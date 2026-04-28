Le redressement judiciaire du groupe Gibert accepté par le tribunal

Ce mardi 28 avril, en début d'après-midi, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a validé la demande de la Financière Palidis, société propriétaire du groupe Gibert. Une procédure de redressement judiciaire est ainsi ouverte pour le réseau de librairies indépendantes, qui présente des résultats économiques en baisse et un endettement conséquent.

Dans un courrier envoyé aux collaborateurs et collaboratrices de l'enseigne, consulté par ActuaLitté, la direction du groupe évoquait il y a quelques jours « un déséquilibre durable pour notre activité prise dans un effet ciseau », soit le recul des achats de livres neufs et la hausse des coûts fixes.

La direction du groupe envisage désormais de réorienter les activités vers le livre d'occasion, vu comme un nouveau moteur de croissance alors que les ouvrages neufs marquent le pas. « Notre ambition est claire : faire passer les ventes de livres d’occasion de 30 millions € aujourd’hui à 60 millions € à horizon 2029 », assurait ainsi la direction du groupe Gibert.

Le groupe Gibert revendique aujourd'hui 26 points de vente, un ensemble bientôt réduit à 25 avec la fermeture de la librairie du 13e arrondissement de Paris. Plusieurs de ces commerces affichent des résultats déficitaires, avec des pertes qui dépassent parfois la centaine de milliers d'euros et qui se sont aggravées en 2025.

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À Poitiers, l'exercice 2025 s'est ainsi terminé sur une perte de 230.000 €, poursuivant une série noire : en 2024, le déficit s'élevait à 286.342 €, en 2023, il atteignait les 218.000 €. À Lyon, où deux enseignes Gibert se côtoient, les résultats économiques se creusent eux aussi : la perte était évaluée à 85.000 € en 2023, avant de plonger à 158.000 € en 2024, puis 166.000 € en 2025. À Saint-Germain-en-Laye, l'année passée a aussi été compliquée, et s'est conclu sur un déficit de 197.000 €, après deux années déjà en négatif, à un niveau bien moindre cependant.

À Évreux, Marseille, Dijon, Grenoble ou Versailles, les résultats en 2025 sont également dans le rouge, relevait ActuaLitté dans un précédent article.

Photographie : Une librairie parisienne Gibert, en 2017 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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