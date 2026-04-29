Raphaël Quenard dans une adaptation du Con de minuit, de Thibault Raisse

L'acteur, réalisateur et auteur Raphaël Quenard incarnera Gérard de Suresnes, adepte de Fun Radio devenu une figure récurrente de la station dans les années 1990, mais aussi le sujet de moqueries de certains auditeurs, encouragés par des animateurs. Le scénario s'appuie sur le livre de Thibault Raisse, Le con de minuit, paru en septembre 2024 chez Denoël.
Le 29/04/2026 à 09:23 par Antoine Oury
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29/04/2026 à 09:23
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Le réalisateur et scénariste Ambroise Rateau s'engage sur un nouveau long-métrage, produit par Punchline Cinéma et Lipsum Production, annonce Le Film Français. Né en 1995, il s'est récemment fait remarquer avec le court-métrage Mort d’un Acteur, réunissant Philippe Rebbot et Finnegan Oldfield, lauréat du Prix France 2 Histoires courtes du festival Paris Court Devant et du César du meilleur court métrage de fiction 2026.
Gérard allume une Gauloise brune, s'approche du micro en bougonnant. Avec son langage d'homme de la rue, cet ancien chauffeur routier anime à partir de 1996 une émission de débats sur Fun Radio. Croit-il. C'est en réalité un dîner de cons en direct, une farce géante dont il est le dindon. Chaque jeudi à minuit, de jeunes auditeurs le harcèlent de questions absurdes et moquent son inculture. Invariablement, Gérard hurle et s'emporte, pour le régal de centaines de milliers de fans hilares. Autographes, soirées VIP... L'émission phénomène lui ouvre les portes de la notoriété. Mais le gag s'éternise, le jeu devient de plus en plus cruel. Et les dégâts sur ce marginal au passé cabossé sont irréversibles...
– Le résumé de l'éditeur pour Le con de minuit
Avant Le con de minuit, Ambroise Rateau réalisera son premier long-métrage de fiction, L'Apocalypse, le récit d'un braquage raté qui doit réunir Philippe Rebbot, Anaïde Rozam et Jérôme Commandeur.
À LIRE - Chien bleu et d'autres titres de L'école des loisirs projetés au cinéma
Pour l'instant, Le con de minuit, le film, n'a pas de date de sortie, ni même de début de tournage. L'ouvrage de Thibault Raisse est disponible en poche chez Pocket. Selon Edistat, le titre s'est écoulé à près de 6500 exemplaires, tous formats confondus.
Photographie : Raphaël Quenard à la Mostra de Venise, en 2024 (Ariela Ortiz-Barrantes, CC BY-SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 11/09/2025
261 pages
8,40 €
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Un documentaire inédit consacré à Claude McKay sera diffusé le 12 avril prochain, à 22h40, sur France 5 dans « La case du siècle », et disponible sur france.tv. Réalisé par Matthieu Verdeil, il revient sur le parcours et l’héritage de cet écrivain jamaïcain, figure majeure des mouvements intellectuels noirs du XXe siècle comme la « Négritude », courant littéraire et politique, créé durant l'entre-deux-guerres, rassemblant des écrivains francophones noirs.
25/03/2026, 11:39
Cette semaine, La Grande Librairie construit une émission à la croisée des disciplines, réunissant littérature, musique, sciences et poésie. Autour d’un plateau particulièrement dense, l’émission orchestrée par Augustin Trapenard accueille plusieurs figures majeures, dont le retour très attendu de Michel Houellebecq.
23/03/2026, 20:45
France Culture accueille avec plaisir la littérature, la bande dessinée, le théâtre et plus largement l'écriture et le récit sur ses ondes, du lundi 23 mars au dimanche 29 mars. Parmi les invités sur la radio publique, Victor Malzac, Gilles Amalvi, Maybelline Skvortzoff ou encore Salomé Lahoche. Sans oublier Gérard de Nerval et Jean-Pierre Siméon, dont les textes seront lus...
23/03/2026, 09:29
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