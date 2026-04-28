Lenore Kandel en mots et en musique, une voix féminine de la Beat Generation

En compagnie de deux musiciens et chanteurs, la traductrice Marie Schermesser lira des textes de Lenore Kandel (1932-2009), figure féminine emblématique de la Beat Generation.

Où sont les femmes ? Dans tout mouvement artistique, la question se pose, tant l’œuvre des artistes féminines est souvent éclipsée par celle de leurs homologues masculins. Pourtant synonyme de libération, sur le plan de la création, de la spiritualité, mais aussi de la sexualité, la Beat Generation n’échappe pas à la règle.

Parmi les rares femmes parvenues à se faire un nom aux côtés de ceux de Jack Kerouac, Allen Ginsberg ou William S. Burroughs, Lenore Kandel, dont un recueil paraît pour la première fois en français, plus de quinze ans après sa disparition.

Et qui mieux que sa traductrice pour nous la faire découvrir ? Après le succès de sa lecture consacrée à Bob Kaufman, autre génie méconnu de la Beat Generation, Marie Schermesser réinvestit la bibliothèque Saint-Jean à l’occasion de la publication récente aux éditions Le Réalgar d’Alchimie du mot, traduit par ses soins.

Accompagnée d’Anaïs Petiet (chant, violon) et de Félix Gravrand (chant, harmonica, guitare), elle partagera avec nous la poésie sensuelle, mystique et provocatrice de Lenore Kandel, une œuvre traversée par un regard audacieux sur l’amour, la spiritualité et la place de la femme dans la société.

Quelques textes de Bob Kaufman, issus des deux recueils précédemment traduits par Marie Schermesser et choisis pour leur complémentarité thématique avec ceux de Lenore Kandel, viendront ponctuer ce dialogue entre poésie et musique, qui s’annonce comme un moment d’émotion et de réflexion sur la liberté, l’amour et l’introspection.

Un événement sur inscription et en partenariat avec la Librairie La Virevolte.

Crédits photo : DR

TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.

Par Revue Topo

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