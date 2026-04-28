FIBD : “LES AUTRICES ET AUTEURS NE VEULENT PLUS JAMAIS ENTENDRE PARLER DE VOUS

La réponse de Denis Bajram aux anciens organisateurs du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême intervient deux jours après la désignation du futur opérateur du rendez-vous charentais. Publié le 23 avril sur son site, le texte vise l’association historique du FIBD et 9e Art+, dont l’auteur conteste la lecture de la crise : « Leurs derniers communiqués sont tellement ubuesques qu’il faut bien rétablir un peu les faits. »

Cette prise de parole s’inscrit dans une séquence documentée : l’édition 2026 a été annulée après un boycott d’auteurs, le retrait des éditeurs et la rupture avec les financeurs publics. 9e Art+, organisatrice depuis 2007, avait attribué cette impossibilité à une « décision unilatérale » des soutiens publics, avions-nous détaillé.

Une bataille sur l’origine de la chute

Denis Bajram inverse cette causalité. Selon lui, les anciens responsables ont ignoré le point décisif : « Ni l’association historique du FIBD ni la société 9e Art+ n’ont daigné essayer de trouver un terrain d’entente avec les organisations d’autrices et d’auteurs. ». Il ajoute : « Même quand cet appel s’est généralisé et que la catastrophe devenait évidente, silence. Ni tentative de négociation ni excuses pour ce qui choquait le plus. »

Le rappel vise le noyau de la contestation. En novembre 2025, l’association FIBD avait rendu caduque la reconduction de 9e Art+ pour neuf années supplémentaires à compter de 2028, tout en maintenant l’entreprise aux commandes des éditions 2026 et 2027. Les auteurs et autrices, derrière #NoFIBD2026, maintenaient leur refus de participer « tant que 9eArt+ sera là », indiquait alors ActuaLitté.

Pour Bajram, l’annulation ne résulte donc pas d’un arbitrage administratif, mais d’un rapport de force professionnel : « Mais ce ne sont pas les pouvoirs publics ou les éditeurs qui ont mis fin aux errances du FIBD. C’est la mobilisation des autrices et des auteurs ! » Cette phrase fixe l’axe politique de son intervention : replacer les créateurs au centre du basculement.

Le boycott devient le fait central

Le 20 novembre 2025, les financeurs publics avaient appelé 9e Art+ à renoncer à l’édition 2026, en rappelant qu’« en l’absence des auteurs et des éditeurs », l’organisation devenait « plus que compliquée ». Xavier Bonnefont avait résumé la position publique : « Sans eux et sans les festivaliers, il n’y a pas de festival donc pas de subvention », fallait-il rappeler.

La formule de Bajram s’appuie sur ce constat, mais déplace la focale. « Si c’est le boycott des autrices et auteurs qui a fait tomber le festival, les seuls responsables de la destruction du FIBD sont l’association et 9e Art+ », écrit-il. Il leur impute « leur orgueil, leurs certitudes, leur incapacité à écouter et comprendre et leur communication catastrophique ».

Son texte attaque aussi la stratégie postérieure à l’annulation. L’auteur reproche à l’association FIBD et à 9e Art+ de chercher « par tous les moyens » à « détruire le travail collectif des organisations d’auteurs, d’éditeurs et des pouvoirs publics pour relancer un événement en 2027 ». L’accusation rejoint la nouvelle phase du dossier : la préparation d’un successeur sous contrainte judiciaire.

2027, relance sous surveillance

Le 21 avril 2026, l’Association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême a retenu la société Morgane, avec un projet porté par Marie Parisot et Céline Bagot, pour piloter un nouveau rendez-vous à partir de 2027. Le choix devait confirmer « la place centrale des autrices et auteurs », rapporte ActuaLitté.

Cette transition demeure litigieuse. 9e Art+ et l’association FIBD ont saisi la justice afin de faire cesser les démarches autour d’un nouvel événement concurrent à Angoulême en 2027, en invoquant notamment une « appropriation brutale », du « parasitisme » et de la « concurrence déloyale ». Ils réclament 300.000 € de dommages et intérêts.

Denis Bajram transforme ce contentieux en avertissement : « S’ils devaient arriver, contre toute évidence, à bloquer l’édition 2027, ce sera la fin du festival, soyez-en sûr. » Sa conclusion acte une rupture publique avec les anciens gestionnaires : « LES AUTRICES ET AUTEURS NE VEULENT PLUS JAMAIS ENTENDRE PARLER DE VOUS. »

Le conflit d’Angoulême se concentre désormais sur un enjeu immédiat : empêcher que la relance de 2027 reste liée à la gouvernance contestée qui a conduit à l’annulation de 2026.

Crédits photo : Partie de chasse, dessin d'Enki Bilal - Exposition Pierre Christin - FIBD 2020 ; ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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