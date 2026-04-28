Gerry Conway, pilier de la maison Marvel, est mort à l'âge de 73 ans

Quelques semaines à peine après son entrée au sein du Will Eisner Comic Awards Hall of Fame, Gerry Conway rejoint le panthéon des pionniers de la BD de super-héros moderne. Né en 1952 à New York, il fut un lecteur passionné dès son plus jeune âge : en 1966, un courrier signé de sa main apparait dans les pages de Fantastic Four #50.

Signant de premiers scénarios chez DC dès l'âge de 16 ans, le jeune Conway ne rêve pourtant que d'une chose : travailler chez Marvel, et espère bien délaisser les récits d'horreur ou de western pour l'univers de super-héros de la Maison des Idées. Pour ce faire, il n'hésite pas à se rapprocher d'un confrère, Roy Thomas, afin de se faire connaitre par Stan Lee, tout simplement.

Il parvient à ses fins et signe bientôt des histoires mettant en scène Iron Man, Hulk ou Daredevil, avant de participer à la création de l'Homme-chose, avec Stan Lee et Roy Thomas. À 19 ans seulement, Conway remplace finalement l'incarnation de Marvel pour écrire les aventures de Spider-Man, alors dessinées par Gil Kane.

Dans The Amazing Spider-Man #121, en 1973, Conway signe l'une des histoires les plus douloureuses et mémorables pour les lecteurs, avec « La Mort de Gwen Stacy ». Quelques mois plus tard, il creuse encore une veine plus sombre au sein des récits colorés publiés par Marvel, en créant, avec Ross Andru, The Punisher, un mercenaire violent qui applique sa propre justice, expéditive, pour combattre la pègre.

Extrait de The Amazing Spider-Man #121 (Marvel Comics)

Conway ne se contentera pas de ses créations pour Marvel, cependant, et travaillera à nouveau pour DC Comics au mitan des années 1970, imaginant notamment la super-héroïne Power Girl ou prenant la suite de séries autour de personnages bien établis. Au catalogue du concurrent de Marvel, il ajoutera d'autres personnages mémorables, comme Killer Croc ou Jason Todd, dans l'univers de Batman, ou encore Firestorm.

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Il signera aussi dans les années 1970 deux romans de science-fiction, et rédigera, avec Roy Thomas, la première mouture du scénario de Conan le Destructeur (Richard Fleischer, 1984), suite mal-aimée des aventures du musculeux Cimmérien.

« Gerry Conway était un auteur talentueux. C'était un véritable penseur, qui restait très attentif aux implications émotionnelles et morales du récit, ainsi qu'un promoteur infatigable et génial de la bande dessinée et de ses créateurs. Ses écrits ont été une source d'inspiration pour nous tous chez Marvel, et continueront d'influencer les générations futures d'auteurs, de lecteurs et de fans », a commenté Dan Buckley, président de Marvel Comics.

Photographie : Gerry Conway, en 2019 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Par Antoine Oury

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