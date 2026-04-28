Claude se connecte à Audible : l’IA, votre nouveau libraire audio ?

Anthropic poursuit l’élargissement de Claude au-delà des usages professionnels. L’entreprise a annoncé une série de nouveaux connecteurs pour des applications du quotidien, parmi lesquelles Audible ou Spotify.
Le 28/04/2026 à 14:47 par Hocine Bouhadjera
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28/04/2026 à 14:47
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Parmi les autres applications qu'il sera désormais possible de relier à Claude, l'agent conversationnel développé par Anthropic : Uber, Uber Eats, AllTrails, Tripadvisor, Instacart, Intuit TurboTax, Booking.com, Resy, StubHub, Taskrabbit, Thumbtack ou Viator.
L’enjeu est clair : faire de Claude non plus seulement un outil d’analyse ou de rédaction, mais une interface capable d’interagir avec des services personnels, depuis la recherche d’un itinéraire jusqu’à la recommandation de contenus audio.
Le connecteur Audible permet de demander à Claude des recommandations de livres audio directement dans la conversation. L’utilisateur peut formuler une demande en langage naturel — par exemple chercher un roman policier, une série romantique ou un livre audio adapté à un trajet — et Audible propose alors six recommandations dans l’interface de Claude.
Chaque recommandation apparaît sous forme de carte, avec le titre, la couverture, le nom de l’auteur, la durée, la note des utilisateurs et un lien vers la fiche correspondante sur Audible. En cliquant sur ce lien, l’utilisateur est redirigé vers l’application ou le site Audible.
Point important : l’intégration ne nécessite pas de connexion à un compte Audible pour fonctionner. Audible précise que le connecteur couvre pour l’instant les contenus en anglais du catalogue Audible.com, tout en étant disponible dans les pays où Claude est accessible.
À ce stade, le connecteur Audible reste ainsi limité à un outil de recommandation intégré à Claude, sans accès direct à la bibliothèque personnelle de l’utilisateur ni à ses contenus (passages, signets, historiques). L’usage repose avant tout sur la découverte : l’utilisateur formule une envie ou un contexte d’écoute, et Claude propose des titres issus d’Audible.
L’activation se fait simplement depuis les paramètres de Claude, via l’onglet « Connectors », avec une autorisation ponctuelle ou permanente. Ces connecteurs sont proposés sur tous les abonnements Claude, avec un accès mobile encore en bêta.
À LIRE - Pourquoi Anthropic poursuit le gouvernement américain
L’intégration de Spotify dans Claude permet surtout d’obtenir des recommandations personnalisées basées sur les habitudes d’écoute, qu’il s’agisse de musique ou de podcasts. L’utilisateur peut demander des contenus adaptés à un contexte précis et les ouvrir directement dans l’application. Spotify propose bien des livres audio, mais pour l’instant, cette dimension n’est pas centrale dans le connecteur.
Contrairement à Audible, Spotify reste présenté avant tout comme un outil de recommandation musicale et audio généraliste.
Cette annonce prolonge une stratégie déjà engagée par Anthropic autour des connecteurs. Depuis juillet 2025, le répertoire Claude compte plus de 200 connecteurs, couvrant des usages de productivité, de finance, de design, de santé ou de données. La nouveauté d’avril 2026 tient au glissement vers des services plus personnels : voyages, musique, repas, courses, loisirs, fiscalité ou livres audio.
Anthropic assure que les données issues des applications connectées ne servent pas à entraîner Claude et que les services tiers n’accèdent pas aux autres conversations de l’utilisateur. L’entreprise affirme aussi exclure les placements sponsorisés et demander confirmation avant les achats ou réservations. Reste une zone moins documentée : les critères précis de classement des recommandations, présentés comme fondés sur leur utilité pour l’utilisateur, ne sont pas détaillés publiquement.
The Verge souligne que Claude s’inscrit dans une tendance plus large : les assistants IA cherchent désormais à se connecter directement aux applications du quotidien. OpenAI a par exemple développé un écosystème similaire autour de ChatGPT, avec des intégrations vers des services comme Spotify, Booking ou Uber, dans une logique d’ « assistant universel » capable d’interagir avec plusieurs plateformes sans quitter la conversation.
