04/2026, 08:30
À travers ce guide collectif, à paraître le 16 avril, le lecteur est invité à parcourir 25 belles balades entre terre et mer. Des plages du Débarquement aux falaises du Cotentin, des marais du Bessin aux forêts de l’Orne, la Basse-Normandie révèle une nature d’une richesse insoupçonnée.
12/04/2026, 08:30
Des plaines du gave aux crêtes des Pyrénées, le Béarn déploie une nature aussi sauvage que généreuse. Ici, le promeneur n’est jamais bien loin d’un torrent, d’un sentier fleuri ou du vol d’un vautour. Il suffit de lever les yeux pour sentir la montagne respirer. À découvrir en librairie le 16 avril.
12/04/2026, 07:30
Terre de vent, de pierre et de lumière, le Pays Cathare dévoile ici toute la splendeur de ses paysages. Des gorges de la Frau aux étangs de la Narbonnaise, des crêtes de Quéribus aux vignes de Tuchan, des forêts de la Montagne Noire aux falaises de Bugarach, chaque itinéraire est une plongée dans l’histoire et la nature. À travers ce guide collectif, à paraître le 16 avril, 24 belles balades invitent à explorer des paysages entre citadelles et garrigues.
12/04/2026, 07:00
La Bretagne Sud se dévoile comme un territoire mouvant, où les frontières s’effacent pour laisser place à une nature foisonnante et imprévisible. Dans ce guide collectif à paraître le 16 avril, 25 balades invitent à explorer des paysages entre ciel et mer.
11/04/2026, 09:00
À paraître le 16 avril, ce guide collectif réunit 23 belles balades entre terre et mer. Entre Niort, La Rochelle et la baie de l’Aiguillon, le Marais Poitevin déploie ses paysages miroitants : canaux bordés de frênes, prairies inondées, vasières salées et vastes horizons.
11/04/2026, 08:30
Pays de lumière et de pierre, les Causses et Cévennes racontent depuis des millénaires l’histoire d’un dialogue unique entre l’homme et la nature. Inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour leurs paysages façonnés par l’agropastoralisme, ces hauts plateaux et vallées profondes sont un condensé de beauté brute, de traditions vivantes et de biodiversité exceptionnelle. À découvrir en librairie le 16 avril.
11/04/2026, 08:00
Le Luberon comme vous ne l’avez jamais vu. Entre Durance et monts de Vaucluse, entre lavandes et falaises, cet ouvrage collectif, à paraître le 16 avril, entraîne le lecteur au cœur d’un territoire d’exception, classé Réserve de biosphère par l’UNESCO.
11/04/2026, 07:30
Terre d’eau, de pierre et de forêts profondes, le Jura est un territoire d’une richesse naturelle inouïe. Ici, les torrents sculptent la roche, les lacs miroitent au creux des combes, les tourbières gardent la mémoire des glaciers, et les crêtes s’ouvrent sur les Alpes. Ce guide collectif, à paraître le 16 avril, invite à explorer ces paysages puissants et contrastés.
11/04/2026, 07:00
Entre le Rhône et la Méditerranée s’étend un monde à part : la Camargue, terre de contrastes et de lumière, façonnée par la rencontre du fleuve et de la mer. Dans ce guide collectif, à paraître le 16 avril, l’eau salée et l’eau douce s’affrontent et s’épousent, dessinant un paysage vivant où se mêlent lagunes, sansouires, marais et dunes mouvantes.
10/04/2026, 17:00
Autres articles de la rubrique Livres
Elle le connaissait. Pire, elle l’aimait. Et elle pensait – naïvement, pourra-t-on dire – qu’il l’aimait en retour, pour de vrai, pleinement. Qu’il la respectait. Que 2 ans de relation, c’était un gage de confiance. Pourtant, il l’a violée. Pendant 5 mois. Oscillant entre douceur et violence, il a profité d’elle, de son corps comme « un putain de buffet », de son incapacité à dire non. Et aujourd’hui, des années après les faits ? Le temps est venu : « je nettoie mon linge sale en public ».
