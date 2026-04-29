Raphaël Quenard dans une adaptation du Con de minuit, de Thibault Raisse

Le réalisateur et scénariste Ambroise Rateau s'engage sur un nouveau long-métrage, produit par Punchline Cinéma et Lipsum Production, annonce Le Film Français. Né en 1995, il s'est récemment fait remarquer avec le court-métrage Mort d’un Acteur, réunissant Philippe Rebbot et Finnegan Oldfield, lauréat du Prix France 2 Histoires courtes du festival Paris Court Devant et du César du meilleur court métrage de fiction 2026.

Gérard allume une Gauloise brune, s'approche du micro en bougonnant. Avec son langage d'homme de la rue, cet ancien chauffeur routier anime à partir de 1996 une émission de débats sur Fun Radio. Croit-il. C'est en réalité un dîner de cons en direct, une farce géante dont il est le dindon. Chaque jeudi à minuit, de jeunes auditeurs le harcèlent de questions absurdes et moquent son inculture. Invariablement, Gérard hurle et s'emporte, pour le régal de centaines de milliers de fans hilares. Autographes, soirées VIP... L'émission phénomène lui ouvre les portes de la notoriété. Mais le gag s'éternise, le jeu devient de plus en plus cruel. Et les dégâts sur ce marginal au passé cabossé sont irréversibles... – Le résumé de l'éditeur pour Le con de minuit

Avant Le con de minuit, Ambroise Rateau réalisera son premier long-métrage de fiction, L'Apocalypse, le récit d'un braquage raté qui doit réunir Philippe Rebbot, Anaïde Rozam et Jérôme Commandeur.

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Pour l'instant, Le con de minuit, le film, n'a pas de date de sortie, ni même de début de tournage. L'ouvrage de Thibault Raisse est disponible en poche chez Pocket. Selon Edistat, le titre s'est écoulé à près de 6500 exemplaires, tous formats confondus.

Photographie : Raphaël Quenard à la Mostra de Venise, en 2024 (Ariela Ortiz-Barrantes, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

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