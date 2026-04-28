Lenore Kandel en mots et en musique, une voix féminine de la Beat Generation

À la bibliothèque Saint-Jean, Marie Schermesser fera vivre les textes de Lenore Kandel, mercredi 6 mai de 18h30 à 19h30, figure féminine marquante de la Beat Generation. Aux côtés d’Anaïs Petiet et de Félix Gravrand, elle proposera une traversée poétique portée par le chant et les instruments, révélant une œuvre sensuelle, mystique et audacieuse. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
Le 28/04/2026 à 14:47 par Revue Topo
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28/04/2026 à 14:47
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En compagnie de deux musiciens et chanteurs, la traductrice Marie Schermesser lira des textes de Lenore Kandel (1932-2009), figure féminine emblématique de la Beat Generation.
Où sont les femmes ? Dans tout mouvement artistique, la question se pose, tant l’œuvre des artistes féminines est souvent éclipsée par celle de leurs homologues masculins. Pourtant synonyme de libération, sur le plan de la création, de la spiritualité, mais aussi de la sexualité, la Beat Generation n’échappe pas à la règle.
Parmi les rares femmes parvenues à se faire un nom aux côtés de ceux de Jack Kerouac, Allen Ginsberg ou William S. Burroughs, Lenore Kandel, dont un recueil paraît pour la première fois en français, plus de quinze ans après sa disparition.
Et qui mieux que sa traductrice pour nous la faire découvrir ? Après le succès de sa lecture consacrée à Bob Kaufman, autre génie méconnu de la Beat Generation, Marie Schermesser réinvestit la bibliothèque Saint-Jean à l’occasion de la publication récente aux éditions Le Réalgar d’Alchimie du mot, traduit par ses soins.
Accompagnée d’Anaïs Petiet (chant, violon) et de Félix Gravrand (chant, harmonica, guitare), elle partagera avec nous la poésie sensuelle, mystique et provocatrice de Lenore Kandel, une œuvre traversée par un regard audacieux sur l’amour, la spiritualité et la place de la femme dans la société.
Quelques textes de Bob Kaufman, issus des deux recueils précédemment traduits par Marie Schermesser et choisis pour leur complémentarité thématique avec ceux de Lenore Kandel, viendront ponctuer ce dialogue entre poésie et musique, qui s’annonce comme un moment d’émotion et de réflexion sur la liberté, l’amour et l’introspection.
Un événement sur inscription et en partenariat avec la Librairie La Virevolte.
Crédits photo : DR
TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.
Par Revue Topo
Contact : contact@actualitte.com
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Le 30 mai 2026, la Maison de la Poésie de Beuvry accueillera une nouvelle édition des Frondaisons, festival gratuit consacré cette année aux oiseaux. Balades, lectures, ateliers, escape game, poésie contemporaine et propositions festives composeront une journée pensée pour tous les publics. L’événement affirme aussi une ligne écologique, entre écopoésie, attention au vivant et engagement en faveur d’une organisation durable.
14/04/2026, 14:56
L’écriture est une « aventure humaine », elle ne doit pas être un terrain peuplé de solitudes. Aussi, en collaboration avec Normandie Livre et Lecture, le festival Terres de Paroles a élaboré un “contrat d’auteur associé” avec l’écrivain normand Rémi David. Ainsi, il participe à la vie de la structure et aux choix éditoriaux, construit la programmation du festival et bénéficie également d’un soutien à l’écriture. Et parce qu’il est question de soutien, et parce qu’il est question de paroles, voici ses mots.
14/04/2026, 12:52
La quinzième édition de Terres de Paroles se tiendra du 23 au 30 mai 2026 à travers toute la Seine-Maritime. Ce festival emblématique, placé sous le patronage littéraire de Marguerite Yourcenar, propose une immersion unique mêlant littérature et musique. À travers le thème de « l'aventure humaine », l'événement mobilise un vaste réseau de librairies indépendantes et de sites patrimoniaux pour offrir des rencontres accessibles à tous les publics.
14/04/2026, 12:26
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, rencontre avec les éditions Ardavena.
14/04/2026, 12:02
Les Hôtels Littéraires consacrent une exposition à Marcel Proust à travers celles qui ont profondément marqué sa vie et son œuvre. Intitulée Proust et les femmes de sa vie : muses et héroïnes, cette présentation s’appuie notamment sur des pièces prêtées par le collectionneur brésilien Pedro Corrêa do Lago, lauréat du prix Céleste Albaret en 2023, parmi lesquelles figurent photographies et lettres manuscrites issues de sa collection privée.
14/04/2026, 11:54
Hiro Mashima revient enfin en France, pour la première fois depuis 2018, pour le plus grand bonheur des fans ! L’auteur de Fairy Tail (trad. Vincent Zouzoulkovsky) et Edens Zero (trad. Thibaud Desbief) sera présent aux Rendez-vous de la BD d’Amiens les 6 et 7 juin.
13/04/2026, 17:06
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, lever de rideau sur ARTDERIEN, au cœur des scènes expérimentales. Par ARTDERIEN.
13/04/2026, 16:34
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