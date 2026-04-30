Quand Hillary Clinton imagine la terreur, l’Iran ravive la menace

État de terreur, le thriller coécrit par Hillary Rodham Clinton et Louise Penny (trad. Lori Saint-Martin et Paul Gagné - Actes Sud), s’ouvre sur un scénario que l’actualité vient de rendre moins romanesque : une série d’attentats bouscule l’ordre mondial. Ceci, tandis qu’une secrétaire d’État nouvellement nommée tente de comprendre qui tire parti d’un pouvoir américain mal raccordé au réel.
Le 30/04/2026 à 16:14 par Samantha Trapier
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30/04/2026 à 16:14
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Des livres à l'actualité... , est une nouvelle rubrique produite par ActuaLitté en partenariat avec les éditions Actes Sud.
Ces derniers jours, l’Associated Press a documenté au Mali des attaques contre les villes de Bamako, Kati, Kidal et Sévaré. Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda, a revendiqué des opérations menées avec le Front de libération de l’Azawad, mouvement séparatiste touareg. La capitale, l’aéroport international et des sites militaires ont été visés.
Le parallèle avec le roman n’est pas dans l’identité des acteurs, mais dans leur mécanique : frapper plusieurs points de commandement en simultané, saturer la réponse politique ou encore exploiter les failles d’un État déjà fragilisé.
L’ONU Genève a replacé ces attaques dans un enjeu plus vaste, en appelant à une coordination internationale face à l’évolution de l’extrémisme violent et du terrorisme dans le Sahel. Ce qui pourrait presque servir de note pour Ellen Adams, l’héroïne d’État de terreur : aucune crise terroriste contemporaine ne reste totalement enfermée dans ses frontières.
Un autre fait récent pouvant être lié à cet ouvrage est la situation à Wiener Neustadt. L’Associated Press a suivi l’ouverture du procès d’un homme accusé d’avoir prêté allégeance à l’État islamique et préparé une attaque contre un concert de Taylor Swift à Vienne. L’affaire rappelle que la menace ne vise pas seulement les bases militaires : elle s’insinue aussi dans les lieux de rassemblement.
Enfin, le Département d’État américain a réuni en avril, 35 gouvernements au Forum de lutte contre le terrorisme transnational, autour des tactiques attribuées au corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Ensemble, ils ont affirmé une position commune de vigilance face aux réseaux terroristes transnationaux et ont partagé des stratégies pour perturber et dissuader les opérations terroristes.
Là encore, l’écho avec l’ouvrage est évident : État de terreur raconte moins la peur que la décision, moins l’attentat que la chaîne de responsabilités qui précède ou suit la catastrophe.
La force du texte vient du fait qu’il mêle à la fois fiction et réalité politique. Il promet l’adrénaline du complot, mais aussi la lucidité d’un récit nourri par l’expérience du pouvoir : là où chaque appel, chaque silence, chaque retard peut changer le cours d’une crise.
C’est ce dialogue entre fiction et réel qui rend l’audiolivre efficace. L’écoute de l’extrait audio permet d’entrer dans cette tension : celle d’un monde où le thriller politique n’invente pas l’actualité, mais l’organise pour nous la faire entendre.
On écoutera ci-dessous un extrait du livre, lu par Marie-Christine Letort.
Crédits photo : Karen Murphy, CC BY ND 4.0
Par Samantha Trapier
Contact : st@actualitte.com
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26/03/2026, 17:33
Toutes les batailles fiscales européennes ne sont pas des querelles pour fiscalistes insomniaques. En Allemagne, le débat sur la TVA du livre numérique révèle moins un différend comptable qu’une lutte sourde pour savoir ce que vaut encore la lecture dans des économies qui célèbrent la connaissance tout en mégotant sur ses conditions d’accès.
26/03/2026, 16:05
À force de parler d’algorithmes, de modèles et d’innovation, on finirait presque par oublier la matière première de cette révolution : des œuvres, des textes, des images, des livres. Deux publications internationales rappellent une évidence trop souvent escamotée : quand la technologie avance, la question du paiement, elle, ne disparaît jamais.
25/03/2026, 17:03
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