Anthropic connaît plus généralement une forte croissance, portée par des investissements massifs pour soutenir ses besoins en calcul. Google prévoit d’y injecter 10 milliards $, avec une option pouvant monter à 40 milliards $, valorisant l’entreprise à 350 milliards $. Cette aide s’accompagne d’un accès accru aux infrastructures, notamment aux TPU — puces informatiques spécialisées conçues par Google pour accélérer les calculs liés à l’intelligence artificielle —, essentiels pour entraîner les modèles d’IA.
Anthropic a aussi noué des accords avec Amazon, Microsoft et Nvidia, illustrant une dépendance stratégique au cloud. Ces partenariats reposent souvent sur des logiques « circulaires », où les investisseurs sont aussi fournisseurs.
Parallèlement, Anthropic fait face à une série de contentieux majeurs qui illustrent les tensions entre intelligence artificielle et industries culturelles. Un accord de 1,5 milliard $ conclu avec des ayants droit autour de centaines de milliers de livres entre dans une phase décisive, avec une audience prévue mi-mai pour validation. Plus de 440.000 demandes d’indemnisation ont déjà été déposées, un niveau exceptionnel dans ce type de recours.
Ce dossier trouve son origine dans l’utilisation présumée de livres piratés pour entraîner Claude. La justice américaine a d’ailleurs distingué deux aspects : l’entraînement des modèles pourrait relever du fair use, mais la constitution d’une bibliothèque de millions d’ouvrages piratés a été jugée illégale.
D’autres litiges s’intensifient, notamment dans le domaine musical, où Anthropic est poursuivie par Concord et plusieurs éditeurs pour l’utilisation présumée non autorisée de paroles de chansons dans l’entraînement de Claude. La procédure a pris une ampleur nouvelle avec le dépôt d’un mémoire commun par l’Association of American Publishers, la News/Media Alliance, l’International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers et l’Authors Guild.
Leur argument est précis : l’entraînement des modèles d’IA constitue un marché réel, déjà en cours de structuration, où des licences sont négociées entre titulaires de droits et entreprises technologiques. Autoriser une captation massive d’œuvres sans autorisation reviendrait, selon elles, à court-circuiter ce marché émergent. Elles contestent également l’argument du fair use avancé par Anthropic, en insistant sur le fait que ces usages ont un impact direct sur les marchés actuels et potentiels des œuvres.
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Au cœur du débat, une question centrale : les contenus utilisés pour entraîner les modèles sont-ils réellement “transformés”, ou bien partiellement conservés et restituables ? Des travaux académiques cités dans la procédure suggèrent que certains modèles peuvent reproduire des segments d’œuvres, renforçant les inquiétudes des ayants droit. L’issue de ce contentieux pourrait donc faire jurisprudence, en déterminant si l’IA devra systématiquement passer par des licences pour exploiter des corpus protégés.
Crédits photo : Audible
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Dans le sillage des progrès rapides de l’intelligence artificielle, deux publications académiques de mars 2026 éclairent un point de tension central. L’une démontre qu’un modèle restituerait une part très importante d’un livre. L’autre appelle à ne pas sur-réguler ces technologies. Ensemble, elles redessinent les termes du débat juridique autour du droit d’auteur et des usages de l’IA.
01/04/2026, 13:11
À mesure que les contentieux liés à l’intelligence artificielle se multiplient, l’affaire opposant Concord à Anthropic s’impose comme un point de bascule pour l’ensemble des industries culturelles. Derrière un litige centré sur des paroles de chansons, c’est la question de la captation massive des œuvres et de leur monétisation qui se joue. L’entrée coordonnée des représentants du livre, de la presse et de l’édition savante dans la procédure confirme un déplacement stratégique : le débat ne porte plus seulement sur l’usage, mais sur la reconnaissance d’un véritable marché des licences face aux modèles génératifs.
01/04/2026, 10:13
Le soir, l’écran ne s’éteint plus vraiment : il change de forme. Dans l’économie nerveuse des abonnements, chaque minute d’attention compte, chaque trajet devient un créneau d’écoute, chaque plateforme rêve d’avaler l’usage voisin. En Russie, Ivi ne cherche plus seulement à occuper le canapé ; le service avance désormais jusque dans les oreilles, là où l’audio prolonge le streaming bien après la dernière image.