29/04/2026, 08:30
Avec La Fabrique du mal, Angélina Delcroix signe un thriller tendu autour d’Oscan, adolescent marseillais happé par l’argent facile, les écrans et les silences adultes. Entre prévention spécialisée, enquête criminelle et analyse psychologique, le roman suit une violence qui s’organise par étapes, jusqu’à transformer les failles intimes en engrenage collectif.
28/04/2026, 16:06
Les très belles aquarelles de Patrick Prugne viennent revisiter le western et éclairer un sinistre fait historique des guerres américaines : le massacre de Sand Creek, en 1864 dans le Colorado. Cheyenne aux éditions Daniel Maghen, paru le 22 avril.
28/04/2026, 12:15
Karen vit à New-York et doit prochainement sortir un livre sur sa vie avec un serial killer qu’elle a dénoncé à la police voici dix ans. Mais à la veille de la sortie de cette biographie, une jeune fille est enlevée avec les mêmes pratiques qu’utilisait Aaron, qui est en prison depuis sa condamnation. Elle accepte de revenir sur les lieux de sa jeunesse afin d’aider la police, épaulée par une influenceuse, Émilia, qui est la seule victime qui a pu s’échapper des griffes de celui que la presse avait surnommé : Bagman.
28/04/2026, 11:21
Voici un livre écrit sous la direction de Zoé Angelis et Pierre Bayard qui va sérieusement ébranler tout ce que vous pensiez évident concernant Œdipe, Antigone, Thésée, Orphée et bien d’autres. Dans Cold cases en Grèce antique, publié par les CNRS Éditions, onze contributrices et contributeurs rouvrent des affaires que l’on croyait closes depuis des millénaires. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leurs conclusions ont de quoi faire vaciller quelques certitudes bien installées.
27/04/2026, 18:18
En août 1981, Tiburce Legendre assassine brutalement un couple sans mobile apparent. L'inspecteur Marceau Rumigni est missionné pour identifier et arrêter le meurtrier. Commence alors une traque haletante, entre démons, mensonges, histoires d'amour, où on comprend combien un homme peut en cacher un autre, et avoir plusieurs visages.
27/04/2026, 12:19
« Ce ne sont pas des biographies d’écrivaines et d’écrivains que je propose ici, ni même des portraits-souvenirs, mais ce que j’ai pu comprendre de leur personne et de leur œuvre à travers un commerce suivi. Pas de vivants dans cette galerie. »
27/04/2026, 10:49
Et si on vous disait qu’il existait, caché dans un recoin de notre monde, une université proposant une formation dont vous n’avez jamais entendu parler ? Une formation qui sort complètement du scope habituel : entre les murs de Noisulli, les cours magistraux qui vous attendent s’articulent exclusivement autour des rêves, de leur compréhension, voire de leur maîtrise… Ici, la dimension onirique, réservée à quelques personnes talentueuses, s’ouvre à vous !
27/04/2026, 09:40
Cette livraison de Books choisit le détour des livres pour saisir des tensions très actuelles : la mémoire impériale, l’autoritarisme numérique, le pouvoir personnel, la violence politique et les mythes identitaires.
26/04/2026, 11:01
Il y a les Ensablés que nous connaissons bien, cohorte d’auteurs jouets du ressac des modes et de la gloire. Il y a les Oubliés, perdus au fond des mers. Et il y a aussi quelques miraculés sauvés des eaux. Rachilde est de ceux-là. Célèbre et célébrée en son temps, cette grande scandaleuse aurait fini par disparaitre complétement de l’histoire littéraire qui ne retient guère que George Sand comme grande figure féminine pour la littérature au XIXème et Germaine de Staël pour la pensée, si quelques universitaires et éditeurs ne s’étaient acharnés à la faire reconnaître. Par Denis Gombert
26/04/2026, 09:00
Pour combattre une injustice, il faut compter sur le temps et la détermination, mais aussi avec une forme de solidarité des victimes pour que les générations à venir puissent enfin s’en émanciper. Irlande, années 80, le patriarcat coule de beaux jours, sûr de sa légitimité et de sa force. Les silencieuses d'Anna McPartlin traduit par Valérie Le Plouhinec (Éditions Le Cherche Midi).
