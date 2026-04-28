Spéculation, revente, violences : les exemplaires presse déchainent les foules

De retour à New York après plusieurs années d’absence, BookCon 2026 devait célébrer la vitalité des communautés de lecteurs. Le salon a surtout révélé une mutation plus trouble : autour des exemplaires promotionnels, la ferveur littéraire glisse vers la compétition, la spéculation et parfois la violence. Les ARC, conçus comme outils de prescription, deviennent les trophées d’un marché parallèle.
Le 28/04/2026 à 16:20 par Clément Solym
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28/04/2026 à 16:20
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Le livre gratuit rend parfois très cher ce qu’il prétend offrir. Avec le retour de BookCon à New York, après plusieurs années d’interruption, l’industrie américaine du livre croyait célébrer la puissance retrouvée de ses communautés de lecteurs.
Elle a surtout vu surgir, dans les allées du Javits Center, une version matérielle de ce que les réseaux sociaux produisent déjà : la transformation d’un objet éditorial en trophée, d’une avant-première en actif spéculatif, d’un geste promotionnel en épreuve de force.
BookCon 2026 réunissait un public massif – près de 25.000 visiteurs sur deux jours, avec environ 250 exposants. Le salon, organisé les 18 et 19 avril au Jacob K. Javits Center, revenait dans un contexte favorable : montée du BookTok, puissance de la romance et de la romantasy, besoin d’événements physiques pour des communautés nées en ligne.
Le récit de Cosmopolitan déplace pourtant le regard. Les files d’attente, le système de réservation et le manque de restauration le premier jour relèvent de dysfonctionnements corrigibles. Le vrai symptôme se concentre autour des ARC (Advance Reader Copy, ou exemplaire promotionnel avant parution), ces exemplaires promotionnels diffusés avant parution.
Tamara Fuentes résume le basculement : « Ce qui devait être une célébration et un grand retour pour la convention s’est transformé en journées de chaos. » L’ARC, jadis outil discret de prescription, devient ici un révélateur social.
Ce document n’est pas un livre ordinaire : il fait état d'un texte pas tout à fait finalisé, longtemps réservé aux médias et aux critiques. Et ce, avant que l’essor des influenceurs littéraires n’en augmente le prestige. Certains sont même numérotés, afin d’être tracés, mais cette traçabilité renforce aussi leur statut d’objet rare. La rareté, dans ce cadre, ne protège plus la chaîne du livre ; elle aiguise la compétition.
Les témoignages relayés décrivent une mécanique de foule. Une utilisatrice de Threads évoque une file devenue course, puis attroupement autour du personnel, avec des tickets arrachés et des personnes handicapées bousculées.
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Une autre dit s’être trouvée « littéralement au milieu d’un pogo ». Cosmopolitan insiste sur la violence du désir de possession : « Des personnes qui travaillaient sur des stands auraient été blessées physiquement par des foules qui couraient vers les ARC. » Le lexique du salon littéraire cède alors la place à celui de la cohue.
Ce déplacement compte. Il ne signifie pas que les lecteurs seraient devenus violents par nature. Il montre plutôt que certains segments très médiatisés du livre empruntent désormais les codes de la sneaker, du vinyle limité ou du billet de concert. La communauté ne se contente plus de commenter une œuvre à venir ; elle cherche à obtenir sa preuve matérielle avant les autres. Le marketing de l’attente produit de l’enthousiasme, mais aussi de la frustration.
La revente cristallise cette mutation : un titre encore inaccessible à la presse, aux professionnels et aux influenceurs, déjà proposé sur Mercari à 650 dollars moins d’une journée après son obtention. Le média souligne que les ARC portent une mention « ne peut être vendu », sans que leur revente sur une plateforme secondaire soit illégale. La question devient moins juridique qu’éthique. L’écart entre la gratuité initiale et le prix demandé révèle une conversion brutale : l’exemplaire promotionnel devient marchandise spéculative.
L’industrie se trouve ainsi devant sa propre contradiction. Les éditeurs ont besoin d’exclusivité pour lancer les titres, attirer les prescripteurs, produire de l’attente. Mais chaque dispositif de rareté intensifie la concurrence entre lecteurs et influenceurs. Tamara Fuentes formule le rappel économique le plus simple : « L’édition est une activité commerciale. Les gens doivent acheter des livres pour que les auteurs puissent écrire des livres. » La phrase heurte un imaginaire communautaire où l’enthousiasme se vit parfois comme un droit d’accès.
BookCon expose ainsi un malentendu. Les fans se perçoivent comme les moteurs de la visibilité ; les éditeurs les considèrent aussi comme des clients, des relais et des publics à canaliser. Entre ces deux positions, l’ARC devient une monnaie ambiguë. Il récompense l’engagement, mais il fabrique une hiérarchie. Il flatte l’inclusion, mais organise l’exclusion.
