Claude se connecte à Audible : l’IA, votre nouveau libraire audio ?

Parmi les autres applications qu'il sera désormais possible de relier à Claude, l'agent conversationnel développé par Anthropic : Uber, Uber Eats, AllTrails, Tripadvisor, Instacart, Intuit TurboTax, Booking.com, Resy, StubHub, Taskrabbit, Thumbtack ou Viator.

L’enjeu est clair : faire de Claude non plus seulement un outil d’analyse ou de rédaction, mais une interface capable d’interagir avec des services personnels, depuis la recherche d’un itinéraire jusqu’à la recommandation de contenus audio.

Audible dans Claude

Le connecteur Audible permet de demander à Claude des recommandations de livres audio directement dans la conversation. L’utilisateur peut formuler une demande en langage naturel — par exemple chercher un roman policier, une série romantique ou un livre audio adapté à un trajet — et Audible propose alors six recommandations dans l’interface de Claude.

Chaque recommandation apparaît sous forme de carte, avec le titre, la couverture, le nom de l’auteur, la durée, la note des utilisateurs et un lien vers la fiche correspondante sur Audible. En cliquant sur ce lien, l’utilisateur est redirigé vers l’application ou le site Audible.

Point important : l’intégration ne nécessite pas de connexion à un compte Audible pour fonctionner. Audible précise que le connecteur couvre pour l’instant les contenus en anglais du catalogue Audible.com, tout en étant disponible dans les pays où Claude est accessible.

Un outil de recommandation

À ce stade, le connecteur Audible reste ainsi limité à un outil de recommandation intégré à Claude, sans accès direct à la bibliothèque personnelle de l’utilisateur ni à ses contenus (passages, signets, historiques). L’usage repose avant tout sur la découverte : l’utilisateur formule une envie ou un contexte d’écoute, et Claude propose des titres issus d’Audible.

L’activation se fait simplement depuis les paramètres de Claude, via l’onglet « Connectors », avec une autorisation ponctuelle ou permanente. Ces connecteurs sont proposés sur tous les abonnements Claude, avec un accès mobile encore en bêta.

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L’intégration de Spotify dans Claude permet surtout d’obtenir des recommandations personnalisées basées sur les habitudes d’écoute, qu’il s’agisse de musique ou de podcasts. L’utilisateur peut demander des contenus adaptés à un contexte précis et les ouvrir directement dans l’application. Spotify propose bien des livres audio, mais pour l’instant, cette dimension n’est pas centrale dans le connecteur.

Contrairement à Audible, Spotify reste présenté avant tout comme un outil de recommandation musicale et audio généraliste.

Pourquoi Anthropic pousse les connecteurs

Cette annonce prolonge une stratégie déjà engagée par Anthropic autour des connecteurs. Depuis juillet 2025, le répertoire Claude compte plus de 200 connecteurs, couvrant des usages de productivité, de finance, de design, de santé ou de données. La nouveauté d’avril 2026 tient au glissement vers des services plus personnels : voyages, musique, repas, courses, loisirs, fiscalité ou livres audio.

Anthropic assure que les données issues des applications connectées ne servent pas à entraîner Claude et que les services tiers n’accèdent pas aux autres conversations de l’utilisateur. L’entreprise affirme aussi exclure les placements sponsorisés et demander confirmation avant les achats ou réservations. Reste une zone moins documentée : les critères précis de classement des recommandations, présentés comme fondés sur leur utilité pour l’utilisateur, ne sont pas détaillés publiquement.

The Verge souligne que Claude s’inscrit dans une tendance plus large : les assistants IA cherchent désormais à se connecter directement aux applications du quotidien. OpenAI a par exemple développé un écosystème similaire autour de ChatGPT, avec des intégrations vers des services comme Spotify, Booking ou Uber, dans une logique d’ « assistant universel » capable d’interagir avec plusieurs plateformes sans quitter la conversation.

Un front commun des industries culturelles

Anthropic connaît plus généralement une forte croissance, portée par des investissements massifs pour soutenir ses besoins en calcul. Google prévoit d’y injecter 10 milliards $, avec une option pouvant monter à 40 milliards $, valorisant l’entreprise à 350 milliards $. Cette aide s’accompagne d’un accès accru aux infrastructures, notamment aux TPU — puces informatiques spécialisées conçues par Google pour accélérer les calculs liés à l’intelligence artificielle —, essentiels pour entraîner les modèles d’IA.

Anthropic a aussi noué des accords avec Amazon, Microsoft et Nvidia, illustrant une dépendance stratégique au cloud. Ces partenariats reposent souvent sur des logiques « circulaires », où les investisseurs sont aussi fournisseurs.

Parallèlement, Anthropic fait face à une série de contentieux majeurs qui illustrent les tensions entre intelligence artificielle et industries culturelles. Un accord de 1,5 milliard $ conclu avec des ayants droit autour de centaines de milliers de livres entre dans une phase décisive, avec une audience prévue mi-mai pour validation. Plus de 440.000 demandes d’indemnisation ont déjà été déposées, un niveau exceptionnel dans ce type de recours.

Ce dossier trouve son origine dans l’utilisation présumée de livres piratés pour entraîner Claude. La justice américaine a d’ailleurs distingué deux aspects : l’entraînement des modèles pourrait relever du fair use, mais la constitution d’une bibliothèque de millions d’ouvrages piratés a été jugée illégale.

L’IA face au marché des licences

D’autres litiges s’intensifient, notamment dans le domaine musical, où Anthropic est poursuivie par Concord et plusieurs éditeurs pour l’utilisation présumée non autorisée de paroles de chansons dans l’entraînement de Claude. La procédure a pris une ampleur nouvelle avec le dépôt d’un mémoire commun par l’Association of American Publishers, la News/Media Alliance, l’International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers et l’Authors Guild.

Leur argument est précis : l’entraînement des modèles d’IA constitue un marché réel, déjà en cours de structuration, où des licences sont négociées entre titulaires de droits et entreprises technologiques. Autoriser une captation massive d’œuvres sans autorisation reviendrait, selon elles, à court-circuiter ce marché émergent. Elles contestent également l’argument du fair use avancé par Anthropic, en insistant sur le fait que ces usages ont un impact direct sur les marchés actuels et potentiels des œuvres.

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Au cœur du débat, une question centrale : les contenus utilisés pour entraîner les modèles sont-ils réellement “transformés”, ou bien partiellement conservés et restituables ? Des travaux académiques cités dans la procédure suggèrent que certains modèles peuvent reproduire des segments d’œuvres, renforçant les inquiétudes des ayants droit. L’issue de ce contentieux pourrait donc faire jurisprudence, en déterminant si l’IA devra systématiquement passer par des licences pour exploiter des corpus protégés.

Crédits photo : Audible

Par Hocine Bouhadjera

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