24/04/2026, 16:41
Le top 10 de cette semaine connaît très peu de changements par rapport à la précédente. Les trois premières places du podium restent inchangées : Fred Vargas, Eiichirō Oda (One Piece) et Valérie Perrin conservent leurs médailles.
24/04/2026, 11:54
Comment l’enquête menée sur un père — né à Berlin, rebaptisé en Israël, passé par les services de renseignement — se transforme en roman familial ? Entre langue, filiation, mémoire juive et Nakba, Dory Manor montre comment les conflits du présent traversent les corps, les noms et les silences. Avec une rare intensité.
23/04/2026, 10:19
Charles XII était un roi toujours en guerre, mais il a vécu un an de plus que Mozart. L’historien Éric Schnakenbourg donne au lecteur français ce qui manquait depuis une éternité : une véritable biographie de ce souverain entré si vite dans la légende d’un autre guerrier, Voltaire, qui le tenait pour « l’homme le plus extraordinaire peut-être qui ait jamais été sur la terre ».
22/04/2026, 18:44
Voici un roman de voix, de réminiscences et de fractures intimes où se mêlent famille, désir, pauvreté et clandestinité politique. La phrase, longue et sinueuse, épouse le désordre des consciences sans jamais perdre sa force. Un livre exigeant, parfois âpre, mais d’une intensité rare, qui transforme la mémoire en expérience de lecture.
22/04/2026, 16:01
C'est moins une rébellion abstraite contre la religion qu’une enfance saisie par l’injonction, la honte et le désir de fuite. Porté par une voix insolente, drôle et blessée, le roman suit Sato dans son refus de devenir l’« enfant pieux » qu’on exige de lui, jusqu’à faire de cette résistance intime une matière romanesque d’une intensité rare.
22/04/2026, 15:51
Pedro Gunnlaugur Garcia peint une fresque géographiquement hors norme qui traverse l’Italie, le Vietnam, l’Amérique et un futur abîmé. D’une génération à l’autre, guerres, exils, croyances et malentendus composent un récit où le grotesque voisine avec le chagrin. Un roman ample, mobile et tendu, qui fait de l’héritage moins un refuge qu’une matière instable, parfois toxique.
22/04/2026, 15:37
Laurence Nobécourt, dans ce dernier livre, se penche sur son ascendance et tente d’éluder avec force et détails les éléments qui expliquent la violence que trois sœurs - les deux sœurs aînées de l’auteur et l’auteur elle-même - ont vécue. Au cœur du livre, l’histoire d’une succession houleuse et tragique après la mort des parents et trois sœurs blessées qui doivent s’accorder sur un partage : Stella, l’aînée "préférée du père", Petra, et celle qui se nomme elle-même La Petite sauvage. Les deux aînées rejettent la petite dernière.
22/04/2026, 09:00
À l’occasion de l’exposition Michel-Ange – Rodin. Corps vivants, présentée au musée du Louvre jusqu’au 20 juillet, plusieurs ouvrages paraissent et offrent autant de portes d’entrée dans ce dialogue entre les deux maîtres. Essai, catalogue, bande dessinée ou réédition : chacun éclaire à sa manière ce face-à-face à quatre siècles de distance. Tour d’horizon.