Si l'événement fut commercialement réussi pour plusieurs éditeurs et libraires, il aura surtout été traversé par la frustration des visiteurs, des problèmes d’accessibilité et une gestion périlleuse des files. La formule rapportée par un participant — « ce n’est pas BookCon, c’est LineCon » — résume l’expérience : être là ne garantit pas l’accès, seulement l’attente.
Dans un salon de masse, l’abondance apparente masque des pénuries ciblées. Or, ces exemplaires ne relèvent pas d'un droit, et moins encore d'un dû. Outils promotionnels, ils ne sauraient constituer ni une récompense morale ni la mesure d’une légitimité de lecteur. Au contraire : ces pratiques marketing, coûteuses à produire et distribuées selon des stratégies discutables, ne justifient en rien la brutalité ou la spéculation.
Sauf que... Le retour de BookCon n'a pas rimé seulement avec succès public, pour un grand rendez-vous qu'attendait l'industrie. Il aura finalement révélé la tension d’une culture économico-littéraire plus visible, plus jeune, plus collective, en fin de compte contaminée par l'appât du gain. Celle-là même que la rareté excite.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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23/04/2026, 17:20
Amazon a officialisé, le 14 avril, la construction d’un nouveau centre de distribution à Ensisheim, dans le Haut-Rhin, au terme de plusieurs années de contestation et de recours. Le chantier a démarré la veille, pour une ouverture annoncée fin 2027. Le groupe promet un investissement de plus de 250 millions € et 2000 emplois en CDI.
23/04/2026, 14:34
Le 16 avril dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a publié un arrêt très attendu dans l'affaire C‑496/24, qui opposait deux organismes néerlandais aux constructeurs HP et Dell, ainsi qu'à l'organisation Stobi, qui représente les intérêts des sociétés qui s'acquittent de la taxe sur la copie privée. La CJUE a estimé que cette dernière n'était pas due dans le cas d'une copie pour lecture en continu hors ligne au sein d'un service de streaming.
23/04/2026, 12:19
Le Parti socialiste (PS) n'a pas encore désigné son candidat pour l'élection présidentielle de 2027, mais avance déjà les grandes lignes de son programme. Ce mercredi 22 avril, la coordinatrice nationale à la refondation du projet de la formation politique, Chloé Ridel, a présenté quelques éléments à la presse. Et a notamment évoqué la « liberté du monde du livre » face à l'appétit des milliardaires.
23/04/2026, 11:23
Le secteur du livre québécois s’apprête à se réunir à Montréal, le 29 avril, pour une nouvelle édition des Rencontres interprofessionnelles. Organisé par l’Association des libraires du Québec, l’événement mettra cette année l’accent sur la relève et les conditions nécessaires à la continuité du milieu.
23/04/2026, 11:22
Rêves Étoilés, Prochain Chapitre, Yékri, La Dissidence, Solodolo ou encore Fresco : portées par des fondateurs aux parcours variés, ces maisons dessinent des projets très différents - fiction inclusive, non-fiction professionnelle, rééditions patrimoniales, essais critiques ou bande dessinée internationale. À travers leurs titres et leurs partis pris, elles racontent, chacune à leur manière, ce que signifie aujourd’hui faire de l’édition indépendante.
22/04/2026, 18:33
Une nouvelle structure éditoriale fait son entrée dans le paysage de la bande dessinée. Baptisée Astrolabe, elle se consacre aux récits de genre et entend s’ouvrir largement à la scène internationale. Son premier album, Pourpre-Sang de Léo Chérel, doit paraître le 7 mai.
22/04/2026, 17:40
La maison d’édition Copie Gauche sous licence CC-By-SA lance le 4e recueil de la collection C’était Mieux Demain, des récits d’anticipation écologistes centrés autour d’un optimisme lucide. Les cinq nouvelles de ce recueil tournent autour de la thématique des Sciences, de leur manipulation et de la hiérarchisation artificielle des différents domaines de recherche. Comme toujours, 25 % des droits d’auteurs sont destinés aux artistes.
22/04/2026, 17:04
Le mercredi 15 avril dernier, la Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat recevait plusieurs représentants des métiers de la chaine du livre, invités à s'exprimer sur l'« économie fragile » du secteur. Les intervenants ont peint un tableau peu reluisant, lequel esquisse déjà le bilan tout aussi discutable des deux mandats d'Emmanuel Macron pour le livre et la lecture.
22/04/2026, 15:13
La plainte californienne contre Amazon franchit un cap. Des éléments judiciaires rendus publics décrivent un mécanisme par lequel la plateforme aurait poussé vendeurs et distributeurs à relever leurs tarifs ailleurs pour éviter d’être battue sur les prix. Pour le commerce du livre, l’affaire réactive une question ancienne : celle du pouvoir contractuel d’Amazon sur tout un écosystème.
22/04/2026, 13:10
La romancière Camille Laurens a été nommée présidente de la Maison Roger Martin du Gard, à Sérigny (Orne), explique Ouest-France. Membre du jury du prix Goncourt, elle succède à la tête de ce lieu consacré à l’écrivain, prix Nobel de littérature en 1937, dont elle devra accompagner les activités et la gestion.
21/04/2026, 14:54
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