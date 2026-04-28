Chris Wellbelove incarne la nouvelle étape de l'agence Aitken Alexander

Aitken Alexander Associates réorganise sa direction au sommet. Dans un communiqué, l’agence londonienne annonce la nomination de Chris Wellbelove comme codirecteur général, aux côtés de Lesley Thorne, en poste depuis 2017. Cette promotion consacre son rôle croissant à la tête du département livres et son apport au développement de la société.

Une direction pensée comme un verrou d’indépendance

Le parcours interne donne à cette nomination une portée stratégique. Chris Wellbelove avait rejoint Aitken Alexander Associates en 2017, après Greene & Heaton. Le même mouvement avait vu Lesley Thorne accéder à la direction générale de l’agence.

Un an plus tard, Wellbelove devenait directeur, deux ans après son arrivée. Le site de l’agence le présente aujourd’hui comme responsable du département livres, tandis que Lesley Thorne y est associée au département audiovisuel, qu’elle a fondé en 2004.

La structure capitalistique confirme ce resserrement autour d’une équipe dirigeante réduite. Le registre britannique Companies House recense cinq directeurs actifs pour Aitken Alexander Holdings Limited : Clare Alexander, Lesley Thorne, Lisa Baker, Emma Paterson et Chris Wellbelove.

Le livre au cœur de la puissance d’agence

Le communiqué met en avant plusieurs succès récents suivis par Wellbelove : The Trading Game, de Gary Stevenson, The Ministry of Time, de Kaliane Bradley, et Maurice and Maralyn, de Sophie Elmhirst. Publishers Weekly associe également Chris Wellbelove à The Trading Game comme agent du livre.

Le palmarès éditorial éclaire le choix de gouvernance. Aitken Alexander Associates indique que The Ministry of Time a figuré dans la liste des meilleures ventes du New York Times. The Guardian rapporte pour sa part que Maurice and Maralyn a remporté le Nero Gold Prize en 2025.

Cette codirection associe donc deux pôles complémentaires : le livre, les droits et les carrières d’auteurs d’un côté ; l’audiovisuel et les adaptations de l’autre. Pour Aitken Alexander Associates, l’enjeu porte sur la continuité de son modèle : une agence indépendante, détenue par ses directeurs, et organisée autour d’une exploitation transversale des œuvres.

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Par Dépêche

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