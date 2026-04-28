Spéculation, revente, violences : les exemplaires presse déchainent les foules

Le livre gratuit rend parfois très cher ce qu’il prétend offrir. Avec le retour de BookCon à New York, après plusieurs années d’interruption, l’industrie américaine du livre croyait célébrer la puissance retrouvée de ses communautés de lecteurs.

Elle a surtout vu surgir, dans les allées du Javits Center, une version matérielle de ce que les réseaux sociaux produisent déjà : la transformation d’un objet éditorial en trophée, d’une avant-première en actif spéculatif, d’un geste promotionnel en épreuve de force.

Quand le désir de lire devient une ruée

BookCon 2026 réunissait un public massif – près de 25.000 visiteurs sur deux jours, avec environ 250 exposants. Le salon, organisé les 18 et 19 avril au Jacob K. Javits Center, revenait dans un contexte favorable : montée du BookTok, puissance de la romance et de la romantasy, besoin d’événements physiques pour des communautés nées en ligne.

Le récit de Cosmopolitan déplace pourtant le regard. Les files d’attente, le système de réservation et le manque de restauration le premier jour relèvent de dysfonctionnements corrigibles. Le vrai symptôme se concentre autour des ARC (Advance Reader Copy, ou exemplaire promotionnel avant parution), ces exemplaires promotionnels diffusés avant parution.

Tamara Fuentes résume le basculement : « Ce qui devait être une célébration et un grand retour pour la convention s’est transformé en journées de chaos. » L’ARC, jadis outil discret de prescription, devient ici un révélateur social.

L’exemplaire promotionnel, fétiche de distinction

Ce document n’est pas un livre ordinaire : il fait état d'un texte pas tout à fait finalisé, longtemps réservé aux médias et aux critiques. Et ce, avant que l’essor des influenceurs littéraires n’en augmente le prestige. Certains sont même numérotés, afin d’être tracés, mais cette traçabilité renforce aussi leur statut d’objet rare. La rareté, dans ce cadre, ne protège plus la chaîne du livre ; elle aiguise la compétition.

Les témoignages relayés décrivent une mécanique de foule. Une utilisatrice de Threads évoque une file devenue course, puis attroupement autour du personnel, avec des tickets arrachés et des personnes handicapées bousculées.

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Une autre dit s’être trouvée « littéralement au milieu d’un pogo ». Cosmopolitan insiste sur la violence du désir de possession : « Des personnes qui travaillaient sur des stands auraient été blessées physiquement par des foules qui couraient vers les ARC. » Le lexique du salon littéraire cède alors la place à celui de la cohue.

Ce déplacement compte. Il ne signifie pas que les lecteurs seraient devenus violents par nature. Il montre plutôt que certains segments très médiatisés du livre empruntent désormais les codes de la sneaker, du vinyle limité ou du billet de concert. La communauté ne se contente plus de commenter une œuvre à venir ; elle cherche à obtenir sa preuve matérielle avant les autres. Le marketing de l’attente produit de l’enthousiasme, mais aussi de la frustration.

La morale fragile d’un marché parallèle

La revente cristallise cette mutation : un titre encore inaccessible à la presse, aux professionnels et aux influenceurs, déjà proposé sur Mercari à 650 dollars moins d’une journée après son obtention. Le média souligne que les ARC portent une mention « ne peut être vendu », sans que leur revente sur une plateforme secondaire soit illégale. La question devient moins juridique qu’éthique. L’écart entre la gratuité initiale et le prix demandé révèle une conversion brutale : l’exemplaire promotionnel devient marchandise spéculative.

L’industrie se trouve ainsi devant sa propre contradiction. Les éditeurs ont besoin d’exclusivité pour lancer les titres, attirer les prescripteurs, produire de l’attente. Mais chaque dispositif de rareté intensifie la concurrence entre lecteurs et influenceurs. Tamara Fuentes formule le rappel économique le plus simple : « L’édition est une activité commerciale. Les gens doivent acheter des livres pour que les auteurs puissent écrire des livres. » La phrase heurte un imaginaire communautaire où l’enthousiasme se vit parfois comme un droit d’accès.

BookCon expose ainsi un malentendu. Les fans se perçoivent comme les moteurs de la visibilité ; les éditeurs les considèrent aussi comme des clients, des relais et des publics à canaliser. Entre ces deux positions, l’ARC devient une monnaie ambiguë. Il récompense l’engagement, mais il fabrique une hiérarchie. Il flatte l’inclusion, mais organise l’exclusion.

Ce que la foule dit du livre

Si l'événement fut commercialement réussi pour plusieurs éditeurs et libraires, il aura surtout été traversé par la frustration des visiteurs, des problèmes d’accessibilité et une gestion périlleuse des files. La formule rapportée par un participant — « ce n’est pas BookCon, c’est LineCon » — résume l’expérience : être là ne garantit pas l’accès, seulement l’attente.

Dans un salon de masse, l’abondance apparente masque des pénuries ciblées. Or, ces exemplaires ne relèvent pas d'un droit, et moins encore d'un dû. Outils promotionnels, ils ne sauraient constituer ni une récompense morale ni la mesure d’une légitimité de lecteur. Au contraire : ces pratiques marketing, coûteuses à produire et distribuées selon des stratégies discutables, ne justifient en rien la brutalité ou la spéculation.

Sauf que... Le retour de BookCon n'a pas rimé seulement avec succès public, pour un grand rendez-vous qu'attendait l'industrie. Il aura finalement révélé la tension d’une culture économico-littéraire plus visible, plus jeune, plus collective, en fin de compte contaminée par l'appât du gain. Celle-là même que la rareté excite.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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