Traducteurs et traductrices : Cyril Laumonier élu président de l’ATLF

À la présidence, Cyril Laumonier succède à Samuel Sfez. Il sera épaulé par Corinna Gepner, élue vice-présidente. Le secrétariat est confié à Virginie Buhl, tandis que Marion Gilbert occupe le poste de trésorière, assistée de Maïa Rosenberger en qualité de vice-trésorière. Le conseil d’administration de l’ATLF, dont les membres sont élus pour trois ans renouvelables, compte également Véronique Béghain, Hélène Dauniol-Remaud, Nada Ghosn, Marielle Leroy et Julie Sibony.

L’association souligne l’arrivée de plusieurs nouvelles traductrices au sein du conseil d’administration - Véronique Béghain, Virginie Buhl, Hélène Dauniol-Remaud, Corinna Gepner, Marielle Leroy et Julie Sibony. Avec cette nouvelle équipe, l’ATLF entend poursuivre ses missions de représentation et de défense des traducteurs littéraires, dans un contexte où les enjeux professionnels, juridiques et économiques du secteur sont jugés particulièrement sensibles.

L’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) est une structure professionnelle de référence, fondée en 1973, qui œuvre à la fois pour la reconnaissance du métier de traducteur et pour la promotion de la littérature traduite.

Constituée sous le régime de la loi de 1901, son fonctionnement repose sur l’engagement bénévole de traducteurs, appuyés par une petite équipe salariée - deux personnes se partageant un équivalent temps plein - ainsi que par un juriste, chargé notamment de l’accompagnement contractuel et des litiges.

L’ATLF s’organise autour de deux axes principaux : promouvoir la traduction littéraire et défendre les traducteurs. Elle participe à de nombreux événements (salons, festivals, rencontres) pour rendre visible le métier, tout en produisant des contenus et en animant des espaces de réflexion comme la revue TransLittérature.

En parallèle, elle accompagne concrètement les professionnels : outils pratiques, enquêtes sur les rémunérations, conseils contractuels et assistance juridique. Elle veille aussi à la visibilité des traducteurs dans la chaîne du livre et tient un répertoire de ses membres.

Sur le plan institutionnel, l’ATLF joue un rôle clé dans la représentation de la profession, notamment via les négociations avec les éditeurs et le Code des usages de la traduction littéraire. Elle contribue également à la formation et à l’amélioration des conditions économiques du métier.

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Enfin, elle s’appuie sur divers outils de communication (newsletter, réseaux sociaux, actions en région) pour diffuser ses actions et fédérer la profession.

Crédits photo : ATLF

Par Hocine Bouhadjera

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