21/04/2026, 17:55
Anglestume. Arcadia Meade, connue sous le nom de Cady, 78 ans, est à la retraite. Avant, elle voguait sur la Nysis, qu’il pleuve ou qu’il vente. Appelée par les rivages au loin, elle n’a jamais pu résister à l’appel de la mer et à cet air chargé de sel et de danger… Pourtant, il a fallu se faire une raison. L’âge, vous savez. Alors elle passe ses journée à boire, à fumer des roulées et à récupérer de quoi manger à droite, à gauche.
21/04/2026, 12:08
C’est un livre brûlant et passionnant qui raconte un réalisme âpre et totalement méconnu, et dit à voix haute ce que tout le monde pense tout bas mais n’ose écrire, détailler. C’est un livre bienvenu de la part de Maître Dosé, avocate pénaliste parisienne connue et reconnue. Une voix forte et nécessaire : La violence faite aux autres (Sonneur).
21/04/2026, 12:00
Il y a les romans noirs. Il y a les romans gris. La Tentation des combles (éditions Fables fertiles, avril 2026), de Dominique Boudou, en est un, comme le disent les yeux de Catherine vus par ceux du narrateur, qui s’y perd. Défaite, changeante, opaque, sa teinte est indécise, en quête d’une vérité finale qui se dérobe.
21/04/2026, 10:40
Une fresque métaphysique monumentale où la philosophie d'Aristote devient la loi physique d'un univers en perpétuelle mutation. À travers l'errance de Hieronim Berbelek, stratège déchu cherchant à retrouver sa dignité dans un monde sculpté par la volonté de puissants démiurges, l'auteur polonais signe une œuvre d'une densité rare, mêlant habilement récit d'aventure, enjeux ontologiques et immersion sensorielle totale.
21/04/2026, 07:30
Sébastien Juillard signe le premier volet magistral de la saga de Sigdís Hröriksdóttir. Loin des sentiers battus, l'auteur nous entraîne dans une Scandinavie du VIIe siècle où l'acier des épées le dispute au givre des cœurs. Entre fresque historique et drame intime, ce roman impose une voix singulière, portée par une plume d'une précision chirurgicale et un sens du tragique hérité des anciens scaldes.
20/04/2026, 16:44
Loin du simple récit de super-héros, Supergirl: Woman of Tomorrow (trad. Jérôme Wicky) transforme Kara Zor-El en figure traversée par le deuil, la violence et l’altérité. Tom King confie la narration à Ruthye, jeune fille en quête de vengeance, tandis que Bilquis Evely et Matheus Lopes bâtissent un cosmos somptueux, instable, où couleur et silence guident le sens.
20/04/2026, 15:21
L’actualité à la lumière des livres. Des milliards de galaxies qui s’éloignent, un vieux débat américain ravivé par le Proche-Orient, une invasion britannique oubliée, le journal intime d’un grand diariste anglais et les mystères du microchimérisme : la sélection de la semaine traverse cosmologie, géopolitique, roman historique, édition et biologie.
18/04/2026, 10:13
Paru le 16 avril 2026, Antonin Artaud et Jacques Latrémolière, la relation insolite entre un patient et son psychiatre (éd. L’Harmattan) s’inscrit dans la continuité du travail solide et exigeant que Patrick-Albert Pognant consacre à Artaud depuis plusieurs années. J’avais découvert cet auteur à travers son précédent ouvrage, Antonin Artaud, la mise en échec de la médecine, qui m’avait profondément marqué à l’époque où je rédigeais mon propre livre, Artaud le Martaud : asiles, drogue, électrochocs. Par Ilios Chailly.
17/04/2026, 16:41
Le commissaire Adamsberg est de retour : Fred Vargas signe un come-back remarqué, comme d'habitude, avec Une unique lueur (Flammarion), qui s’installe directement en tête du classement dès sa sortie, avec 38.110 exemplaires vendus pour cette nouvelle semaine (06/04 au 12/04).
17/04/2026, 11:48
Top ArticlesUne faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Commenter cet article