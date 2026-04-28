La Grande Librairie : Fabrice Luchini grand invité de cette semaine

La soirée s’ouvre avec Fabrice Luchini, figure incontournable de la scène littéraire. Depuis plus de quarante ans, le comédien fait vivre les textes de La Fontaine, Péguy, Baudelaire, Rimbaud, Céline ou Hugo sur scène.

Avec son nouveau spectacle, L’art du portrait selon Cioran, actuellement présenté au Théâtre de l’Atelier, il explore l’œuvre du philosophe roumain Emil Cioran. Luchini y célèbre une pensée incisive, qu’il rapproche des grands moralistes des XVIIe et XVIIIe siècles, au point d’en faire une incarnation de « l’esprit français ». Une manière aussi de montrer comment une œuvre peut habiter profondément celui qui la lit et la transmet.

À ses côtés, le psychiatre et académicien Raphaël Gaillard propose un éclairage sur ce rapport intime à la littérature. Dans un échange qui s’annonce animé, il analyse le « cas Luchini » à travers les mécanismes de la mémoire et du langage, tout en interrogeant les ressorts de la mélancolie et le rôle thérapeutique des mots. Son discours de réception à l’Académie française, L’âme d’une épée (Grasset), prolonge cette réflexion en mettant au centre l’écoute, au cœur de son double engagement de médecin et d’académicien.

Dans un second temps, l’émission s’oriente vers les questions d’addiction, abordées sous différents angles. La psychiatre Camille Charvet défend l’idée que ces dépendances constituent un miroir de notre époque. Avec Les Assoiffés (Grasset), elle livre une enquête nourrie de références littéraires, attentive aux fragilités humaines, et invite à repenser le regard porté sur ces patients, en insistant sur l’importance du lien collectif.

L’auteur de bande dessinée Terreur Graphique apporte un témoignage plus personnel avec L’addiction, s’il vous plaît (Casterman). Il y raconte son combat contre l’alcool, en explorant les origines multiples de cette dépendance : héritage familial, blessures intimes ou quête de reconnaissance. Le récit, à la fois lucide et empreint d’humour, mêle gravité et distance.

L’émission fait également une place à la lecture à voix haute. La comédienne Valérie Bonneton partage un extrait de L’Assommoir d’Émile Zola, texte emblématique sur les ravages de l’alcool, en compagnie de Paul Mariani, ancien finaliste du concours Si on lisait à voix haute.

Côté libraires, direction Le Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, où Julien Doussinault présente sa librairie récemment ouverte, La grande balade, apportant un éclairage de terrain sur la vie des livres.

Enfin, comme chaque semaine, un premier roman est mis à l’honneur. Avec Une pieuvre au plafond (Rivages), Melvin Mélissa propose un récit qui suit trois personnages amoureux, vivant en marge et confrontés à leurs addictions et à leurs traumatismes. Un texte qui se distingue par sa maturité et sa manière de déconstruire certains clichés.

Entre grands textes, réflexions contemporaines et nouvelles voix, cette émission propose ainsi un parcours dense, où la littérature apparaît à la fois comme outil d’analyse du réel et espace de résonance intime.

Crédits photo : La Grande Librairie

Par Hocine Bouhadjera

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