31/03/2026, 17:21
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, filiale du conglomérat Bertelsmann, s'attaque aux contenus générés par les outils de la société OpenAI, par une plainte déposée auprès du tribunal régional de Munich. L'éditeur accuse l'entreprise américaine d'avoir contrefait les illustrations des livres Der kleine Drachen Kokosnuss, série jeunesse signée par Ingo Siegner.
31/03/2026, 15:19
À Londres, le livre n’attend plus que l'on tranche depuis le siège du gouvernement à Whitehall. Pendant que les ministres redécouvrent les vertus de la prudence, les ayants droit installent leurs propres barrières de péage. Derrière l’acronyme PLS, il ne s’agit pas d’un détail technique, mais d’une scène très britannique : transformer une guerre de principe sur l’IA en dispositif de licences, de contrats et de contrôle.
31/03/2026, 12:50
La secousse qui agite l'industrie indienne vient d’un smartphone où s'entend soudainement une langue qu’on parle à la maison plutôt qu’au bureau. Ce n’est pas la périphérie qui rattrape le centre : c’est le centre qui découvre, avec retard, que la lecture avait déjà pris un autre chemin.
31/03/2026, 12:41
Le numérique promettait la vitesse, il installe la durée. En marge de la Foire du livre de Bruxelles, Primento diffuseur/distributeur d'oeuvres en numérique révèle un basculement silencieux. Derrière la circulation instantanée des fichiers et l’illusion d’un marché dominé par les sorties récentes, une autre logique s’impose : celle du catalogue profond, discret mais persistant.
30/03/2026, 16:56
On avait promis des machines pour gagner du temps : voici des machines qui trient les idées et distribuent des certificats de respectabilité aux rayonnages. Dans une époque qui adore les tableaux de bord et redoute la nuance, la bibliothèque scolaire devient à son tour un terrain d’expérimentation : non plus pour lire davantage, mais pour éliminer plus vite.
29/03/2026, 12:38
Longtemps, la librairie japonaise a survécu à force de patience, de stocks serrés et de dévouement discret. Désormais, elle s’essaie à un autre régime : portes déverrouillées par QR code, caisses sans caissier, caméras qui remplacent le regard. Dans ce pays où le manque de bras devient une donnée structurelle, l’automatisation ne relève plus de la science-fiction : elle s’invite dans les rayons, avec sa promesse d’efficacité et son parfum de dépossession.
29/03/2026, 03:30
Oh le petit algorithme coquin que voilà ! OpenAI, que l’on disait prêt à redessiner l’image, la conversation et peut-être même le désir, redécouvre soudain le poids des coûts, des procès et des partenaires nerveux. Derrière ce recul, une simple cogne à l'huis A : qui gouverne vraiment ces machines quand le récit commence à dérailler ?
29/03/2026, 00:28
Le Web pirate a longtemps vécu d’esquives, de miroirs et d’adresses jetables. Mais quand Spotify et les majors réclament plus de 322 millions de dollars à Anna’s Archive, ce n’est plus seulement une querelle de droits : c’est une bataille pour rendre l’existence même du site juridiquement irrespirable. Dans cette guerre d’usure, la technique résiste encore, tandis que le droit tente d’étrangler la circulation à sa source.
27/03/2026, 11:39
La ville moderne adore les concepts jusqu’au jour où la chaleur les fait fondre. Alors il reste quoi? Des murs, de l’air, des corps fatigués, et parfois une librairie qui tient bon au coin d’une rue. En Argentine, le thermomètre oblige à relire la fonction urbaine des lieux du livre: non plus temples symboliques, mais haltes concrètes dans une saison où l’on cherche moins une nouveauté éditoriale qu’un peu de fraîcheur et de présence humaine.
26/03/2026, 17:33
Toutes les batailles fiscales européennes ne sont pas des querelles pour fiscalistes insomniaques. En Allemagne, le débat sur la TVA du livre numérique révèle moins un différend comptable qu’une lutte sourde pour savoir ce que vaut encore la lecture dans des économies qui célèbrent la connaissance tout en mégotant sur ses conditions d’accès.
26/03/2026, 16:05
Top ArticlesLa Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré”
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