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Le Prix Jean Freustié 2026 attribué à Patrice Jean

Le 39e Prix Jean Freustié, abrité par la Fondation de France, a été attribué à Patrice Jean pour La fin du monde avait pourtant bien commencé (Le Cherche Midi). La remise s’est tenue le 27 avril au restaurant La Cagouille, à Paris, en présence du jury, lors d’une réception marquée par un hommage à Christiane Teurlay-Freustié. 

Le 01/05/2026 à 06:00 par Dépêche

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Publié le :

01/05/2026 à 06:00

Dépêche

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Le jury, composé notamment de Christian Authier, Dominique Barbéris, Simonetta Greggio, Eric Neuhoff et Yann Queffélec, a choisi de distinguer un ouvrage qui rassemble trois romans ainsi que plusieurs textes inédits. L’ensemble comprend également deux nouvelles, des aphorismes, des réflexions et des études consacrées à des écrivains.

Ce volume se caractérise par la diversité de ses formes et de ses registres, réunis dans un même ensemble éditorial. La remise du prix a eu lieu dans le cadre d’une réception réunissant les membres du jury et des invités liés au monde littéraire.

Un hommage a été rendu à Christiane Teurlay-Freustié à l’occasion des 30 ans de la création de la Fondation Prix Jean Freustié, abritée par la Fondation de France depuis 1996. Cette initiative avait permis d’assurer la pérennité du prix fondé en 1987 pour honorer la mémoire de l’écrivain. Disparue en 2010, Christiane Teurlay-Freustié est à l’origine de la structuration du prix et de son inscription dans la durée. 

Un ouvrage composite dans le palmarès

Christian Authier, s'adressant directement à l'auteur, a évoqué « ce livre, d’une nature singulière puisqu’il rassemble vos trois premiers romans et nombre de textes inédits [...] vous mêlez brillamment les tons et les registres ».

L’ouvrage, d’un volume de près de 800 pages, associe différentes formes d’écriture, allant de la fiction longue à des formats plus courts et réflexifs. Cette composition repose sur la juxtaposition de textes de nature variée, sans hiérarchisation explicite entre les genres. Cette approche correspond aux critères du prix, qui distingue une œuvre en prose sans distinction de genre. 

Un prix ancré dans l'histoire et une dotation importante

Le prix Jean Freustié a été créé en 1987 à l’initiative de Nicole Chardaire-Vitoux, Frédéric Vitoux et Bernard Frank, autour de Christiane Teurlay-Freustié, afin de perpétuer la mémoire de Jean Freustié (1914-1983). Il s’appuie depuis l’origine sur un jury composé d’écrivains et de journalistes littéraires. En 1996, la création de la Fondation Prix Jean Freustié, sous l’égide de la Fondation de France, a permis d’en garantir la continuité institutionnelle. Pia Daix en assure la fonction de secrétaire générale.

La dotation du prix s’élève à 25.000 euros, ce qui en fait l’un des prix littéraires significatifs en termes de soutien financier. Il est attribué à un écrivain de langue française pour une œuvre en prose, qu’il s’agisse d’un roman, de nouvelles, d’une autobiographie ou d’un essai. Le prix vise en priorité des auteurs émergents ou des écrivains n’ayant pas reçu de distinctions majeures lors des grands prix d’automne.

En 2025, Gabriella Zalapi avait été récompensée pour Llaria ou la conquête de la désobéissance, publié aux éditions Zoé.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix Jean Freustié

 
 
 
 
 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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La fin du monde avait pourtant bien commencé

Patrice Jean

Paru le 23/10/2025

776 pages

Le Cherche Midi

29,00 €

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