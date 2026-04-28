Kagurabachi : le manga phénomène arrive en anime en 2027

L’adaptation animée de Kagurabachi a été officialisée par CyberAgent et Shochiku. La production est assurée par le studio Cypic, avec une diffusion prévue à l’international à partir d’avril 2027, sans plus de précisions pour le moment.

Un teaser visuel et une première bande-annonce accompagnent cette annonce. Ils mettent en scène Chihiro Rokuhira dans un univers mêlant Japon contemporain et éléments traditionnels, avec un accent sur la forge et l’usage des sabres, au cœur du récit.

La série est réalisée par Tetsuya Takeuchi (Sword Art Online II, Lycoris Recoil), avec un character design signé Keigo Sasaki. Taihi Kimura prêtera sa voix au personnage principal. Le manga original, publié dans le Weekly Shōnen Jump, et aux éditions Kana en France, devrait dépasser les 4 millions d’exemplaires vendues à l'internationale, et plus de 260.000 en France selon Edistat, avec la sortie prochaine de son volume 11.

L’histoire suit Chihiro Rokuhira, engagé dans une quête de vengeance après le vol de six sabres enchantés par une organisation de sorciers. Il utilise une septième lame laissée par son père pour tenter de les récupérer.

Crédits illustration : Takeru Hokazono/SHUEISHA,Project Kagurabachi

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com